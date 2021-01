Manger sainement et être en forme est tellement plus facile avec la bonne aide. Ces applications peuvent vous aider à atteindre vos objectifs avec beaucoup moins d’efforts.

Il existe de nombreuses applications mobiles qui promettent de vous aider être en meilleure santé, perdre du poids ou devenir plus fort. Mais tous ne sont pas aussi bons.

S’il est déjà difficile de rassembler la volonté nécessaire pour change ton style de vie, avoir à perdre du temps à chercher le l’application la plus appropriée pour manger plus sainement peut être la paille qui remplit le verre et vous fait jeter l’éponge.

Par conséquent, nous avons voulu faciliter votre travail sélectionner le meilleures applications pour manger plus sainement qui peuvent vous aider à perdre de la graisse ou à améliorer votre condition physique.

Meilleures applications pour manger sainement et perdre du poids

Yuka

Yuka cela ne créera pas un régime personnalisé, mais oui ça vous aidera à mieux manger et pour améliorer vos habitudes alimentaires.

L’application vous permet scannez les produits que vous achetez au supermarché et découvrez s’ils sont, ou non, recommandables, grâce à une évaluation basée sur les couleurs qui vous montre si le produit convient à un mode de vie sain.

Il possède une énorme base de données contenant plus de 700 000 aliments, vous ne devriez donc pas avoir de problème pour trouver les produits les plus populaires.

Nooddle

Pour commencer à manger sainement et à se mettre en forme tu n’as pas besoin d’aller faire du shopping. Avec des applications comme NooddleVous pouvez manger sainement avec ce que vous avez sous la main et profiter de tous les aliments et produits que vous avez déjà dans votre réfrigérateur ou votre garde-manger.

Cette application gratuite aider à improviser en utilisant la nourriture que vous avez déjà, avec recettes de cuisine saine et facile à faire.

fitmencook

De la main de l’un des youtubers les plus reconnus de la communauté du fitness, FitMenCook est une très bonne application avec laquelle vous pouvez accéder des dizaines de recettes de cuisine saine axé sur l’amélioration de votre condition physique.

L’un des avantages de cette application pour perdre du poids est la possibilité de voir les macronutriments – graisses, protéines et glucides – dans chaque plat, afin qu’il soit plus facile de les intégrer dans votre alimentation.

Fitia

Une autre application qui vous aidera Mangez plus sainement est Fitia. C’est une application conçue pour créer un alimentation équilibrée basé sur des conseils nutritionnels.

L’application fait une partie du travail pour nous, étant capable de calculer les calories, les protéines, les glucides et les graisses en fonction de notre objectif spécifique. Puis il nous offrira un liste des aliments les plus recommandés à inclure dans notre alimentation.

MyFitnessPal

Un classique dans le applications de santé, de régime et de nutrition pour mobile est MyFitnessPal. Avec la plus grande base de données alimentaire, cette application – qui est d’ailleurs en vente – nous permet de suivre notre alimentation pour Mangez plus sainement, nous permettant de définir des objectifs nutritionnels ou de laisser l’application les calculer pour nous.

Même si l’application peut être téléchargée gratuitement, a une version Pro qui vous permet d’activer certaines fonctions avancées avec lesquelles tirer encore plus de l’outil.

8fit

Si ce que tu veux c’est combiner entraînement et nutrition dans la même application, 8Fit est une très bonne option.

L’application fournit plans de formation de toutes sortes, qui peuvent être effectuées à tout moment et en tout lieu, combiné à un plan de repas sain fait automatiquement en fonction de nos besoins nutritionnels.

Il est facile à utiliser, gratuit et a un interface très facile à utiliser.

Des programmes d’entraînement rapides et combinez-les avec un plan de repas sain spécialement conçu pour vous.

Yazio

En plus d’être un très bon Compteur de calories pour mobile, YAZIO est également une bonne application qui peut nous aider à perdre du poids grâce à des recommandations nutritionnelles et des conseils pour Mangez plus sainement.

L’application nous permet fixer nos objectifs – Perdez de la graisse, gagnez du muscle, restez en forme… -, et en nous basant sur eux, il nous montrera un plan de repas personnalisé, avec des calories et des macronutriments déjà calculés. Tu peux commencez à utiliser l’application gratuitement et sans avoir besoin de s’inscrire.

SideChef

Une autre application fantastique pour apprendre à cuisiner des plats plus sains est SideChef.

Avec une base de données de plus de 18000 plats, cette application nous permet de filtrer en fonction de notre alimentation, de créer une liste de courses avec les ingrédients nécessaires pour préparer des plats sains, ou faible en calories pour nous aider à perdre du poids.

LifeSum

Peut-être, avec MyFitnessPal, LifeSum être l’une des applications de santé les plus populaires aujourd’hui. Encore une fois, nous parlons d’une application qui aide à atteindre les objectifs perte de poids grâce à journal de nutrition dans lequel nous ajouterons nos repas préparés tout au long de la journée pour obtenir statistiques et voir si nous sommes sur la bonne voie.

Sans aucun doute, c’est une application avec un interface beaucoup plus intuitive et facile à utiliser que MyFitnessPal. Cependant, le fait qu’un abonnement Lifesum Premium soit nécessaire pour accéder à certaines fonctions enlève certains points par rapport à d’autres alternatives.