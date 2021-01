Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cyberpunk 2077 a généré de grandes attentes parmi les fans du studio CD Projekt RED et tous les joueurs en général. Malheureusement, le titre a échoué et a présenté de nombreux problèmes de performances lors de sa première. Cependant, un rapport indique que cela n’a pas empêché le jeu de devenir la meilleure version numérique de l’histoire.

Cela a été révélé par la société d’analyse SuperData dans un récent rapport sur les revenus enregistrés par les jeux sur console, PC et téléphones mobiles en décembre de l’année dernière.

Le nouveau jeu de CD Projekt RED a été le jeu qui a attiré le plus d’attention sur PC, prenant la première place des gains générés en décembre, battant le géant League of Legends. Il est important de mentionner que jusqu’à présent, Cyberpunk 2077 n’a pas de DLC payant ou de microtransactions, donc tous les bénéfices proviennent de la vente directe du jeu au format numérique.

Cyberpunk 2077 a vendu plus de 10 millions d’unités en 3 semaines

Selon les informations, la grande majorité des ventes numériques a été réalisée sur PC (80%), ce qui pourrait être dû à la suppression du jeu du PlayStation Store et aux problèmes qu’il a rencontrés, en particulier les versions console, et peut-être est-ce le cas. c’est pourquoi Cyberpunk 2077 n’a pas été le premier jeu le plus rentable sur consoles.

Ainsi, bien que les ventes auraient pu être encore plus élevées, malgré cela, le titre a très bien fonctionné, enregistrant 10,2 millions d’unités vendues au total, ce qui en fait le jeu avec le meilleur lancement de l’histoire.

Il est important de dire que ce chiffre n’inclut pas les retours, mais SuperData mentionne que cette estimation n’affecte pas de manière significative les ventes totales.

un nouveau patch pour Cyberpunk 2077 a corrigé de nombreux problèmes de performances.

La première parmi nous sur Nintendo Switch a été un succès

Un autre détail intéressant est que, bien que le nombre de joueurs de Among Us ait diminué par rapport à novembre 2020, il est resté le jeu le plus populaire, précisément 2,8 fois plus populaire que Roblox, qui est en deuxième position.

De même, il est à noter qu’après son lancement sur Nintendo Switch, le 15 décembre, le titre s’est vendu à 3,2 millions d’unités le reste du mois via le Nintendo eShop et a été la version qui a généré le plus de bénéfices au cours du mois. Ceci est frappant, car, contrairement à la version mobile, la version Switch est vendue 5 USD.

En termes de mobiles, le jeu qui a généré le plus d’argent en décembre était Pokémon GO, suivi de Free Fire.

Et vous, vous attendiez-vous à ce que Cyberpunk 2077 batte le record du jeu le plus vendu au format numérique? Avez-vous contribué à la réalisation du nouveau titre CD Projekt RED? Dites le nous dans les commentaires.

Dans les nouvelles liées à Cyberpunk 2077, il a été récemment appris que les joueurs ont signalé qu’ils avaient déjà reçu leur remboursement pour le jeu, mais qu’ils n’avaient pas eu à le retourner.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Bien qu’elle soit jouable sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S, la version améliorée de ces consoles arrivera plus tard dans l’année. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

