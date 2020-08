Trois membres de l’un des plus grands réseaux de torrents au monde ont été arrêtés dans le cadre d’un raid international coordonné impliquant divers services de police.

Les trois personnes étaient liées à Sparks Group, une entreprise de piratage prolifique qui distribue illégalement du contenu vidéo via le Web depuis 2011, pour le plus grand plaisir des fans de streaming et de torrent du monde entier.

Le raid réussi a été confirmé par le district sud de New York (SDNY), qui espère porter des accusations de violation de droits d’auteur contre le trio, composé d’Umar Ahmad («L’artiste»), Jonatan Correa («Raid») et George Bridi.

«Cette enquête montre – en haute définition – qu’en dépit de la plate-forme en ligne et de la nature internationale de ce programme, nous nous engageons à arrêter ceux qui utilisent le cyber-monde à des fins illicites», a déclaré Peter Fitzhugh, agent spécial en charge de la sécurité intérieure.

Anneau de piratage international

Des documents non scellés devant un tribunal américain cette semaine allèguent que les trois affiliés de Sparks ont trompé les distributeurs en gros pour qu’ils remettent des DVD et des Blu-Rays avant leur diffusion publique.

Le groupe a ensuite trouvé un moyen de contourner les mécanismes de protection qui devraient empêcher les utilisateurs de retirer les fichiers vidéo des disques protégés par le droit d’auteur, avant de distribuer plus tard le contenu en ligne via des sites Web de streaming et des réseaux peer-to-peer utilisés pour le torrenting.

«Les accusés étaient membres d’un réseau international de confidentialité vidéo sophistiqué et répandu», a déclaré Audrey Strauss, avocate par intérim du SDNY.

«Grâce aux efforts de HSI, du Service d’inspection postale, d’Eurojust, d’Europol et de nos partenaires répressifs dans 18 pays sur trois continents, les principaux membres de ce groupe sont en garde et les serveurs qui constituaient le pipeline pour le vol en gros de propriété intellectuelle sont maintenant hors service. »

Selon le SDNY, le trio est responsable de «dizaines de millions de dollars» de dommages aux entreprises de l’industrie du divertissement. En conséquence, Ahmad et Correa risquent une peine de prison maximale de cinq ans, tandis que Bridi pourrait être incarcéré jusqu’à 20 ans, en raison d’accusations supplémentaires de complot de fraude électronique.

L’arrestation coordonnée aurait provoqué la panique parmi les membres de haut niveau des communautés de piraterie et de torrent, dont beaucoup sont maintenant allés se cacher.

Via VICE