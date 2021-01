Shadow of the Tomb Raider, Greedfall et Dawn of Fear complètent la sélection.

Comme vous le savez déjà, chaque fois qu’un mois commence, de nouveaux jeux vidéo gratuits atteignent différents services. Un mois de plus, et comme Sony l’a annoncé il y a quelques jours, ils ont atteint Playstation plus les jeux vidéo que la société japonaise propose complètement gratuit aux abonnés du service. Ils sont maintenant disponibles au téléchargement quatre jeux vidéo, avec de grands noms parmi eux.

Pour commencer, et pour la joie et le plaisir de tous les possesseurs d’une PlayStation 5, Maneater est disponible pour obtenir dans la nouvelle version console de Sony. Le jeu vidéo a été l’une des surprises de l’année dernière. Cette proposition hilarante nous met dans la peau d’un requin dans un jeu de rôle d’action dans lequel nous devrons semer le chaos avec nos puissantes mâchoires.

Les utilisateurs de PlayStation 4 attirent également l’attention et obtiennent ce mois-ci trois jeux. D’une part, Shadow of the Tomb Raider, la clôture de la trilogie de Lara Croft, un jeu qui a la recommandation de 3DJuegos dans notre analyse. De l’autre, Greedfall, un jeu vidéo développé par le studio Spiders sorti en 2019 et qui semblait être un très bon titre de jeu de rôle.

Enfin, également pour PS4, le survie-horreur Dawn of Fear, un jeu vidéo sponsorisé par le programme espagnol Talents PS. Nous vous rappelons que ces titres seront en service jusqu’à début février, alors restez à l’écoute pour les ajouter à votre bibliothèque à temps. Nous vous rappelons également que si vous êtes abonné à PS maintenant, le service a reçu quatre nouveaux jeux.

