Croyez-le ou non, il y a une vie au-delà de Chrome quand il s’agit de naviguer sur Android. Certaines marques intègrent leurs propres navigateurs et si ce n’est pas le cas nous pouvons toujours télécharger et utiliser des alternatives comme Opera, Vivaldi, DuckDuckGo ou sans aller plus loin avec Firefox. Un navigateur qui se prépare à faciliter l’installation d’extensions.

Et est-ce qu’en essayant de brouiller autant que possible la bordure qui la sépare de la version de bureau, Mozilla a signalé qu’il travaillait pour améliorer le processus qui permet d’ajouter ou de trouver des extensions de navigateur dans la version Android. Plus besoin d’utiliser le “Plugin Manager”.

Extensions en seulement deux clics

Firefox veut devenir une alternative à Chrome et pour cela, l’utilisation d’extensions tierces apparaît comme un outil fondamental.C’est ce qu’ils veulent réaliser avec Firefox 85, une version qui devrait arriver le 25 janvier 2021.

Mozilla souhaite que Firefox 85 facilite l’ajout d’extensions et autorise les propriétaires de mobiles basés sur Android à ajouter ou installer des extensions dans Firefox directement depuis add.mozilla.org et donc ne pas avoir à installer depuis le “Plugin Manager”.

Bonne nouvelle, sans aucun doute, mais elle cache certaines limites. Et c’est qu’en principe, cette possibilité eVous êtes limité à la possibilité d’ajouter uniquement des extensions “officielles”Un changement qui vient faciliter le passage de la version desktop à la version mobile.

De plus, Mozilla a confirmé que des travaux sont en cours pour étendre le support et que plus d’extensions Firefox peuvent être utilisées sur Android. Si vous ne voulez pas attendre le 25 janvier, vous pouvez maintenant essayer toutes ces améliorations dans la version bêta de Firefox que vous pouvez télécharger sur le Google Play Store.

