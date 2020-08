Microsoft publie une nouvelle mise à jour d’août 2020 pour Xbox One qui vous donnera une idée de ce que sera l’interface Xbox Series X. Ce n’est pas une mise à jour complète, mais elle apporte des améliorations aux expériences clés sur les consoles de jeu de l’entreprise.

Avec la nouvelle mise à jour, l’interface est désormais plus propre et l’accès à certaines options telles que les paramètres audio et la recherche est plus rapide. Il existe également une nouvelle boîte de réception de notifications qui combine vos alertes, invitations et messages dans un flux unique qui comprend le contenu de toutes vos applications Xbox. Les discussions incluent des aperçus des messages et des commandes de volume par personne. Les nouveaux arrivants recevront des conseils supplémentaires pour les aider à maîtriser la console.

La série Xbox X comprendra une toute nouvelle interface

Le flux d’activité a également été repensé. Il se concentre davantage sur le contenu créé par l’utilisateur avec des publications moins encombrées. Cela devrait vous aider à voir facilement les captures d’écran et les vidéos de vos amis. Microsoft prévoit également de nouvelles modifications pour les versions préliminaires d’Insider. En particulier, vous aurez la possibilité d’accéder à autant d’appareils et d’applications Xbox que vous le souhaitez. Vous n’aurez pas à vous soucier de vous connecter à un téléphone pour démarrer une session de jeu en nuage lorsque vous êtes déjà connecté à votre Xbox.

Les thèmes de profil dans l’interface Xbox Series X, quant à eux, vous aideront à personnaliser rapidement l’apparence du logiciel de votre console. À partir de cette semaine, vous devriez également voir une « mise à jour visuelle » sur Xbox One avec plusieurs changements cosmétiques.