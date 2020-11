Le jeu, encore un mystère, en est à ses premiers stades de développement.

Par Alberto Pastor / Mis à jour 7 novembre 2020, 17:25 26 commentaires

L’annonce de la trilogie Mass Effect a été si longtemps évoquée que tout le monde tenait déjà pour acquis que le jeu vidéo serait présenté lors de l’événement spécial du Mass Effect Day, qui a lieu chaque 7 novembre; et il en a été ainsi. Cependant BioWare a publié une autre nouvelle qui ravira sans aucun doute les fans de cette saga de science-fiction: le studio travaille sur un nouveau Mass Effect développé par des vétérans du studio.

Mass Effect représente des années de travail et d’innombrables souvenirs spéciaux Casey Hudson“Une équipe de vétérans a fait un excellent travail dans le prochain chapitre de l’univers de Mass Effect”, a déclaré le chef de l’étude, Casey Hudson, à propos de ce nouveau jeu vidéo désormais mystérieux. “Nous sommes à les premières étapes du projet Et nous ne pouvons pas en dire plus pour le moment, mais nous sommes impatients de partager notre vision de la prochaine étape. “

Mass Effect Andromeda est sorti en 2017, et est à ce jour son dernier jeu vidéo.

L’accueil tiède de Mass Effect Andromeda a gelé les attentes pour voir dans un proche avenir un nouvel épisode de cette série d’action et de rôle bien-aimée, alors ces déclarations de BioWare servent – en partie – à encourager les fans désireux de continuer à explorer ce fantastique univers de science-fiction. “Pour moi, Mass Effect représente des années de travail et d’innombrables souvenirs spéciaux, donc chaque année je me sens incroyablement chanceux de célébrer la journée N7 avec des joueurs du monde entier”, ajoute le créateur, qui a été l’un des principaux responsables de la saga Mass Effect.

Nous avons hâte de partager notre vision de la prochaine étape Casey HudsonSans jamais entrer dans les détails, il y a des mois, Hudson lui-même a reconnu qu’il y avait encore beaucoup d’histoires à raconter dans Mass Effect, ce qui laissait déjà entendre que la saga n’était pas morte pour EA ou BioWare. On ne sait rien de l’équipe de vétérans travaillant sur le projet, bien qu’il semble que le directeur de Mass Effect Andromeda soit impliqué dans le jeu. Pour le moment, oui, nous n’avons même pas de date approximative de son lancement, mais étant encore à ses débuts, il est clair que nous devrons encore attendre encore quelques années.

BioWare travaille actuellement sur le très attendu Dragon Age 4, dont nous avons vu il y a quelques mois à peine un court aperçu vidéo.

