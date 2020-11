Les promotions étudiantes touchent à leur fin, mais Orange a décidé que les prix de connexions fibre uniquement sont maintenus en permanence et sans promotions qui à la fin, ont rendu le service plus cher au point d’être plus cher de contracter uniquement la fibre qu’un combiné avec mobile.

Il y a un an, Orange avait déjà franchi cette même étape avec l’offre fibre 100 Mbps, et maintenant l’opérateur réitère sa stratégie avec la connexion fibre à 600 Mbps, laissant votre quota à 40,95 euros. Prix ​​unique du service, frais de ligne et de ligne fixe inclus. Jusqu’à présent, le prix était de 45 euros la première année et de 56 euros le reste des mois.

En ce qui concerne les offres de fibre pour les étudiants, la différence réside dans le coût d’inscription et de permanence. Sans permanence et inscription de 29,95 euros si vous êtes étudiant, ou Séjour de 12 mois et sortie gratuite si tu n’es pas.

La nouvelle offre s’accompagne d’une promotion de lancement pour les nouveaux clients, qui pourront accéder à la fibre depuis 600 Mbps au prix de 100 Mbps pendant les six premiers mois. Soit 30,95 euros par mois le premier semestre et 40,95 euros le reste du temps si vous décidez de maintenir la vitesse élevée. De plus, le service est également disponible via la fibre indirecte.

À titre exceptionnel, la nouvelle offre 600 Mbps ne seront pas pris en charge par le bouquet de chaînes TV Orange TV Total, mais reste disponible en option pour 30 euros avec la fibre 100 Mbps. Ceux qui s’intéressent à la télévision plus rapide et à la fibre seront contraints de passer à l’Orange Love combiné à partir de 89,95 euros avec une ligne mobile de 30 Go .

Le principal offres du marché en fibre uniquement, sont résumés dans le graphique suivant:

