L’ordinateur portable est pour beaucoup d’entre nous le principal outil de travail et comme tout, il nécessite une maintenance de base qui peut-être immergée dans la bataille quotidienne que nous n’effectuons pas et qui est nécessaire en tant que tâche régulière qui fournit de nombreux avantages en termes de performances, d’efficacité et de sécurité.

Si vous appréciez les vacances de Noël ou avez du temps à consacrer à votre machine, nous allons vous rappeler dans cet article une série d’étapes pour configurer votre ordinateur portable. Nous citerons quelques actions essentielles de “nettoyage” et d’autres recommandées dans les sections matériel et logiciel. Un «investissement» de temps qui peut nous épargner beaucoup de maux de tête et peut-être d’argent en évitant de futurs problèmes opérationnels.

Maintenance des ordinateurs portables – Matériel

Nettoyage d’écran

L’écran est l’un des composants les plus délicats de notre ordinateur portable et donc du nettoyage il doit être effectué avec un soin extrême. Il est conseillé d’utiliser des produits spécialisés tels que des mousses et des chiffons doux pour le nettoyage et le séchage afin qu’il ne reste aucune trace de liquide. La meilleure façon de faire est de vaporiser le nettoyant sur le chiffon, puis d’essuyer l’écran avec, en frottant doucement dans une direction. Évitez tout type de produit contenant de l’acétone, de l’alcool éthylique, du toluène, de l’acétate d’acide, de l’ammoniaque ou du chlorure de méthyle. L’utilisation de l’un des produits chimiques ci-dessus peut causer des dommages permanents à l’écran.

Nettoyage du châssis

C’est une tâche simple et facile en utilisant des produits spécialisés ou autres que nous avons tous sous la main. Simplement de l’eau tiède légèrement savonneuse et un chiffon en microfibre bien essoré et non pelucheux, en faisant particulièrement attention à ne pas introduire de liquide par les évents. Il y a beaucoup de kits en vente sur Internet très bon marché qui valent aussi pour l’écran et qui incluent des chiffons et des liquides spécifiques. N’oubliez pas, sans ammoniaque ni alcools.

Nettoyage du clavier et du trackpad

Nous commencerions par enlever la poussière et les débris entre les touches avec une bombe d’air comprimé et / ou un mini aspirateur spécial pour claviers qui comprend généralement une brosse de nettoyage pour accéder aux zones difficiles. Dans les cas extrêmes, les clés peuvent être retirées. Ensuite, nous ferions le nettoyage de la même manière qu’avec le châssis, empêchant l’humidité de s’infiltrer sous les clés et affectant l’électronique.

Nettoyage des évents et des ports

C’est une section importante car la saleté ou la poussière située dans ces ouvertures peut diminuer les performances de l’équipement, forcer les ventilateurs à être connectés en permanence, éteindre l’équipement si la température dépasse la limite de sécurité et comme nous l’avons dit, finissent par réduire la durée de vie des composants. Pour le nettoyage, on peut utiliser un mini aspirateur et un bidon d’air comprimé soufflant dans les évents et dans tous les ports de l’ordinateur portable, en prenant soin de la pression afin de ne pas endommager les composants.

Nettoyage interne

Si votre ordinateur portable le permet et que vous pensez que la saleté a également atteint l’intérieur (vous ne pouviez pas croire comment certains le sont), les panneaux peuvent être retirés pour améliorer l’accès. Si vous avez des connaissances et qu’il n’y a pas de problème avec la garantie, un démontage annuel et un nettoyage général sont parfaits. Ici, nous inclurions le changement de pâte thermique dans le CPU et le nettoyage des composants internes en particulier les ventilateurs. Le mini aspirateur mentionné pour le clavier et la cartouche d’air comprimé (en prenant soin de la pression pour ne pas endommager les composants) sont le matériel à utiliser. Bloquer les fans avant d’appliquer l’air sous pression car s’ils deviennent fous, ils feront du bruit toute votre vie.

Nettoyage périphérique

Et n’oublions pas les périphériques tels que les souris, les écouteurs ou les crayons optiques où, en plus du nettoyage, il faut également désinfecter avec une solution d’eau et d’eau de Javel diluée et un chiffon en microfibre, en passant sur toute la surface supérieure et inférieure, le panneau de boutons et la roue sur les souris. faites défiler et faites attention aux coussinets d’oreille.

Maintenance des ordinateurs portables – Logiciels

La propreté numérique du logiciel est tout aussi importante que la propreté physique du matériel. L’un mène à l’autre et doit être effectué dans le cadre d’une tâche de maintenance régulière. Quelques questions de base.

Mise à jour du système d’exploitation

Le système d’exploitation est la base logicielle de notre équipement et nous devons nous assurer qu’il est mis à jour à la compilation la plus récente ou au moins qu’il a les derniers correctifs de sécurité publiés. Lorsque les versions sont plus anciennes, elles ont un risque plus élevé d’être attaquées par des cybercriminels qui découvrent des vulnérabilités dans le programme. Tous les systèmes d’exploitation ont des programmes automatisés pour mettre à jour les versions ou les manuels téléchargeant la dernière version.

