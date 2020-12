Encore existant certains 890 Pokémon y compris entre la première et la troisième génération, plus celles qui ont été ajoutées jusqu’à la septième, rien ne se compare à l’excitation de créer la vôtre, pour cela les fans mettent leur créativité au travail et créent une variante unique Pokémon qui semble avoir été laissé pour compte et pour cela ils créent une variante régionale de Marill et ses évolutions qui méritent d’avoir ces incroyables variantes régionales. Et n’oubliez pas de célébrer un vrai Noël Pokémon avec le sapin de Noël officiel Pikachu.

J’ai conçu des variantes régionales d’Azurill, Marill et Azumarill! de pokemon

Aussi bien que Vulpix a une variante régionale de Vulpix Aloha, ces variantes évolutives sont créées parce que Pokémon doivent pour diverses raisons changer de leur forme originale pour s’adapter à l’endroit où ils se trouvent, et pour Marill ce fan a créé une adaptation régionale avec ses cartes et évolutions incluses où, Azurill, Marill et Azumarill, qui abandonnent leur couleur bleue traditionnelle pour devenir une sorte de souris brune et la place d’une balle flottante, ces adaptations régionales ont un bonnet sur la queue. Et au cas où vous ne vous en souviendriez pas, ce sont les Pokémon les plus utilisés par “la machine” dans Pokémon Jaune.

Créer complètement un Pokémon terre de fée totale et sympathique et curieuse. Un nouveau Pokémon Avec qui on ne peut pas jouer, malheureusement, mais avec qui on peut sûrement s’amuser à imaginer ce que ce serait au combat en commençant par toute la personnalité et les histoires de ** Marill *.

Savoir plus: Marill revient pour jouer dans Pokémon GO Battles

