Marvel’s Avengers est un jeu qui, bien qu’il détienne les droits sur les personnages les plus rentables de l’histoire récente du divertissement, n’a pas pu échapper à l’échec. Et est-ce que le titre Square Enix malgré une première encourageante, dès son premier moment, il était plein de problèmes et de bugs qui ont déçu des milliers de joueurs. Cela a provoqué une grande perte de joueurs sur PC, selon les données fournies par GitHyp, Marvel’s Avengers a perdu 96% de ses joueurs, passant d’avoir 28 960 joueurs dans leur premier mois pour avoir 346 joueurs simultanés en une seule journée. Aie.

Tu peux lire: ÉCHEC: Marve’ls Avengers enregistre des pertes de 63 millions

Les statistiques peignent le titre de Square Enix Oui Dynamique cristalline comme le plus grand échec de cette année. Et le fait est que les statistiques de Steam montrent le même panorama: au cours des dernières 24 heures, le plus grand nombre de joueurs était de 767 utilisateurs, avec un temps de jeu moyen qui n’a pas dépassé 16 minutes au cours des deux dernières semaines.

Ce graphique montre la baisse du nombre de joueurs que le jeu a subie depuis son lancement:

Square Enix enregistre des pertes évaluées à plus de 63 millions de dollars, ceci parce que seuls 3 millions d’exemplaires ont été vendus pour un jeu qui avait un budget de plus de 100 millions de dollars, ce qui est assez loin des attentes de ventes qui sont ils avaient avec leur libération officielle.

