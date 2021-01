Êtes-vous allé (e) à Athènes? Et à Berlin? As-tu marché dans les rues de Rome, Milan ou Venise? Et à propos de Londres, Paris, Barcelone ou Madrid? Ainsi jusqu’à des dizaines de villes européennes mais aussi Chine, Japon, États-Unis ou au Canada.

Voyager est devenu courant pour million de personnes, mais la pandémie COVID a tout changé et se déplacer dans d’autres pays est devenu très compliqué. Par chance, Internet a toujours une solution à tout problème.

Des vidéos circulent sur YouTube depuis longtemps où vous pouvez faire une promenade virtuelle. Ce sont des images de haute qualité avec une caméra portable ou intégrées à la personne que vous ne verrez pas mais à qui est dédiée marche dans la rue de ta ville. Ces vidéos de longue durée capturent les images et les sons de ces villes.

Promenades en ville rassemble ces vidéos et les organise afin que vous puissiez faire une visite virtuelle des villes asiatiques, européennes et américaines. La liste est très longue et comprend les villes les plus touristiques. Et le mieux, c’est que les promenades sont les plus normales, sans faire un itinéraire touristique typique.

Une fenêtre sur le monde au niveau de la rue

En utilisant certains lunettes de réalité virtuelle ou directement depuis l’écran de votre ordinateur, de votre télévision ou de votre smartphone, Promenades en ville Il vous aidera à parcourir le monde au niveau de la rue sans quitter la maison.

Vous n’aurez pas à faire la queue pour monter dans l’avion ou à remettre votre passeport à la douane. Il suffit de mettre le navigateur plein écran et profitez d’heures et d’heures de promenades virtuelles.

Les responsables de ce génie, qui intègre des vidéos plein écran sur le site lui-même, sont les Grecs Aristomenis Georgiopoulos et Artemis Stiga. En plus de la sélection de vidéos, ils ont apporté des améliorations pour profiter de marcher dans la rue à travers des vidéos YouTube. Vous pouvez choisir la ville en question, activer ou désactiver le son et sélectionnez jour et nuit. Il a même une option appelée “pendant Covid-19”.

Dubaï, Istanbul, Rio de Janeiro, Dubaï, Mexico, Bogota, Chiang Mai, Jakarta, Vancouver, Seattle, Chicago, Las Vegas, Miami, New York, Saint-Pétersbourg, New Delhi, Séoul, Hong Kong… La liste couvre tout les régions de la planète. Alors enfilez vos vêtements les plus confortables pour être à la maison et préparez-vous à marcher dans la rue pendant des heures. Une expérience relaxante et confortable dans laquelle vous n’aurez pas besoin de sacrifier vos économies ni vos chaussures.

Ou si vous préférez, montez dans une voiture

Promenades en ville s’inspire des dizaines de vidéos qui abondent sur YouTube sur les promenades virtuelles, mais l’idée de rassembler ces vidéos sur une page Web fait partie d’un projet similaire appelé Conduisez et écoutez.

Si vous entrez Conduisez et écoutez vous pouvez voyager dans des villes du monde entier du point de vue d’une voiture. Mais avec les avantages de ne pas quitter la maison et pas besoin de permis de conduire ni payer l’essence.

Barcelone, Amsterdam, Berlin, Buenos Aires, Chicago, Dublin, Hawaï, Guadalajara, Londres, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Miami, Moscou, Munich, New York, Nice, Paris, Rome, Rio de Janeiro, San Francisco, Sao Paulo , Tel Aviv, Tokyo, Toronto, Varsovie … La liste tu ne vas pas le finir Sauf si vous y consacrez plusieurs après-midi.

Et pour rendre la visite virtuelle plus attractive, vous pouvez choisir la vitesse du véhicule, activer ou désactiver le son ambiant et même démarrer un station de radio musicale.