Mise à jour de l’application

La mise à jour du système d’exploitation est aussi importante que celle des applications. Les nouvelles versions des applications que nous avons installées offriront plus de performances et de stabilité dans la plupart des cas. De plus, les logiciels malveillants ont une méthode d’infection préférée en exploitant les vulnérabilités logicielles. Les applications particulièrement critiques comme les navigateurs Web, leurs extensions et plug-ins, Flash, Java, etc. On peut en dire autant des mises à jour des pilotes, en particulier des cartes graphiques qui doivent être parfaitement mises à jour avec la dernière version fournie par les fabricants.

Copie de sécurité

Les sauvegardes sont une action de maintenance essentielle à effectuer par tout professionnel ou utilisateur pour sauvegarder ses données. Un équipement informatique peut tomber en panne à tout moment, en raison d’un problème matériel dans certains de ses composants tels que l’unité de stockage ou les mémoires, dans le logiciel système et les applications ou en raison d’un virus qui supprime des fichiers ou empêche l’accès à l’équipement. La perte de nos fichiers professionnels ou personnels peut avoir un coût élevé et parfois sans récupération possible et donc l’importance d’effectuer régulièrement cette tâche de sauvegarde. Profitez de cet “arrêt technique” pour le faire.

Augmentez la sécurité

Une autre tâche incluse dans la maintenance des ordinateurs portables consiste à améliorer la sécurité de ceux-ci. Tirez parti du «nettoyage» en téléchargeant ou en exécutant si la dernière version de votre solution de sécurité est installée et en analysant le système à la recherche de logiciels malveillants, y compris les disques durs externes ou les clés USB que vous utilisez également régulièrement. Pour les malwares persistants, cachés dans le système, rien de mieux que d’utiliser l’antivirus «Live CD / USB», créé sur des disques amovibles et capable de démarrer sans interférer avec le système d’exploitation installé.

Changez vos mots de passe

En remplissant la section sécurité, vous pouvez en profiter pour renouveler les mots de passe pour accéder à vos équipements et services, une opération importante qui doit être effectuée régulièrement. Les clés doivent être longues et complexes. Les mots et les noms du dictionnaire ne doivent pas être utilisés. En outre, il est recommandé de combiner des caractères non alphanumériques, majuscules et minuscules. Une option recommandée est d’utiliser un «gestionnaire de mots de passe» qui, en plus de protéger notre identité, évite d’avoir à créer et à mémoriser plusieurs mots de passe.

Supprimez les programmes que vous n’utilisez pas

Vous avez probablement un bon nombre d’applications que vous n’utilisez plus. C’est le bon moment pour éliminer ces programmes qui occupent la mémoire et le stockage de votre ordinateur portable professionnel, ralentissant son fonctionnement. Tous les systèmes incluent une fonction de désinstallation de programme. Sous Windows à partir du panneau de configuration ou de l’outil de configuration général.

Réduit la charge de démarrage

Les systèmes d’exploitation Windows ont une fonction de configuration système appelée “msconfig”, qui, en plus des services avancés, nous permet de sélectionner les applications qui sont chargées au démarrage de l’ordinateur, réduisant sa charge et améliorant ses performances. Vous pouvez y accéder avec le nom de la commande, “msconfig”, à partir de la fonction d’exécution. Dans Windows 10, vous pouvez utiliser le «gestionnaire de tâches» pour gérer les éléments de démarrage.

Activer la restauration du système

La restauration du système est un outil de récupération du système qui vous permet d’annuler les modifications apportées aux fichiers, paramètres, paramètres, pilotes, clés de registre ou programmes installés du système d’exploitation. La restauration système est un outil qui peut “nous sauver la vie” en cas d’erreur logicielle, d’entrée de virus sur notre ordinateur ou de la simple installation de drivers ou d’une application qui ne fonctionne pas correctement et qui déstabilise parfois le système d’exploitation.

Vérification de la batterie

La batterie est un autre des composants les plus importants d’un ordinateur portable. Bien qu’il s’agisse d’un matériau consommable que nous devrons remplacer avant que sa vie utile n’atteigne la fin et pénalise notre autonomie, une série de mesures peuvent être prises pour maximiser la santé de la batterie, ses performances et prolonger sa durée de vie utile, en commençant par le vérifier son état et effectuer son étalonnage, entre autres tâches de maintenance.

Autres tâches de maintenance d’ordinateurs portables

Il y a d’autres tâches que nous pouvons faire pour terminer le réglage de l’équipement, telles que Vérification de la RAM. Leurs erreurs peuvent nous rendre fous car elles se produisent généralement au hasard lors de l’exécution de différents types de tâches. Une autre tâche est la défragmentation des disques durs est un processus qui consiste à réorganiser les données fragmentées dans un volume. (Avec les SSD, il n’est ni nécessaire ni recommandé de le faire). Enfin, les utilisateurs avancés peuvent nettoyer le registre du système, la base de données utilisée pour stocker des informations sur la configuration de l’équipement, du matériel et des logiciels et qui s’agrandit avec le temps, ralentissant l’équipement.

Ce type d’entretien devrait faire partie des tâches régulières à effectuer de temps à autre. Investissez un peu de votre temps car cela contribue avantages en termes de performances, d’efficacité et de sécurité.