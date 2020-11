Après une vingtaine d’années depuis son approbation, je veux penser qu’il n’y a pratiquement plus personne qui ne pense pas que le DMCA (Digital Millenium Copyright Act) est un non-sens. Et même si cela ne devrait pas être nécessaire, juste au cas où je préciserai que je suis en faveur des créateurs (ou des titulaires des droits) de tous types de contenus pouvant exercer un certain contrôle sur leur travail intellectuel. Le problème est qu’il s’agissait d’une norme qui a été approuvée sous la dictée de l’industrie et, bien que certaines exceptions aient été envisagées, l’application de celles-ci lui incombe. Quelque chose qui mène à d’énormes abus. C’est pourquoi je pense que le DMCA est un non-sens.

Jusqu’à présent, les références que nous avions aux utilisations du DMCA visaient à protéger (même si dans certains cas elle devrait être mise entre guillemets) la propriété intellectuelle, mais par hasard on connaît aujourd’hui deux cas dans lesquels a été utilisé pour censurer les messages critiques sur Twitter, un autre exemple que nous parlons d’une réglementation juridique avec d’énormes lacunes, et qu’il devrait être revu dès que possible.

Le premier des cas, que nous pouvons lire sur TechCrunch, est l’histoire d’un étudiant universitaire nommé Erik Johnson qui travaille comme chercheur en sécurité. Dans son rôle d’étudiant à l’Université de Miami, ils ont eu à voir avec Proctorio, une entreprise qui a développé un outil d’apprentissage en ligne qui, de l’avis de Johnson (et de nombreux autres étudiants), a des problèmes qui le rendent déconseillé.

Étant donné que certains logiciels de Proctorio sont installés sur les ordinateurs des étudiants en tant qu’extension Google Chrome, Johnson a décidé d’analyser son code, dans lequel il a trouvé certains aspects qui méritaient d’être diffusés À cette fin, il a publié un fil sur Twitter en septembre dans lequel il montrait des extraits de code soulignant les fonctions Proctorio qu’il critiquait. En réponse, la société a demandé à Twitter de les supprimer, en s’appuyant sur la protection de la propriété individuelle fournie par le DMCA.

En réponse, Twitter a supprimé le fil et Proctorio se protège, dans des déclarations à l’environnement, de la protection à laquelle le code de son logiciel est soumis. Cependant, en plus de ne pas dire un mot sur la critique de celui-ci, il n’envisage pas non plus le soi-disant “Fair use”, fair use, dans lequel les tweets de l’étudiant s’intégreraient parfaitement. Quel est le problème? Quoi Selon le DMCA, c’est le titulaire des droits qui décide si une utilisation est loyale ou non. Et vous pouvez imaginer ce que Proctorio a décidé, non?

Le deuxième cas est encore plus frappant. Imaginez que Netflix ajoute sa propre production à son catalogue et, à des fins promotionnelles, en publie une bande-annonce. Cependant, cette production n’est pas aussi réussie que ses créateurs le souhaiteraient et, peu de temps après, des critiques négatives commencent à être publiées dans lesquelles, pour le contexte, la bande-annonce est ajoutée. Et maintenant imaginez que, sous le DMCA, Netflix commencez à envoyer des demandes à Twitter pour supprimer les tweets critiques qui incluent la bande-annonce. Difficile à imaginer, non? Eh bien, selon ArsTechnica, c’est ce qui s’est passé avec le film Cuties.

Dans ce cas, oui, les tweets sont toujours actifs (sauf ceux qui comprenaient des images du film), mais les vidéos jointes aux messages affichent désormais les messages Ils disent: “Ce support a été désactivé en réponse à un rapport du titulaire des droits d’auteur.” Oui, en effet, un autre cas d’utilisation du DMCA comme outil pour tenter de minimiser l’impact des critiques.

Et maintenant je reviens au début: il me semble bien qu’il y ait une norme juridique qui défend les droits des auteurs et des créateurs, mais il s’avère qu’elle peut être utilisée, comme dans ces cas, censurer le contenu critique même s’ils font un usage loyal du contenu protégé, est un signe clair que cette règle est absurde. Le DMCA devrait être modifié. Le problème? Qu’il semble que le législateur américain ne soit pas pour le travail, bien que paradoxalement, la règle va à l’encontre des autres auteurs.

Il y a un peu plus d’un an, Alvinsch a publié une vidéo intéressante sur YouTube, dans laquelle il parlait (avec son sens de l’humour particulier) de la protection du droit d’auteur accordée par le DMCA et des problèmes d’utilisation équitable. Bien que dans son cas il parle exclusivement de l’industrie de la musique, à partir des deux cas que nous avons vus aujourd’hui, nous savons qu’une partie de ce qu’il soulève, en particulier ce qui se réfère à la gestion du fair use, il est également applicable à d’autres domaines. Et cela donne vraiment beaucoup à réfléchir.