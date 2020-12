De nombreuses entreprises affirment que l’essentiel de leurs ventes est réalisé pendant la période des fêtes de fin d’année

Cela comprend du classique Noël et le jour de l’an au jour des trois rois, la bonne fin, le vendredi noir, le jour des morts, entre autres célébrations

Pour toutes ces célébrations, 2020 a vu une augmentation très significative de l’importance du marketing numérique

Pour certains acteurs du secteur, 2020 pourrait ne pas se terminer assez tôt. Mais pour de nombreuses marques, ces cinq jours jusqu’à la fin de l’année sont la dernière chance pour le niveau des ventes de se redresser un peu. Les transactions de Noël sont officiellement derrière nous. Mais il y a encore une dernière chance de profiter de vacances comme le Nouvel An et le Jour des Trois Rois. Et en ce sens, les stratégies de marketing numérique seront la clé.

Non seulement parce que les ventes ont été concentrées sur les canaux en ligne. Aussi en raison du fait que les stratégies de marketing numérique sont les seules à avoir suffisamment d’agilité et de flexibilité pour pouvoir s’ajuster avec seulement quelques jours à l’horloge. Bien sûr, les marques doivent être très claires sur la manière dont elles veulent relever le défi des derniers jours de 2020. Et selon Hubspot, il y a des éléments spécifiques qui, en les améliorant, donneront plus de résultats:

Concevoir des Call-To-Action irrésistibles pour une stratégie de marketing numérique

Plusieurs fois, tout ce dont les consommateurs ont besoin pour faire un achat est juste une poussée. Les appels à l’action (CTA) sont le moyen le plus littéral d’inciter les consommateurs à franchir cette étape qui différencie un client potentiel d’une transaction réussie. Peut-être plus important encore, ils sont relativement simples à modifier en fonction du type de consommateur et du moment. Pour les derniers jours de 2020, il est important de savoir comment les faire mieux.

Une bonne partie des consommateurs est consciente qu’avec Noël derrière eux, le temps qu’il reste pour profiter des offres de fin d’année s’épuise. Avec un CTA bien placé dans la stratégie de marketing numérique de l’entreprise, le public peut être encouragé à profiter de ces opportunités avant qu’elles ne disparaissent à nouveau. Si ce sentiment de peur de manquer (FOMO) est mélangé avec des offres personnalisées, alors son efficacité pourrait être améliorée.

Pariez sur les schémas PPC

La plupart des stratégies de marketing numérique pour le positionnement organique prennent plusieurs mois à mettre en œuvre et à planifier. Bien que des ajustements mineurs puissent être apportés, il est très peu probable qu’ils aient un impact significatif sur les résultats des ventes. Il est encore mieux pour les entreprises de commencer à examiner les systèmes de paiement au clic (PPC) pour les ajustements de dernière minute et les impulsions de fin de course. Ceux-ci ont des effets plus immédiats.

L’objectif de ces stratégies de marketing numérique est que les entreprises puissent rapidement se positionner parmi les meilleurs résultats des recherches de consommateurs. Bien sûr, il est possible que des stratégies claires puissent être mises en œuvre, en particulier à long terme. Mais il peut être parfait pour capturer des clients intéressés par la recherche de prospects précieux d’ici la fin de l’année. Et puis lancez une campagne de fidélité avec eux.

Préparer la stratégie de marketing numérique pour l’année prochaine

La vérité est que, dans le cas de certaines industries et marques, il est peut-être irréaliste que nous puissions tirer le meilleur parti de chaque seconde restante en 2020. Il y a des entreprises qui, même si elles le pouvaient, le retour sur investissement ne sera peut-être pas c’est assez attractif. Dans ces cas, le mieux que les entreprises puissent faire est de travailler dès maintenant sur la stratégie de marketing numérique de 2021. C’est-à-dire de consacrer des efforts à conclure les ventes pour les premières semaines de la nouvelle année.

Le contenu, la copie et d’autres éléments cruciaux du marketing numérique prennent beaucoup de temps à se développer. Et passer les prochains jours à suivre ou à surpasser les concurrents peut faire une grande différence dans les performances des ventes d’ici 2021. Bien sûr, cela peut aussi être l’occasion d’analyser les performances des clients des concurrents. à la fin de décembre. Et ainsi, identifiez les besoins et les opportunités pour voler ce marché.