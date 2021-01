Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nintendo a prévu, après une longue attente et un long retard dû à la pandémie, de célébrer 2021 avec l’ouverture de son parc d’attractions Super Nintendo World, qui serait hébergé dans le complexe de loisirs Universal Studios Japan à Osaka. L’ouverture tant attendue a encore plus excité les fans, puisqu’elle était déjà prévue pour le 4 février prochain, mais la mauvaise nouvelle vient d’arriver, car il a été rapporté que le parc retarderait à nouveau son ouverture.

Avec beaucoup d’informations sur les attractions et une vidéo d’invitation sympa de Shigeru Miyamoto, Nintendo a annoncé qu’elle ouvrirait les portes du Super Nintendo World dans quelques semaines, mais les plans de la société ont de nouveau été modifiés par la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Cela a été annoncé par Universal Studios Japan, selon les informations du journaliste technologique Takashi Mochizuki. Selon le communiqué officiel, la société vient de prendre la décision de reporter l’ouverture du Super Nintendo World et ce qui est pire, c’est qu’elle n’a pas partagé de nouvelle date d’ouverture, on ne sait donc pas si le retard sera de plusieurs jours ou mois. donc encore une fois l’attente sera indéfinie.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Il y aura également un Super Nintendo World à Universal Orlando, mais il y a des mois, sa construction a été suspendue.

L’USJ a annoncé qu’elle reportait l’ouverture de Super Nintendo World à partir du 4 février annoncé précédemment en raison de la situation actuelle de Covid-19. Appel triste, mais juste. pic.twitter.com/jJg6B6vSLP – Takashi Mochizuki (@ 6d6f636869) 14 janvier 2021

Ils partagent de nouvelles images de Super Nintendo World

L’heure d’ouverture n’est toujours pas idéale en raison de la pandémie

Il est important de noter que lorsque l’annonce de la date d’ouverture a été faite, il n’était pas exclu que cet événement soit à nouveau retardé. Le projet est l’un des plus importants de l’exploitant du parc, avec un investissement estimé à plus de 60000 yens MJPY (environ 578 millions de dollars), comme l’a rapporté Mochizuki dans un article de Bloomberg en novembre dernier.

Cependant, il courait le risque de ne pas s’ouvrir au public, car, tout comme Mochizuki l’a souligné, Osaka, où se trouve Universal Studios Japan, était l’une des villes japonaises les plus touchées qui luttaient contre une nouvelle épidémie de coronavirus et précisément la pandémie. est ce que Universal Studios Japan a souligné comme la cause de ce nouveau retard.

Comment recevez-vous cette nouvelle? Pensiez-vous que le Super Nintendo World ouvrirait ses portes en février? Dites le nous dans les commentaires.

Comme nous l’avons mentionné, c’est une mauvaise nouvelle pour Nintendo et les fans qui prévoyaient d’assister à l’inauguration, car le parc, qui ouvrirait initialement à l’été 2020, est maintenant prêt et beaucoup de matériel promotionnel du parc avait récemment été partagé, comme des annonces. TV, une page Web et des détails sur le bracelet interactif.

Encore une fois, le Super Nintendo World n’a pas de date d’ouverture. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

