Au milieu des années quatre-vingt, Stephen King Il avait déjà une grande réputation, tant dans le monde de la littérature que du divertissement, car nombre de ses œuvres avaient déjà été adaptées au cinéma et à la télévision. Par conséquent, l’intérêt de King à adapter l’une de ses œuvres semblait être une bonne idée à tous égards. Jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas. Maximum Overdrive est devenu l’un des films les plus désastreux de l’histoire du cinéma et une pierre d’achoppement dans la carrière de l’écrivain.

Beaucoup de gens conviennent que la meilleure chose à propos de Maximum Overdrive est sa bande-annonce. Dans ces avant-premières, Stephen King lui-même fait la publicité de son film où il promet de nous faire peur comme jamais auparavant. Il serait juste de dire qu’une autre bonne chose à propos de ce film était l’attente qu’il suscitait à l’époque. Après tout, le roi de l’horreur, le grand roi, serait en charge d’un titre d’horreur. Cependant, cette sagesse qui cache le dicton: «Le cordonnier à vos chaussures» s’est accomplie.

Et est-ce que Maximum Overdrive est devenu un exemple de tout ce qui ne devrait pas être fait, et de tout ce qui peut mal tourner dans une production cinématographique.

Machines tueuses et addiction

À plusieurs reprises, Stephen King a déclaré que le projet Maximum Overdrive était voué à l’échec, car il l’a fait sous l’influence de la cocaïne et de l’alcool. Deux addictions qui étaient à un niveau record lors de la réalisation de cette cassette.

Le roi alors âgé de 39 ans avait déjà gagné une place dans le genre de l’horreur. À cette époque, il avait déjà publié des titres à succès tels que Carrie, The Long March, Cujo, Cursed Highway et Christine. Aussi pour ces années, plusieurs de ses œuvres avaient déjà été adaptées avec de grands réalisateurs à la barre. Comme Brian de Palma (Carrie), Goerge A. Romero (Spectacle d’horreur), David Cronenberg (La zone morte), Jean charpentier (Christine). Et bien sûr, Stanley Kubrick, qui a adapté The Shining.

Pour cette raison, le projet Maximum Overdrive a rapidement obtenu le feu vert. La production a été réalisée par l’éminent producteur italien Dino De Laurentiis, célèbre pour avoir réalisé jusqu’à 500 films, dont la saga Hannibal Lecter. La mauvaise nouvelle pour ce producteur est que son pari sur Stephen King n’a pas seulement été infructueux, mais désastreux.

Overdrive maximum, montée en puissance des machines

Tout dans Maximum Overdrive sonnait bien: écrit et réalisé par Stephen King, produit par Dino de Laurentiis, avec Emilio Estévez et mis en musique par AC / DC. Pourtant, rien de tout cela n’a valu à King de tenir sa promesse d’effrayer son public comme jamais auparavant. C’est plutôt le contraire qui s’est produit; c’est devenu une bande risible et embarrassante. Sera-ce déjà un film culte?

En Amérique espagnole, ce film s’appelait La rébellion des machines. King a adapté sa propre histoire courte, Trucks, qui a été publiée dans The Threshold of Night, l’anthologie de 1978.. Dans cette histoire, un groupe d’individus se met à l’abri à un relais routier après que des semi-remorques et d’autres gros véhicules ont soudainement été amenés à la vie de manière indépendante par une force inconnue. Mais pas seulement cela, ces camions vivants ou sensibles cherchent à exterminer tous les humains qu’ils trouveront sur leur chemin. L’histoire est racontée par un narrateur témoin et explique comment lui et d’autres individus se sont barricadés pour survivre.

Peut-être que depuis que King a décidé pour son adaptation de donner vie à toutes les machines là-bas et en ayant, la catastrophe de Maximum Overdrive a commencé. Et, comme nous le savons bien, l’important n’est pas le degré de fantaisie d’une histoire, mais sa vraisemblance, et dans le film de King, rien n’a beaucoup de sens. Toutes les machines prennent vie et, dans le cas des camions, certaines oui et d’autres non, à votre convenance. De plus, en raison du manque de direction et sûrement de planification, tout se passe avec un degré de chaos qui ne se passe pas bien pour l’histoire.

Les critiques, le public et la collection punis à la bande de King. Ça oui, Maximum Overdrive a reçu deux nominations aux Golden Raspberry Award. Un pour Emilio Estevez pour le pire acteur et l’autre pour Stephen King pour le pire réalisateur.

Une histoire sans fond, un réalisateur inexpérimenté et sous l’influence de l’alcool et de la drogue n’étaient peut-être que deux des raisons qui ont conduit à l’échec de Maximum Overdrive. Par conséquent, Ce long métrage n’était pas seulement le premier film de Stephen King, mais aussi son adieu.

