À la fin de l’année, nous avons assisté à un nouveau mouvement dans le segment d’activité MásMóvil: l’opérateur a vendu un portefeuille de 3000 clients entreprises à la société Gigas, spécialisée dans les services «d’hébergement». Le mouvement est déterminé par la stratégie de MásMóvil dans le segment des PME.

2020 a été une année très chargée pour MásMóvil. L’opérateur s’est imposé dans le domaine de la 5G, a créé un MVNO orienté vers le territoire basque et a également racheté d’autres entreprises de téléphonie mobile, comme Ahí +. Non seulement cela, MásMóvil a également vendu des segments de son activité cela ne cadrait pas avec sa stratégie actuelle, comme cela s’est produit avec Gigas. Le tout avec l’idée d’offrir des services de communication aux PME, aux professionnels et aux indépendants, pas tant d’hébergement Web.

MásMóvil vend un portefeuille de clients “ hérités ” avec des services d’hébergement sous contrat

Meinrad Spenger, PDG de MásMóvil

Le mouvement des affaires que nous connaissons aujourd’hui de la main de médias tels que CincoDías, a été confirmé par MásMóvil lui-même. La vente du portefeuille clients représente un produit de 9 millions d’euros; 80% en numéraire après autorisation de l’assemblée générale de Gigas et les 20% restants également en numéraire, mais ils seront payés douze mois plus tard.

Les 3000 clients susmentionnés du portefeuille vendu par MásMóvil sont utilisateurs professionnels “ hérités ” que l’opérateur a acquis lors d’achats précédents. Ces clients avaient principalement contracté des services d’hébergement sur Internet, appelés «hébergement». Ces services ne faisant pas partie de la stratégie de MásMóvil dans le segment d’activité, l’opérateur a décidé de se désengager du portefeuille au profit de Gigas, société spécialisée dans les services d’hébergement. MásMóvil garantit que le transfert de clients correspond à une très petite base de plus de 200000 entreprises servies par l’opérateur jaune.

L’accord entre MásMóvil et Gigas aura des effets économiques à partir du 1er janvier 2021. En plus du portefeuille, Gigas acquerra une équipe de service client et divers fournisseurs et services associés.

