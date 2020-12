Ce sont des journées intenses dans les bureaux de MásMóvil Eh bien, en dehors des différentes promotions pour la période de Noël, l’opérateur jaune a annoncé il y a deux jours qu’une de ses marques, Yoigo, faisait le saut vers la commercialisation d’électricité pour les foyers et les petites entreprises. Mais l’arrivée d’EnergyGO dans le catalogue de services Yoigo et MásMóvil n’a pas été la seule nouvelle.

Selon Expansión, MásMóvil a finalement clôturé l’achat d’Ahímás après des négociations qui étaient ouvertes depuis des mois et dans lesquelles MásMóvil avait un avantage. L’opérateur avait une option d’achat depuis 2016 et finalement l’achat a eu lieu. Selon les sources, l’opération a été clôturée pour environ 115 millions d’euros.

400000 ménages et une vingtaine d’opérateurs

Meinrad Spenger, PDG de MásMóvil

Jusqu’au moment, Là + il était présent dans plusieurs communautés autonomes espagnoles, y compris l’Andalousie et la Communauté valencienne, bien que ses services aient été fournis sur tout le territoire national. L’opérateur s’est également développé sur la base d’achats et d’associations avec différents opérateurs locaux qui ont été ajoutés au conglomérat total.

Ces opérations, en plus de la croissance organique de la marque elle-même, ont placé Ahí + sur la scène espagnole accès direct à plus de 400000 foyers, dont 300 000 foyers correspondent à des réseaux de fibre optique à la maison, ajoutant les 100 000 autres entre clients de fibre hybride et câble coaxial, en plus des services mobiles fournis.

Là +, selon Expansión, Il prévoit de clôturer l’année 2020 avec un chiffre d’affaires proche de 65 millions d’euros et un ebitda d’environ 25 millions d’euros. L’achat total aurait été clôturé à environ 115 millions d’euros (ni les 170 qu’Ahí + demandait, ni les 90 que MásMóvil proposait initialement), cela ne semble donc pas être une mauvaise opération. La vente a été clôturée hier.

