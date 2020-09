Le rendu d’un artiste montre un avion Dash 8 à hydrogène équipé du système de propulsion MagniX de classe 2 mégawatts, mis en évidence dans la vue en coupe verte. (Illustration MagniX)

MagniX, basé à Redmond, Washington, déclare être en partenariat avec une start-up de Los Angeles appelée Universal Hydrogen pour moderniser des avions régionaux de 40 passagers avec des groupes motopropulseurs électriques sans carbone et alimentés à l’hydrogène.

Le partenariat ouvre une nouvelle frontière pour MagniX, qui est déjà impliqué dans les essais en vol pour les versions entièrement électriques de petits avions tels que le de Havilland Beaver (pour Harbour Air, basé à Vancouver, en Colombie-Britannique) et le Cessna Grand Caravan.

Cette fois, MagniX et Universal Hydrogen visent à transformer le DHC8-Q300 de Havilland Canada, mieux connu sous le nom de Dash 8. Le Dash 8 est un double turbopropulseur séculaire traditionnellement utilisé pour le service aérien commercial régional. Si le projet réussit, les leçons apprises peuvent être appliquées pour le développement de kits de conversion de retrofit pour la famille d’avions ATR 42 plus large.

Le plan d’Universal Hydrogen pour le Dash 8 demande à MagniX de fournir un système de propulsion électrique de la classe 2 mégawatts pour chaque aile, alimenté par des piles à hydrogène. MagniX a déjà développé des moteurs d’avion électriques dans la gamme de 280 à 560 kilowatts.

La conversion devrait réduire la capacité en sièges de 50 à 40 passagers.

Les systèmes d’alimentation à pile à hydrogène des voitures et des avions sont destinés à relever le défi du changement climatique en fournissant une source de carburant sans carbone. Aujourd’hui, l’hydrogène commercial est généralement produit au cours du traitement des combustibles fossiles, mais il peut également être produit par électrolyse solaire ou par production biologique.

Universal Hydrogen travaille sur des systèmes plus sûrs et plus efficaces pour transporter l’hydrogène sur les camions et les trains dans des nacelles enduites de Kevlar. «Nous voulons essentiellement transformer l’hydrogène en fret sec», a déclaré le mois dernier Paul Eremenko, cofondateur et PDG de la société à Bloomberg News.

Ravi de partager notre mission avec le monde aujourd’hui: faire de l’hydrogène le propulseur universel pour une industrie aéronautique sans carbone: https://t.co/WWf57DPhb5 #aviation #hydrogen #avgeeks pic.twitter.com/tvPMPnx9vo – Universal Hydrogen (@ Universal_H2) 26 août 2020

Le partenariat avec MagniX vise à démontrer la viabilité du marché des systèmes de propulsion hybrides hydrogène-électrique.

« Il est clairement nécessaire de changer radicalement la réduction des émissions dans l’aviation commerciale, et l’énergie à base d’hydrogène et sans carbone est l’avenir de l’industrie », a déclaré Eremenko aujourd’hui dans un communiqué de presse. «Lors de la recherche de notre partenaire de propulsion, MagniX s’est démarqué en tant que leader incontesté et éprouvé avec une feuille de route pour fournir le meilleur de la propulsion électrique de qualité aérospatiale.»

MagniX, filiale du groupe Clermont basé à Singapour, a déménagé son siège social à Redmond depuis l’Australie il y a deux ans. Dans un communiqué, le PDG de MagniX, Roei Ganzarski, a déclaré que son entreprise était impatiente de travailler avec Universal Hydrogen pour «amener une technologie évolutive et éprouvée au niveau supérieur de l’aviation électrique».

«Universal Hydrogen, grâce à sa solution d’infrastructure de transport et de distribution d’hydrogène, est en passe de changer la façon dont le vol régional est réalisé et de le transformer en une technologie vieille de plusieurs décennies, coûteuse et polluante, en solutions propres à faible coût», a déclaré Ganzarski . «L’équipe MagniX est inspirée par les synergies entre notre mission et celle d’Universal Hydrogen.»