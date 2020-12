Le marché des puces est en feu et les prochains mois de bataille acharnée pour devenir l’entreprise la plus prospère arrivent.

MediaTek a pris d’assaut le trône de l’entreprise qui fournit le plus de processeurs aux smartphones. Plus précisément, la société taïwanaise a participé directement à la 31% des smartphones vendus durant cette période de 2020, grâce aux excellentes performances sur le marché des smartphones d’entrée-milieu de gamme (entre 100 et 250 euros) selon les données de Contrepoint.

Il a également favorisé le bon travail de MediaTek (plus de 100 millions d’appareils du T3 2020 portent son cachet) la résurgence et la reprise de deux régions clés pour les ventes mobiles telles que Chine et Inde, les deux pays les plus peuplés de la planète. De même, la société a également profité de la croissance de Xiaomi dans le monde et des restrictions américaines sur Huawei.

Comment le gâteau aux chips est distribué

L’étude Counterpoint nous donne plusieurs données intéressantes que nous devons analyser séparément. D’un côté, MediaTek connaît une croissance de 5% en glissement annuel au troisième trimestre 2020, tandis que Qualcomm chute de 2%. Ces chiffres, aussi petits qu’ils puissent paraître, sont ce qui a rendu possible un changement de paradigme du jamais vu dans l’histoire de MediaTek.

Ainsi, le marché est le suivant: MediaTek 31%, Qualcomm 29%, Hisilicon 12%, Samsung 12%, Apple 12% et Unisoc 4%. Les pourcentages sont restés assez stables d’année en année, avec le boom MediaTek de 5% susmentionné et la baisse de 4% de Samsung comme faits saillants. Nous le voyons plus clairement dans le graphique suivant.

Qualcomm reste (pour le moment) avec le secteur 5G

Si nous nous concentrons sur l’un des éléments clés de 2020, la 5G, il y a un gagnant clair: Qualcomm. La société californienne a concentré 39% du marché des puces pour smartphones 5G, également grâce à un hausse spectaculaire de la demande pour ce type d’appareil au troisième trimestre 2020.

Précisément, la 5G sera le grand pari de tous les fabricants de smartphones pour 2021, les fournisseurs de puces ont donc ici un marché intéressant à attaquer. L’objectif est démocratiser au maximum la disponibilité de cette technologie, donc la bataille entre les deux grands est plus que servie.

