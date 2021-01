Selon les règles actuelles, il y a une limite au nombre de personnes pouvant se rencontrer dans une même maison. Mais il y en a aussi beaucoup qui ne pourront pas se réunir – ou qui ont décidé d’être prudents et de ne pas le faire – ce soir. Mais ce que la pandémie de coronavirus sépare peut être réuni par la technologie actuelle. Et il est possible de dîner en famille, de profiter du réveillon du Nouvel An, de boire du raisin et du Nouvel An ensemble même si c’est à travers un écran.

Comment? Utilisation de certaines des applications suivantes pour les appels vidéo

Fête à la maison

Bien qu’elle soit active depuis plusieurs années et qu’elle ait été rachetée en 2019 par Epic Games, c’est ce confinement par le Coronavirus qui a donné un énorme succès à l’application House Party en Espagne et dans d’autres pays comme le Portugal ou l’Italie. En fait, elle est devenue l’application la plus téléchargée pour iOS et la 5ème la plus téléchargée pour Android, et une partie de son succès est d’offrir le même service -chat, appels vidéo- que les autres mais avec des éléments quelque peu différents. De cette façon, plus qu’une simple application à appeler, House Party devient un réseau social comme TikTok ou Snapchat.

L’un de ses attraits est que House Party vous permet de créer un espace virtuel avec d’autres utilisateurs qui ont également installé l’application, et formez une salle de groupe dans laquelle tout le monde peut parler en ligne par appel vidéo. Et le meilleur: Il a des mini-jeux, donc il peut être utilisé pour parler et jouer avec d’autres utilisateurs temps réel. Les jeux vont du classique Questions triviales au Dessin pictionari pour bien faire les choses, le mythique Qui est qui qui se joue avec des cartes virtuelles, ou Chips et Guac, un jeu de correspondance de mots.

ZOOM

Devenue l’une des applications favorites lors du premier confinement et l’une des plus utilisées en termes de réunions de travail et de cours en ligne, Zoom est une autre application utilisable. Et en effet tu devrais, parce que la limite de 40 minutes dont vous disposez pour les vidéoconférences de compte gratuit n’existe pas pendant les jours d’aujourd’hui et de demain. En cadeau de Noël, Zoom vous permettra d’appeler sans compte Premium jusqu’à 6h le samedi 26 décembre, sans limite de temps absolue.

Skype

Le plus ancien de la liste, Skype était pour beaucoup le premier contact avec cet appel vidéo il y a deux décennies, via des ordinateurs équipés de webcams – alors que les mobiles n’étaient utilisés que pour appeler.

Maintenant, dans votre application mobile, Skype permet les appels vidéo HD jusqu’à 24 personnes simultanées; chat de texte pour les conversations tapez WhatsApp; partager des photos et des vidéos, et même les fonctions d’un mobile classique avec la possibilité de lire et de répondre à vos SMS ou de faire appels vocaux en ligne et aussi vers les téléphones portables et fixe (tarification distincte).

WhatsApp

Que dire de la reine absolue de la messagerie instantanée. WhatsApp est l’application de chat la plus utilisée au monde, mais depuis plusieurs années, elle a la fonction d’appels audio et d’appels vidéo en ligne. Bien sûr, assurez-vous que vous êtes connecté au WiFi domestique et le signal est bon, car le service a parfois tendance à se bloquer. Pour démarrer un appel, il vous suffit ouvrir une discussion avec un contact ou au sein d’un groupe et appuyez sur l’icône de la caméra -pour appel vidéo- ou au téléphone. Simple et direct.

