Tout au long de cette étrange année, Marvel nous a apporté des nouvelles passionnantes sur ses personnages. Bien que beaucoup de gens suivent tous les super-héros au sein de l’univers cinématographique, nous ne pouvons pas nier que l’évolution de ces mêmes que nous voyons en profondeur dans les bandes dessinées, et c’est ce qui se passe en ce moment, alors que la société révélait la préférence sexuelle de Star-Lord de Guardians of the Galaxy dans l’une de ses histoires récentes.

Comme vous vous en souviendrez, Chris Pratt est en charge de donner vie à Peter Quill dans le MCU. Tout au long des deux films solo de cette équipe et des apparitions dans les deux derniers films Avengers, nous avons vu la forte relation amoureuse que ce personnage construit avec Gamora –Interprétée par Zoe Saldaña–, même si elles ne nous ont jamais dit clairement quelle était la situation dans laquelle se trouvaient les deux.

Vous pouvez également lire: VOICI LA SÉRIE ET ​​LES FILMS MARVEL ANNONCÉS À LA JOURNÉE DES INVESTISSEURS DISNEY

Les bandes dessinées ont révélé plus d’informations sur Star-Lord

Il s’avère qu’il y a quelques jours, Marvel a publié un nouvel épisode de la série de bandes dessinées intitulé Je ferai de toi un Seigneur des étoiles, une histoire qui explore des aspects plus profonds et presque inconnus de Star-Lord. Mais dans le dernier numéro, ils nous montrent que le personnage entame une relation polyamoureuse avec un homme et une femme, ceci après avoir atteint une planète appelée Morinus.

C’est à cet endroit que selon NME, Peter Quill tombe amoureux de deux humanoïdes, Aradia et Mors depuis 12 ans. À un moment donné, il dit au couple: «Cela fait plus d’une décennie. Il est temps d’accepter la vérité. Morinus est ma maison. Tu es ma maison. Merci de m’avoir accepté, les gars », auquel l’homme répond:« Félicitations. Vous êtes nouveau-né et prêt à apprendre nos coutumes ».

Les gens ignorent le fait que #StarLord s’engage non seulement dans une relation avec un homme extraterrestre, mais aussi dans une relation polyamoureuse avec un homme et une femme extraterrestres. pic.twitter.com/xgw8YM1OGH – Will ‘Gundam Is Cool’ Thames (@ WillThames1) 14 décembre 2020

Il convient de préciser que ce n’est qu’une partie des bandes dessinées et ça ne veut pas dire que la version de Star-Lord / Peter Quill que l’on voit sur grand écran grâce à Chris Pratt suit cette même ligne dans les prochains films des Gardiens de la Galaxie. En réalité, ni Marvel et encore moins James Gunn –Qui reviendra pour enregistrer un spécial de Noël et la troisième cassette avec ces personnages– ils ont commenté quelque chose à ce sujet.