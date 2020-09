Construire un système informatique entièrement sur le campus est un défi, tout comme en créer un pour complètement distant est un autre processus difficile. Cependant, essayer de trouver des solutions lorsque certains enfants sont hors campus et que d’autres le sont est un défi de taille. Alors que nous nous approchions de l’été, nous savions que certains de nos enfants ne reviendraient pas à l’école, peu importe ce qui se passait dans le monde, alors nous voulions être prêts.

Nous savions que nous utiliserions Zoom pour la technologie de communication comme nous l’avions utilisé auparavant, et nous en étions très heureux. Zoom a connu une année 2020 folle, mais c’est le logiciel de visioconférence le plus accessible du marché. Nos professeurs savaient déjà comment l’utiliser, et nos élèves l’avaient déjà installé sur leurs appareils à la maison. Les étudiants reçoivent un e-mail chaque matin avec des liens de réunion pour leurs cours programmés. Il faut un peu de travail de la part de l’enseignant pour organiser ces réunions, mais cela a bien fonctionné dans la plupart des cas.

Nous avons ensuite mis en place Google Classroom pour faciliter l’attribution du travail et gérer la remise du travail. Nous utilisons FACTS SIS, et ils ont une synchronisation intégrée pour Google Classroom qui nous permet de connecter les comptes étudiants dans Google Classroom à leur profil dans FACTS. Avec cette intégration, les notes sont synchronisées de Google Classroom vers FACTS SIS.

Rencontre Owl

Notre décision suivante a été de savoir comment améliorer la qualité de la caméra et du son dans la salle de classe. Je ne suis certainement pas un expert de l’audiovisuel, mais j’en sais suffisamment pour savoir que la caméra intégrée sur le MacBook Air 2020 n’allait pas offrir une excellente expérience aux étudiants. Pourquoi Apple inclut toujours un appareil photo de qualité médiocre dans les tout nouveaux ordinateurs portables, je ne le saurai jamais, mais j’espère que cela changera avec la transition vers Apple Silicon. Nous avons décidé d’investir dans les caméras Meeting Owl. Chaque enseignant qui a des élèves virtuels en a un dans sa classe connecté à son Mac. La caméra est également connectée directement au Wi-Fi pour télécharger de nouvelles mises à niveau logicielles et être contrôlée à partir d’un appareil iOS. La caméra montre une vue à 360 degrés, dispose d’une caméra haute définition et de huit microphones qui capteront à 12 pieds de distance. Nous les utilisions lors de nos réunions de retour à l’école, et nous avions quelques enseignants qui regardaient de chez eux, et ils ont même plaisanté en disant qu’ils pouvaient entendre des conversations qu’ils n’auraient généralement pas pu entendre d’autres tables.

La configuration des caméras est assez simple. Une fois connecté au Wi-Fi, vous vous connectez à votre ordinateur via USB. Dans Zoom, le hibou de réunion devient alors votre caméra, vos haut-parleurs et votre microphone. Nous avons rapidement rencontré des problèmes de connexion avec le Mac. Ce n’était pas seulement l’un d’entre eux, mais tous. Après avoir recherché le problème en ligne, j’ai constaté que Meeting Owl ne fonctionnait pas bien avec la plupart des adaptateurs USB C. Le hibou est livré avec un câble Micro USB vers USB A, et nous utilisions un adaptateur pour les connecter à nos Mac. Meeting Owl fonctionne mieux avec l’adaptateur Apple ou un câble direct. J’ai opté pour les câbles directs car ce serait un adaptateur de moins à suivre pour les enseignants. Depuis que nous avons échangé ces câbles, c’est parfait.

Récapitulatif sur les solutions d’apprentissage hybrides

En combinant Zoom, Google Classroom et les caméras Meeting Owl, nous avons créé une solution robuste, facile à mettre en œuvre, facile à utiliser pour les élèves et les enseignants, et facile à entretenir pour le service informatique. L’essentiel à retenir est de construire des solutions qui nécessitent le moins de choses possible pour simplifier la formation. Il existe de nombreux services et solutions supplémentaires que vous pourriez ajouter, mais mon conseil est de rester aussi simple.