Apple FaceTime

FaceTime, l’une de ces applications que vous devez avoir installée si vous utilisez Apple, vous permet de passer des appels audio et vidéo depuis votre iPhone, iPad et iPod touch vers d’autres appareils iOS ou même vers un ordinateur ou un ordinateur portable Mac. C’est ce que vous pouvez faire dans FaceTime

Parlez à vos contacts en utilisant votre numéro de téléphone ou votre identifiant Apple. Faire lappels vidéo et audio.Rejoindre avec Groupe FaceTime jusqu’à 32 personnes à la fois. effets pour devenir un Animoji, placez des autocollants et plus encore sur votre appel FaceTime. la caméra frontale FaceTime pour montrer votre visage ou passez à la caméra arrière pour montrer à vos amis ce que vous voyez.Créer des favoris pour un accès rapide aux personnes clés dans l’application Téléphone. FaceTime s’intègre dans votre liste d’appels Récent dans l’application Téléphone.

FaceTime fonctionne sur Wi-Fi (iPhone 4 ou version ultérieure) et mobile (iPhone 4s ou version ultérieure)

Google Hangouts

Converti à partir de Google Talk, Hangouts est l’une de ces applications universelles que vous pouvez utiliser pour contacter les utilisateurs d’Android, iOS et Gmail. Vous pouvez envoyer des SMS, passer des appels vidéo ou des appels vocaux et entrer dans une conversation avec une personne ou dans un groupe. Et aussi:

Chats de groupe massifs pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes.Lancer les messages d’état, photos, emojis, autocollants et GIF animés.Transformez n’importe quelle conversation en une Appel vidéo de groupe gratuit jusqu’à 10 contacts.Appeler acn’importe quel numéro de téléphone dans le monde (“Tous les appels vers d’autres utilisateurs de Hangouts sont gratuits”).Connectez votre compte Google Voice pour intégrer les appels, les SMS et la messagerie vocale. Restez en contact sur Android, iOS et la version Web, et synchronisez les chats entre tous les appareils. Envoyez des messages à vos amis quand vous le souhaitez, même s’ils ne sont pas connectés.

LIGNE

Autre alternative, LINE est un application de messagerie multiplateforme qui vient avec des fonctions telles qu’un système de cryptage entre les utilisateurs, la prise en charge des appels vocaux et vidéo, mais aussi avec ses propres fonctions telles que l’option de faire des appels internationaux aux utilisateurs qui n’ont pas LINE, un magasin d’autocollants, la possibilité d’enregistrer vos photos et messages préférés et même une chronologie où vous pouvez voir quel utilisateur a changé son statut et sa photo et quand ils l’ont fait.

Messager Viber

Si vous pensiez que les 150 personnes autorisées par Hangouts dans un chat de groupe étaient la limite, voici l’application Viber Messenger pour vous montrer que ce n’est pas le cas, car Comme WhatsApp, Viber propose des discussions de groupe pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes. Et comme le reste est capable de passer des appels vidéo, et également organiser des événements, envoyer des messages vidéo, appeler des numéros de téléphone et créer des groupes de travail. Par conséquent, idéal si vous devez faire du télétravail pendant la quarantaine.

Facebook Messenger

Au début, une fonction tellement réussie au sein de Facebook qu’elle a gagné sa propre application, Messenger est l’une des applications de messagerie les plus utilisées du moment. Et comme WhatsApp, il vous permet également passer des appels vidéo à d’autres contacts et également aux utilisateurs de Facebook, que l’un ait un iPhone et que l’autre appelle depuis iOS. Tu peux envoyer des SMS, des messages vocaux, des messages vidéo, des textes, même envoyer de l’argent. Mais la mauvaise chose est que Messenger n’autorise pas les appels vidéo de groupe comme Hangouts ou Skype.

Tango

Un autre similaire à House Party, Tango n’est pas simplement une application de messagerie avec des appels vidéo, mais un plateforme interactive idéal à faire diffusions en direct, appels vidéo de groupe, etc. Comme un réseau social, vous pouvez ajouter une danse comme sur TikTok ou montrer comment un poulet est cuit comme sur YouTube. Et a aussi Mini-jeux qui vous permettent de parler à un contact et vous mettez soudainement au défi de faire quelque chose en temps réel.

