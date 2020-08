Mark Zuckerberg a déclaré aux employés de Facebook qu’Apple avait une «mainmise unique» sur ses plates-formes qui lui permettaient de bloquer l’innovation et la concurrence et de facturer des «rentes de monopole».

Selon BuzzFeed:

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a fait un saut chez Apple jeudi, qualifiant l’app store du fabricant d’iPhone de monopole et nuisible aux clients lors d’une réunion à l’échelle de l’entreprise.

« [Apple has] cette mainmise unique en tant que gardien de ce qui se passe sur les téléphones « , a déclaré Zuckerberg à plus de 50 000 employés via une webdiffusion. Il a ajouté que l’app store de la société californienne de Cupertino » bloque l’innovation, bloque la concurrence « et » permet à Apple de facturer des loyers de monopole . «