Les PWA (Progressive Web Apps) sont venus pour rester. Et si le logiciel en tant que service semblait absurde pour beaucoup il y a à peine dix ans, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs privés et les logiciels commerciaux, il y a aujourd’hui de moins en moins de sociétés de développement de logiciels qui n’ont pas fait ce saut. Et bon nombre de ceux qui ne l’ont pas fait, ou sont tombés à l’écart ou, du moins, ont vu leur volume d’affaires considérablement réduit par rapport à ce qu’ils avaient il y a dix ans.

Le principal problème avec le logiciel en tant que service est, bien entendu, que nécessite une connexion Internet constante, quelque chose qui ne pose pas de problème si vous êtes chez vous ou sur votre lieu de travail, mais qui peut devenir un peu compliqué si vous voyagez, dans un endroit sans couverture, sur un vol de 14 heures, dans un pays avec des tarifs de itinérance prohibitive des données… Pourtant, même si nous supposons déjà que nous avons une connectivité mondiale, il existe de multiples circonstances dans lesquelles nous sommes déconnectés. Et, bien sûr, là, le logiciel en tant que service est tombé très court.

Cependant, et dans une tournure ingénieuse, Des modèles ont commencé à être proposés qui permettraient l’utilisation hors ligne des services Web. Ainsi, si le système est connecté à Internet, la version cloud sera utilisée, mais sinon nous aurons la version locale, qui sera toujours disponible. Et oui, il a une certaine grâce que de cette manière, d’une manière ou d’une autre, le logiciel est réinstallé localement, uniquement en tant que réplique du service en ligne, et que le logiciel détermine automatiquement la version à utiliser. Et c’est un point clé de la PWA.

Attention, avec cela, je ne dis pas que toutes les PWA ont un mode hors ligne, ce c’est une possibilité que le développeur puisse implémenter ou non, mais c’est un aspect très important à prendre en compte lors du choix d’une PWA pour nos activités quotidiennes. Au final, et dans le cas du mode hors ligne, plus qu’un service ce que nous trouvons est une version 2.0 du logiciel, qui lorsque cela est possible est utilisée à distance, mais le reste du temps cela fonctionne comme un logiciel traditionnel.

Et aujourd’hui, nous savons, grâce à MSPowerUser, que les PWA vont hériter d’un autre aspect du logiciel d’une vie, et c’est peut être désinstallé directement à partir de Windows 10, quel que soit le navigateur à partir duquel ils ont été installés, exactement comme pour désinstaller les programmes installés sur le PC.

Cette fonction était déjà disponible pour les PWA installés depuis Edge, mais avec le saut du navigateur vers Chromium, Microsoft a décidé de transférer cette fonction vers la base Chromium et que, par conséquent, elle peut être utilisée par tous les navigateurs qui l’utilisent comme moteur. De cette manière, les PWA sont affichés dans la liste des logiciels que Windows 10 peut désinstaller et, lorsqu’ils en sont supprimés, ils ne sont plus enregistrés dans le navigateur.

ET le premier navigateur à intégrer la prise en charge de cette fonction était Google Chrome qui, dans sa version Canary (développement stable) permet déjà de le tester. Bien sûr, pour le moment, la façon de le faire n’est pas la plus confortable, et est que pour activer le mode de suppression WPA de Windows 10 pour les applications installées à partir du navigateur Google, il est nécessaire de démarrer Canary avec le paramètre suivant:

enable-features = EnableWebAppUninstallFromOsSettings

Évidemment, c’est temporaire, espérons-le dans les semaines à venir, améliorer l’intégration de cette fonction, au point qu’il devienne actif par défaut dans la version stable du navigateur, auquel point tout le WPA installé à partir de Chrome peut déjà être désinstallé de Windows 10. Espérons que le reste des développeurs de navigateurs qui utilisent Chromium le seront également incorporez-le, car il est le plus pratique.