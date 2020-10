Malgré l’impact économique causé par COVID-19, Samsung a annoncé belle croissance par rapport au trimestre précédent de 2020. Au cours d’une année qui a été la pire baisse de l’histoire du marché mobile, la société sud-coréenne publie son rapport habituel sur les revenus et les bénéfices, montrant Croissance de 52% des bénéfices par rapport à l’année dernière et 59% par rapport au troisième trimestre 2019.

Samsung affirme que, grâce à la réouverture des économies, il a eu une forte demande de produits mobiles, PC, ainsi qu’une augmentation des commandes de puces et d’applications, entre autres. Croissance généralisée de l’entreprise, bien qu’il indique que les ventes de mobiles sont susceptibles de baisser en raison de la situation pandémique, ce qui augmentera également les coûts de commercialisation en raison de «l’environnement de marché concurrentiel».

Trimestre record pour Samsung

Le rapport publié par Samsung parle d’une croissance de 52% du résultat opérationnel par rapport au dernier trimestre. Par rapport à l’année dernière, les bénéfices sont de 59% plus élevés, grâce à des ventes plus élevées de puces mémoire et de produits grand public. Selon Samsung, il y avait une forte demande pour les produits mobiles et PC, conduisant à «des expéditions plus élevées que prévu». De même, l’activité System LSI (System large-scale integration), ou en d’autres termes, la division processeurs de Samsung, s’est développée grâce à l’augmentation des commandes de puces.

Selon le rapport Samsung, il y a eu une croissance généralisée dans presque toutes ses divisions: plus de demande et un bon travail pour fournir les composants

La demande de grands panneaux a également développé la division des panneaux, bien que le protagoniste soit le smartphone, domaine dans lequel ils affirment une augmentation de près de 50% par rapport au trimestre précédent. De la même manière, ils annoncent une croissance de la division Electronique Grand Public, avec des ventes de téléviseurs et d’appareils électroménagers.

Plus précisément, ils représentent 66,96 billions de wons coréens de revenus, avec 12,35 billions de bénéfices d’exploitation. Dans nos chiffres, environ 49 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 9 milliards de bénéfices. C’est un chiffre record, étant le quartier dans lequel ils sont le plus entrés. Les données font suite à une baisse du résultat opérationnel de 4% au deuxième trimestre 2020 et de 6% par rapport au deuxième trimestre 2019.

Regard vers l’avenir, Samsung s’attend à une baisse des bénéfices pour le quatrième trimestre. Ils invoquent comme raisons que la demande de puces mémoire par les clients commence à s’affaiblir et l’intensification au niveau de la concurrence.

