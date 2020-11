Depuis plusieurs mois il a été rumeur le lancement d’une trilogie de Effet de masse sur consoles actuelles, Cependant, jusqu’à présent cela n’avait pas été confirmé malgré l’apparition du jeu dans diverses bases de données de boutiques en ligne. Cependant, à l’occasion de N7, date à laquelle BioWare célèbre le lancement de la saga Mass Effect avec ses fans, le studio a tenu à confirmer officiellement le développement de Mass Effect: édition légendaire.

C’est une compilation avec le trois premiers versements et tous leurs DLC, en développement pour PS4, Xbox One et PC, qui bien sûr peut également être joué sur les imminentes PS5 et Xbox Series X, qui bénéficieront de certaines améliorations comme beaucoup de jeux compatibles de la dernière génération. Les graphiques seront remasterisés pour que vous puissiez en profiter sur console et PC à 4K, y compris des améliorations dans la modélisation des personnages.

Le dernier épisode de la licence à arriver sur le marché était Mass Effect: Andromeda, qui n’a pas réussi à répondre pleinement aux attentes des fans de la trilogie originale. On sait depuis longtemps que BioWare travaille sur un nouvel épisode qui en est actuellement aux premiers stades de développement. Il a récemment été confirmé qu’il était géré par une équipe de studio chevronnée, de sorte qu’il pourrait avoir l’essence classique de Mass Effect.

Mass Effect: Lancement de l’édition légendaire au printemps 2021 pour les consoles susmentionnées.