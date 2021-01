La montre aura un prix approximatif de 150 dollars et pourra être commandée à partir du 2 février.

Pokémon est l’une de ces franchises où il y a simplement des marchandises de toutes sortes: des jeux et jouets, aux vêtements et bien plus encore. Désormais, un nouvel objet de collection sera ajouté à cette liste interminable de produits, bien que ce soit celui qui attirera de nombreux fans de la franchise et, surtout, du mignon Pikachu. C’est une montre-bracelet élégante et colorée.

La nouvelle montre est fabriquée par la société japonaise Casio et appartient à la ligne Baby-G qui se concentre sur le secteur féminin. La montre (BA-110PKC-4A) est faite de verre minéral et de résine qui la rendent extrêmement résistante aux chocs et à l’eau, à la lumière LED, une batterie qui dure deux ans et des bracelets décorés de la silhouette du pokémon électrique bien-aimé. .. De plus, il aura implémenté plusieurs fonctions qui vont de la minuterie, des alarmes et du calendrier et la possibilité de l’ajuster à 29 fuseaux horaires.

De plus, la montre sera livrée dans un boîtier spécial en forme de pokéball et avec un emballage dont le design ressemble à celui de la montre elle-même. C’est donc une pièce de collection qui, d’ailleurs, est lancée pour fêter les 25 ans de la franchise.

Le prix de cette montre sera de 150 dollars et pourra commencer à être commandé à partir du 2 février. Puisqu’il s’agit d’un objet de collection, attendez-vous à ce qu’il soit vendu en unités très limitées.

Célébrer 25 ans de Pokémon

La montre Pokémon Casio n’est que l’une des nombreuses façons dont The Pokémon Company prévoit de célébrer les 25 ans de la franchise. Bien que nous attendions toujours les détails, on sait pour l’instant que la chanteuse Katy Perry se joindra aux festivités. De la même manière, ils lanceront New Pokémon Snap, une suite du jeu N64 que les fans réclament depuis tant d’années et qui sortira le 30 avril sur Nintendo Switch.

