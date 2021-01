Tout au long de son histoire, Dragon Ball rassemble un grand nombre de méchants qui ont mis en danger l’existence de la Terre, et parfois de l’Univers. Akira Toriyama, créateur de la série, les a conçues dans toutes les formes et couleurs, de la charismatique Frieza au rose Majin Buu, en passant par la terrifiante Cellule, et nous ne comptons que les principaux méchants de Dragon Ball Z.

L’un des méchants par excellence et le plus apprécié des adeptes de la série est Buu, la cause de prendre toutes les âmes des humains de l’autre côté et de mettre en danger l’existence de tout l’Univers, un méchant digne de fermer le Série Dragon Ball Z. Aujourd’hui, un utilisateur de Reddit sous le nom de “Guezspeedarts” a publié son dernier ouvrage, un hommage à cet ennemi rose:

