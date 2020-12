L’Union européenne a commencé mettre Google sur les cordes. Premièrement, il a infligé une amende pour abus de position dominante avec les services Android. Ensuite pour les pratiques monopolistiques. En novembre, il a accusé Amazon pour la même raison, dans une offensive qui a débuté en Europe pour éviter la domination de la Big Tech et préserver la protection des données des consommateurs et des utilisateurs. Il semble qu’ils ne veulent pas laisser la marionnette à tête et, derrière ce tamis, il y a une femme: Margrethe Vestager. L’actuel commissaire européen à la concurrence et à la politique danoise est le visage visible des mesures visant à resserrer le contrôle des grandes plates-formes technologiques.

Pour y parvenir, les efforts sont concentrés sur Droit des services numériques, qui a été présenté ce mardi. La mesure veut mettre fin à l’impunité des grandes entreprises et permettra à la Commission européenne de forcer Google, Apple, Amazon et Facebook à expliquer leurs pratiques sur le marché. Entre autres, la mesure imposera des explications sur l’utilisation des données et, en outre, les plateformes seront tenues pour responsables de leur propre contenu, comme les fausses nouvelles ou les discours de haine.

Dans le cas d’Amazon, les autorités européennes iront à son encontre pour avoir utilisé les données de vendeurs tiers pour les concurrencer. Vestager a expliqué que la Commission avait enquêté sur Amazon pour avoir abusé illégalement “de sa position dominante en tant que fournisseur de services de marché en Allemagne et en France, la plus grande base de marché d’Amazon dans l’Union européenne”.

‘La dame de fer’

Vestager a commencé à travailler en tant que commissaire en 2014 et a depuis réalisé ce que peu de députés et de politiciens européens ont: attirer l’attention. La femme danoise a été considérée dès le début comme une commissaire avec de la personnalité et il n’a pas fallu longtemps pour lancer sa série de mesures et d’amendes contre la Big Tech de la Silicon Valley.

Il n’a donc pas fallu longtemps à la presse internationale pour en faire le régulateur le plus célèbre au monde. Et de l’appeler avec des surnoms comme “La Dame de fer” ou “La reine des glaces”. Donald Trump l’a simplement appelée «la dame des impôts de l’UE».

Motifs mis à part, Vestager a réussi à déstabiliser de grandes entreprises qui couraient depuis de nombreuses années. Avec ces mesures, il a également réussi à positionner l’Union européenne comme une référence en matière de réglementation. Même les États-Unis ne sont pas arrivés aussi loin.

La taille n’a pas d’importance pour Vestager

Solen Feyissa / Unsplash

Avec la loi sur les services numériques, les législateurs européens sont entrés dans une nouvelle phase. Ils veulent préciser qu’il y aura de moins en moins de place pour des pratiques monopolistiques ou pour dominer sans contrôle sur les données des citoyens. Cette offensive, cependant, n’est pas nouvelle et a commencé en 2017 avec le bras de fer contre Google et Apple, qu’ils accusent de pratiques anticoncurrentielles dans leur App Store. Cependant, le temps a montré que peu de choses ont changé ces dernières années et que le monopole que les Européens veulent tant lutter est toujours présent. Et surtout, impuni.

Dans le cas de Google, les amendes se sont élevées à plus de 8 milliards d’euros, bien que la lenteur de la justice à cet égard ait été un point en faveur de Google. Elle a pu continuer ses opérations comme si de rien n’était et le montant n’a pas fait trop de tort à l’entreprise qui facture plus de 160 milliards d’euros par an.

Les nouvelles lois et réglementations de l’Union européenne veulent aller plus loin et veulent se concentrer sur le modèle économique des géants de la technologie. «Nous n’avons aucun problème avec le succès d’Amazon ou sa taille. Notre préoccupation est une conduite commerciale très spécifique », a déclaré Vestager lorsque le procès contre Amazon a été annoncé. Il faisait référence à l’utilisation des données par le géant du commerce électronique pour positionner ses articles par rapport à ceux d’autres vendeurs.

Cette déclaration a souligné que la véritable préoccupation des autorités européennes n’est pas la taille de la Big Tech sur le marché, mais la accès incontrôlé aux données. Pour cette raison, les mesures sont spécifiquement axées sur la manière de limiter ce pouvoir. Ils l’ont déjà essayé en 2018 avec le règlement général sur la protection des données (RGPD), destiné à de nombreux secteurs mais faisant appel directement aux entreprises technologiques.

Une relation en crise

Cependant, limiter l’accès aux données personnelles des utilisateurs aux entreprises qui fondent spécifiquement leur modèle d’entreprise sur ce point n’est pas une tâche facile. Si nous avons appris quelque chose au cours de ces années, c’est que les plateformes gratuites ne le sont jamais vraiment. De plus, il existe d’autres moyens de payer ces services au-delà de l’argent. Mais la question est de savoir dans quelle mesure l’accès aux données peut être limité par des entreprises qui en contrôlent une quantité aussi exorbitante. Et plus encore si ces entreprises ne semblent pas disposées à restructurer leur business model et le marché des données. Parce que, même s’ils ont moins d’informations en leur possession, ils continueront à avoir une grande influence. Ce n’est pas facile, mais Vestager veut mettre toute la viande sur le gril pendant au moins limiter un peu la puissance de la Big Tech en Europe.

L’objectif de Vestager est que cette loi soit adoptée l’année prochaine et bénéficie d’un large soutien. Pendant ce temps, le le mal de tête a déjà commencé pour Google, Facebook ou Apple. Ils déclarent suivre de près les propositions de l’Europe et collaborer avec les législateurs européens. Le temps nous dira jusqu’où peut aller une collaboration qui peut mettre fin à la stratégie de fer de la Big Tech en Europe.

“L’Union européenne se distancie de plus en plus des lobbies américains qui ont négocié avec eux les mesures qui devraient être imposées aux Big Tech”, a déclaré Ignacio Suárez H., avocat spécialisé en protection des données et droit de l’internet, auteur du livre Le gouvernement de l’Internet. L’avocat a expliqué à Explica.co qu’il est possible que le la relation est entrée en crise après la victoire présidentielle de Donald Trump. “Nous devrons attendre pour voir si cette tendance se poursuit à l’ère Biden.”

«Nous sommes confrontés à un changement dans la tendance à protéger les données dans l’UE et à ce qu’elles ne soient pas exportées vers les États-Unis. Au fil du temps, on verra s’ils essaient de continuer à limiter ou à changer la tendance et à faire confiance aux retours du partenaire américain ».

Les impôts font mal

Jusqu’à présent, de nombreux pays européens semblent déterminés à se rallier au commissaire européen. En France, une mesure est en cours de discussion pour accroître la pression sur les discours de haine sur les réseaux sociaux et pour tenir Facebook, Twitter et YouTube directement responsables de son contenu. L’Allemagne et la Grande-Bretagne proposent des mesures similaires, tandis que l’Italie et la France veulent forcer les entreprises technologiques à payer plus d’impôts.

Vestager veut réguler la situation fiscale des Big Tech en Europe

Dans cette dernière section, c’est dans lequel les technologies ont transpiré la grosse goutte, et où vont également les nouvelles mesures de la loi sur les services numériques. Amazon a dû payer 250 millions d’euros d’arriérés d’impôts au Luxembourg et Apple a été sur le point de devoir faire face à un paiement de 13 milliards d’euros à l’Irlande. Mais ce n’est que le début d’une bataille que Vestager a commencée et que ne pense pas abandonner facilement.

Ce plan visant à mettre fin au libre arbitre des grandes technologies que Vestager n’entend pas abandonner est ce qui en a fait l’une des politiques européennes les plus reconnues. Dans plusieurs entretiens, le commissaire a déclaré que le les gens sont en colère contre l’évasion fiscale des plus grands de la Silicon Valley. Et il n’est pas sans raison. Aux questions fiscales, il faut ajouter les récents scandales liés à diverses technologies sur l’utilisation des données, le contrôle limité du contenu et la manipulation politique.

Les États-Unis semblent de travers

Petit à petit, il semble que la barrière européenne sur la Big Tech se resserre. lenteur des processus législatifs et l’application d’une norme. Faites la loi, faites la triche, et encore plus si les amendes de millions de dollars ne vous ébouriffent pas. Cependant, Vestager a réussi à affronter la Big Tech qui jusqu’à récemment était considérée comme intouchable. Bien que certaines actions n’aient pas de grandes conséquences pour les entreprises, le plan de mesures parviendra à les mettre entre un rocher et un endroit dur.

Aux États-Unis, la Federal Trade Commission (FTC) a intenté une action en justice contre Facebook pour des pratiques monopolistiques présumées. D’autres États du pays se sont joints à la demande et cette situation pourrait marquer un avant et un après. D’autant que, en cas de succès, la mesure forcerait inverser les achats Instagram et WhatsApp par Mark Zuckerberg. Si tel était le cas, ce serait un coup dur pour la plateforme qui se joindrait à une mauvaise saison marquée par plusieurs scandales comme Cambridge Analytica.

Dans ce contexte, l’Union européenne s’est positionnée comme l’un des endroits ayant le plus grand contrôle sur la protection des données et les pratiques antitrust. À tel point que même les États-Unis semblent garder un œil sur leurs politiques. De cette manière, il a été souligné que L’Europe a montré la voie dans les mesures de régulation de la Big Tech et que les Etats-Unis, malgré leurs actions, sont à la traîne. Vestager a été un exemple en ce sens et tout indique que la loi sur les services numériques le mènera sur la même voie. Tout est pour contrôler le leadership de quelques-uns.

