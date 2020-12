L’univers cinématographique Marvel est l’une des franchises les plus précieuses du monde du cinéma. Cela amène toute décision de l’étude à avoir une impact sur le reste de l’industrie. Surtout au milieu de l’incertitude de la pandémie, qui a provoqué des reports et des dates retardées des grandes premières dans les salles.

Bien que l’étude ait été l’une des rares à rester optimiste quant à la première possible de plusieurs de ses titresTout semble indiquer qu’il prend également des précautions. Celles-ci passent également par des mesures financières au cas où vous devriez changer votre décision au milieu de 2021. Pour l’instant, cela reste une grande inconnue. Malgré les bonnes nouvelles concernant le vaccin, il est probable que tout soupçon de normalité culturelle en prendra quelques mois pour arriver.

En fait, l’une des premières mesures de l’étude est celle faisant référence à paiements et primes que leurs acteurs pourraient recevoir, en fonction des décisions futures concernant les premières dans lesquelles ils jouent. Marvel peut ajuster le montant d’argent que ses acteurs gagneront en prenant des décisions concrètes sur le calendrier de sortie de ses principaux films. Il s’agit d’une toute nouvelle clause contractuelle qui comprend combien obtiendrait d’une sortie en salle, par opposition à un sur n’importe quelle plateforme de streaming.

Cinéma et streaming, au même niveau

Jusqu’à présent, aucun porte-parole de la franchise n’a fait de déclarations publiques sur ce qui pourrait arriver à ses grands titres après l’arrivée de Black Widow. Cependant, le film sera vraisemblablement le test décisif prendre des résolutions concernant le calendrier à suivre ci-dessous.

Ce sont des mesures évidentes, après le brusque changement du système de distribution et de projection qui a provoqué l’urgence sanitaire mondiale. Surtout après que WarnerMedia ait annoncé que assimilerait les cinémas et les plateformes de streaming au moment de la première de ses grandes premières de saison.

À la suite d’une stratégie aussi ambitieuse, de nombreux artistes figurant sur la liste des associés de Warner, y compris Margot Robbie et Will Smithils se demandaient s’ils obtiendraient les bonus généralement liés aux blockbusters. Marvel, pour sa part, réfléchit à un plan pour répondre aux préoccupations similaires concernant la rémunération de ses vastes talents à la caméra.

‘Black Widow’: Première Marvel au cinéma ou en streaming?

Selon The Wrap, Marvel Studios envisagera de nouveaux contrats qui permettrait la flexibilité si la pandémie ou d’autres facteurs conduisent à la décision de contourner les cinémas en faveur d’une sortie en streaming. Les acteurs, réalisateurs, scénaristes et producteurs recevraient des paiements ajustés selon les nouvelles conditions, selon qu’un film MCU ouvre dans les salles ou fait ses débuts sur Disney Plus.

Toujours selon The Wrap, cela n’affecterait que les films qui ne sont pas encore entrés en production, comme Black Panther 2, qui débutera le tournage en juin 2021. On ne sait pas si les mêmes conditions s’appliquent à Black Widow, qui a déjà terminé son Je travaille sur le plateau mais il est toujours en post-production.

Marvel a fait des millions au box-office ces dernières années

Le nouvel accord, dont les experts ont déclaré qu’il était en cours de discussion avant l’annonce de Warner Bros et de HBO Max, marquerait un changement majeur pour Marvel. L’étude a enregistré gains record au box-office, devenant ainsi la franchise cinématographique la plus rentable de la dernière décennie, avec plus de 22 milliards de dollars.

Un groupe d’analystes sur les risques financiers associés à l’industrie cinématographique a déclaré à The Wrap qu’ils préféreraient s’en tenir à un modèle de projection théâtrale. Mais ils reconnaissent également la nécessité de garder les options ouvertes au milieu d’une situation comme la situation actuelle.

L’importance du streaming pour Marvel

Disney Plus

Bien sûr, la situation compliquée causée par le coronavirus a mis en évidence une toute nouvelle réalité autour des cinémas et de leurs faisabilité future. Selon les experts, la possibilité de profiter des premières à la télévision a mis en évidence le fait que pour une grande partie du public, il est beaucoup plus facile de profiter d’une projection à domicile que d’une visite au cinéma. Pour les téléspectateurs, qui représentent sans aucun doute une partie du public de Marvel, le le streaming en ligne est essentiel.

Marvel a déjà prouvé être bien conscient de l’importance du streaming. Le studio a fourni des mises à jour sur 25 projets, lors du récent Investor Day de Disney, et beaucoup d’entre eux sont destinés à renforcer la plateforme de Disney. Pourtant, il est trop tôt pour savoir définitivement ce que signifient tous ces changements rapides pour l’avenir.

Les spectateurs afflueront probablement à nouveau vers les cinémas, et le box-office dans les années à venir verra une forte résurgence. Nous pourrions aussi voir un terrain d’entente, dans lequel des films Marvel relativement plus petits sont d’abord envoyés en streaming pour augmenter le nombre d’abonnements. Indépendamment de ce qui se passe finalement, il est plus que pratique que Marvel réfléchisse à la manière de garantir les bénéfices de son talent. Le reste des études suivra-t-il cet exemple?