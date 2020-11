Il n’y a qu’un seul Chadwick et il n’est plus avec nous. Ce sont les paroles de Victoria Alonso, vice-présidente de Marvel Studios, interrogée sur la possibilité de voir une version numérique de Boseman dans Black Panther 2.

Dans une interview avec Clarin, l’exécutif de Disney a fermé la porte aux rumeurs sur le retour de Chadwick Boseman en tant que doublé numérique.

«Notre roi, malheureusement, est mort dans la vraie vie, pas seulement dans la fiction, et nous prenons un peu de temps pour voir comment nous retournons à l’histoire et ce que nous faisons pour honorer ce chapitre de ce qui nous est arrivé. si inattendu, si douloureux, si terrible, vraiment. ”

Après la mort de l’acteur en août, beaucoup se sont demandé ce qu’il adviendrait de Black Panther 2 et plus précisément, comment Marvel abordera-t-il la situation. L’une des théories les plus populaires était que Chadwick Boseman reviendrait grâce aux effets numériques.

Disney l’a fait avec Peter cushing dans Rogue One: A Star Wars Story. Le célèbre acteur qui a joué Grand Moff Tarkin est décédé en 1994, bien que Il est revenu à la vie dans le premier spin-off de Guerres des étoiles sorti en 2016, même si la version numérique de Carrie Fisher que nous avons vue sur la même cassette était peut-être plus populaire.

“ Il n’y a qu’un seul Chadwick ” implique que nous ne verrons pas de double numérique dans “ Black Panther 2 ”

Pour Black Panther 2, les choses ne seront pas les mêmes et cela a beaucoup à voir avec ce que Boseman représentait pour l’entreprise. Victoria Alonso a déclaré qu’ils prendraient leur temps pour réfléchir attentivement à ce qu’ils feraient et comment ils honoreraient la franchise.

“Chadwick n’était pas seulement une merveille d’être humain chaque jour que nous avons passé les cinq années que nous avons passées ensemble, mais il me semble aussi qu’en tant que personnage, ce qu’il a fait nous a élevé en tant qu’entreprise et a laissé son moment dans l’histoire.”

La mort de Chadwick Boseman a choqué tout le monde. L’acteur a perdu la bataille contre le cancer du côlon après en avoir souffert pendant 4 ans. Marvel et Kevin Feige ignoraient tous deux qu’il était malade. La nouvelle a été publiée au moment de sa mort, donc personne dans l’industrie n’était au courant des chirurgies ou chimiothérapies qu’il a subies pendant cette période.

Il y a quelques semaines, Daniel Ritchman a partagé cela Marvel pourrait emprunter la route de Carrie Fisher dans Star Wars. La production de Black Panther 2 Je tournerais une scène avec un double numérique pour montrer ce qui est arrivé à T’Challa et expliquer pourquoi il décide de laisser sa place à quelqu’un d’autre.

Jusqu’à présent, la rumeur la plus forte est que Shuri (Letitia Wright) sera en charge de mettre le costume et soulager son frère. La super-héroïne est plus que qualifiée pour diriger Wakanda, en fait elle l’a déjà fait dans les bandes dessinées, il ne serait donc pas étrange de voir ce destin répliqué dans Black Panther 2.

L’article de Marvel nie que l’une des théories les plus fortes sur «Black Panther 2» ait été publiée dans Hypertext.