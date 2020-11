Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’annonce de Marvel’s Spider-Man Remastered n’a pas été très bien accueillie par tous les fans et l’un des points négatifs qui a le plus retenu l’attention est qu’il ne serait pas compatible avec les fichiers de sauvegarde de la version PlayStation 4. Cependant, alors un Le développeur Insomniac Games a confirmé que cela serait possible, bien qu’il y ait encore des doutes sur la façon dont cela fonctionnerait. Pour les effacer, le studio a détaillé aujourd’hui cette compatibilité et a confirmé qu’elle ne sera pas disponible le jour de la première.

Insomniac Games a réitéré via son compte Twitter qu’après avoir écouté les commentaires des fans, il a travaillé pour offrir la fonction de jeu croisé entre Spider-Man de Marvel et Spider-Man Remastered de Marvel et cela a réussi, afin que vous puissiez porter faites avancer l’aventure de PlayStation 4 à PlayStation 5 et continuez là où vous vous étiez arrêté.

Dans le cas où vous l’avez manqué: C’est ainsi que fonctionnera le transfert des fichiers de sauvegarde de la PlayStation 4 vers la PlayStation 5.

Marvel’s Spider-Man Remastered fera ses débuts sans jeu croisé

Cependant, il n’avait pas été révélé quand cette option serait disponible et aujourd’hui, le développeur a confirmé qu’elle ne sera pas activée lors de la première de Marvel’s Spider-Man Remastered, mais qu’elle sera ajoutée à la PlayStation 4 via une mise à jour qui arrivera fin novembre, spécifiquement autour de Thanksgiving.

En outre, le studio a annoncé qu’il apporterait également 3 nouveaux costumes pour Peter Parker à la version PlayStation 4, qui n’étaient auparavant confirmés que pour PlayStation 5 et vous pouvez les vérifier ci-dessous.

Nous vous avons entendu – dans une prochaine mise à jour pour # SpiderManPS4, nous ajouterons la possibilité d’exporter votre sauvegarde vers Marvel’s Spider-Man Remastered. Cette mise à jour ajoutera également les trois nouvelles combinaisons de Remastered au jeu PS4. Nous espérons vous apporter cette mise à jour autour de Thanksgiving. pic.twitter.com/EqoKnto3FV – Jeux insomniaques (@insomniacgames) 9 novembre 2020

Allez-vous transférer vos données de sauvegarde du titre vers la PlayStation 5? Dites le nous dans les commentaires.

Comment obtenir la remasterisation de Spider-Man de Marvel?

Si vous souhaitez jouer à Marvel’s Spider-Man Remastered, nous vous rappelons qu’il existe plusieurs façons de le faire. Ce jeu ne sera disponible qu’en version numérique exclusivement pour PlayStation 5. L’un d’eux peut être obtenu avec Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (exclusif à PlayStation 5), qui, en plus d’inclure le nouveau titre indépendant, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, proposera un code pour télécharger Marvel’s Spider-Man Remastered.

L’autre façon de jouer à la version améliorée est de l’acheter séparément, mais seuls les utilisateurs qui ont une copie de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (pour PlayStation 4 ou PlayStation 5) pourront l’acheter uniquement sur PlayStation 5.

Cela dit, vous devez savoir que l’édition de base de Marvel’s Spider-Man, qui a fait ses débuts sur PlayStation 4 en 2018, sera également rétrocompatible sur PlayStation 5, mais n’aura pas les améliorations de Marvel’s Spider-Man Remastered.

Nous vous rappelons que Marvel’s Spider-Man Remastered présentera plusieurs améliorations de performances grâce à la PlayStation 5 et apportera même quelques changements cosmétiques, comme un nouveau visage pour Peter Parker, ce qui n’a pas été très bien accueilli par les fans. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées au titre si vous visitez son dossier.

