Lorsque vous pensez aux jeux vidéo stressants, la dernière chose qui vous vient à l’esprit est Mario Kart 8. Oui, Rainbow Road a peut-être causé des maux de tête à l’époque de la SNES, mais le jeu de course est idéal pour passer un bon moment. Malgré cela, le titre Nintendo génère du stress selon une étude récente.

Selon VG247, l’étude BonusFinder a mesuré la fréquence cardiaque des joueurs actifs dans 16 des jeux PC, consoles et mobiles les plus populaires. Selon les données, Mario Kart augmente le rythme de 21 PPM en moyenne après une session de jeu de 30 minutes.

Le jeu de la voiture est suivi de près par FIFA 20, qui fait de même avec une moyenne de 20 PPM. Derrière eux se trouvent Call of Duty: Modern Warfare, Dark Souls 3 et Fortnite, qui augmentent tous de plus de 16 PPM en sessions de 30 minutes. Ces données comparent l’augmentation des battements par minute par rapport à la moyenne au repos (64 bpm).

Bien que Mario Kart puisse être considéré comme un jeu occasionnel pour vous distraire après une journée stressante au travail, la vérité est que le augmentation de la fréquence cardiaque quelles sont les causes semblable à ce que nous obtiendrions si nous allions nous promener.

‘Dark Souls’ est plus stressant que ‘Mario Kart’

Malgré cela, le jeu Mario est loin derrière Dark Souls 3 en termes d’augmentation maximale de PPM. Le jeu de From Software produit les moments les plus stressants lorsqu’il s’agit d’affronter les boss finaux. Selon BonusFinder, Darkeater Midir – boss du DLC The Ringed City – a réussi à augmenter la fréquence cardiaque à 127 bpm.

La même chose pourrait être dite pour tous les autres jeux de difficulté extrême, semblables à des âmes, qui testent nos compétences d’apprentissage de modèles. avec curiosité Les gars de l’automne, qui n’a rien à voir avec ce genre, se classe deuxième avec des mesures allant jusqu’à 124 PPM. Expérience des joueurs stress à l’approche de la fin de chaque circuit.

Mario Kart est en troisième position avec un pic maximum de 112 PPM. Le studio ne précise pas la version du jeu, bien que nous supposions qu’il s’agit de Mario Kart 8 Deluxe pour Nintendo Switch. Le Top 5 est complété par Street Fighter et FIFA 20, suivis de Doom, Call of Duty: Modern Warfare, Battlefield V et Fortnite.

BonusFinder

Les données obtenues par BonusFinder sont intéressants, cependant ils ne sont pas représentatifs. Dès le départ, l’étude ne portait que sur 14 joueurs enthousiastes connaissant bien les jeux de la liste et consacrant au moins 15 heures par semaine à cette activité. Il serait intéressant d’avoir une vue d’ensemble avec plus de participants et de méthodologies de mesure.

Pourtant, il est curieux que Mario Kart se positionne comme l’un des 3 jeux vidéo les plus stressants. Si tu veux te détendre, tu ferais mieux de jouer Animal Crossing: Nouveaux horizons, Minecraft ou Skyrim, qui sont au bas de la liste.