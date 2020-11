La principale caractéristique de Baby Yoda est le design dont il dispose et le créneau qu’il a ouvert sur le marché.

L’une des principales caractéristiques de Baby Yoda est l’histoire de la grande franchise dont il fait partie.

Le marché du jouet s’est largement distingué par l’innovation que ces produits apportent aux consommateurs.

Le marché du jouet a trouvé dans les licences un marché très prometteur, en raison de l’innovation que beaucoup de jouets de cette industrie ont réalisée, c’est le cas de Baby Yoda, dont Hasbro nous raconte son expérience de commercialisation de ce personnage populaire.

Merca2.0 – Baby Yoda est devenu une licence très populaire sur le marché du jouet, qui a pris soin de commercialiser un jouet aussi attachant.

Hasbro – Il est très important de travailler en étroite collaboration avec notre partenaire dans ce cas Disney, afin qu’à partir de la création du produit, de l’emballage et de la communication, nous soyons à 100% alignés sur la façon dont les fans sont habitués à consommer le contenu et les produits de ce grand personnage. Et main dans la main avec notre expertise et innovation, pour réaliser la meilleure offre faisant de nos produits un incontournable.

Merca2.0 – Y a-t-il un profil du consommateur qui aime Baby Yoda et qu’est-ce que c’est?

H – Ce qui est intéressant à propos de ce personnage, c’est qu’il n’y a pas de profil spécifique d’un consommateur qui l’aime. L’un des principaux avantages de Baby Yoda est qu’il a une excellente connexion avec les enfants qui entrent dans la propriété, avec les fans qui la suivent depuis des années et sont des collectionneurs et aussi avec les personnes qui ne sont pas si familières avec la propriété en raison de la personnalité. et le sens de l’humour du personnage qui les a captivés.

Merca2.0 – Quelle a été l’expérience de Hasbro avec les licences, pour lancer des jouets qui ne déçoivent pas?

H – Nous avons eu l’opportunité de collaborer avec des licences leaders de l’industrie et la recette qui nous a conduit au succès avec ces lancements est le travail d’équipe avec nos partenaires pour aligner nos développements sur leurs stratégies pour assurer une plus grande force dans les plans et la crédibilité du message.

De plus, il est très important d’être très proche et d’écouter nos consommateurs et nos fans de licences pour proposer les personnages et les concepts les plus pertinents qui en font la meilleure expérience de jeu.

