La prochaine tranche de Course de dragsters de RuPaul est arrivé et cette fois nous traversons l’étang jusqu’aux Pays-Bas! Drag Race Holland nous sert certains des plus grands fous de piste de l’histoire de la série et certaines des personnes les plus chaudes de la traînée aussi!

Après plusieurs longs mois de contenu Drag Race, nous n’avons pas eu d’espace pour manquer ce spectacle, mais Drag Race Holland prouve que nous n’avons pas besoin de cet espace! Depuis février 2020, nous avons eu une traînée sans escale de la saison 12, All Stars 5, la course de dragsters du Canada, et même une retombée de la réalité appelée RuPaul’s Drag Race Vegas Review. Sans oublier que nous avons eu Drag Race UK l’automne dernier! Le truc avec cette franchise, c’est qu’elle livre toujours. Il s’avère que donner aux personnes queer un espace pour s’exprimer à la télévision est toujours divertissant … à l’exception de la plupart des All Stars 5. C’était un échec, mais ça valait le coup pour Shea Coulee et Jujubee. Cette situation de Drag Race Holland s’avère déjà être un autre succès!

Les entrées des nouvelles filles sont toujours aussi excitantes. Abby OMG est la première reine à entrer dans la salle Werk. C’est une drag queen tellement sexy et dans les confessionnaux, c’est un homme tellement sexy! Chelsea Boy suit ses traces. D’accord, ces noms sont déjà incroyables. Et avons-nous un thème ici? Un autre mec chaud hors de la traînée! Janey Jacke est dans un imprimé léopard complet. Elle a l’air si polie. Ces filles ont vraiment intensifié la traînée depuis les premières saisons d’American Drag Race. Megan Schoonbrood fait d’une nonne incroyablement campy dans une transition de salope. C’est fabuleux à tous points de vue. Elle fait une énorme impression dans cette séquence d’ouverture mais malheureusement, elle ne brille vraiment pas beaucoup le reste de cet épisode.

Madame Madness est une reine barbu. Le maquillage au centre de son visage est très cool et c’est une énorme affaire d’avoir une femme barbu sur Drag Race. L’une des autres reines dit d’un air lugubre qu’elle le trouve … « paresseux ». Je suis ravi que nous célébrions une version de la traînée plus fluide et non binaire, mais le style de garder la barbe ne fait rien pour moi en tant que fan de la traînée. Personnellement, je pense qu’il y a beaucoup plus de façons créatives de célébrer les différents aspects du sexe que de garder la barbe pleine. Roem est la reine Instagram de la saison et elle le soutient avec ce premier lewk. Abby OMG dit de façon louche: «Je pensais qu’elle venait de nettoyer». Abby est clairement la star de cette série. Elle est l’une des seules poupées à apporter le vrai drame.

Ma’am McQueen se pavane dans une reine lewk enceinte aux allures arc-en-ciel. C’est un non pour moi. Il semble tiré de la collection de miss Nina West. Patty Pam-Pam s’installe et se sent immédiatement comme la fille à battre. Le lewk est si une planche à coudre était une personne. Très créatif, très campy et très amusant. L’entrée d’Envy Peru reçoit une réponse «fuck fuck fuck fuck fuck» de Chelsea Boy, qui est absolument la partie la plus drôle de l’épisode.

Pour le mini-défi, ils sont plongés dans l’eau! Ce défi est vraiment incroyable. Cela nous ramène à la saison 5 jours avec Alaska et Detox. Roem fait un flop du ventre en arrière dans l’eau. Et puis sa photo n’est qu’une photo d’entrejambe. La magnifique, Abby OMG, tue vraiment ça. Elle passe sous cette eau et y reste. Miss Pérou a également un retard de croissance dans cette eau. Abby OMG remporte à juste titre le mini-défi et Miss Pérou est bâillonnée ce n’était pas elle. Véritable énergie de Jan sur son visage.

Abby OMG, la star incontestée de cette émission de télévision, pose à Roem la question «vous n’êtes pas vraiment une reine de la performance, non? Tu n’as pas beaucoup été sur scène. « . C’est délicieusement louche. Puis Abby parle de ne pas parler à sa mère – » La personne qui t’aime le plus peut aussi être celle qui te fait le plus mal. «

La meilleure partie de Drag Race Holland est qu’il y a un hôte en charge. La course de dragsters du Canada avait trois juges partageant les fonctions de l’hôte principal et cela n’a tout simplement pas fonctionné. Les fans ont déchiré ces juges en lambeaux en ligne. L’émission nécessite qu’une personne agisse en tant que drag-mère de l’ensemble du casting et cet animateur semble l’avoir!

Ensuite, ils présentent les autres juges et … ce n’est pas la barrière de la langue, chérie, nous lisons les sous-titres … le premier juge dit littéralement «Je suis une drag queen, bla bla bla… gâteau au chocolat».

Sederginne est la première reine sur la piste et elle l’arrête! Elle a un incroyable lewk Marie Antoinette qui s’ouvre pour révéler des ÉTAGÈRES sous sa jupe. Elle met le WOW et le plus dans le Wow Presents Plus. C’est tellement extra et tellement traînant. Envy Peru et Janey Jacke suivent et maintiennent vraiment la barre haute. Janey Jacke sert la réalité des bourdons. Le lewk de Roem est un concept cool, mais elle sert le pied de la demi-soeur de Cendrillon en ce que… ça ne va pas. Il y a un lewk de Diana Ross sur la piste et malheureusement, les cheveux sont plus … Bob Ross. ChelseaBoy a un autre lewk écœurant. Elle donne un monstre gothique à Matrix, mais rendez-le glamour. La reine barbu a un look de reine de cœur très cool. Il n’y a vraiment pas de crotte de nez dans le peloton en ce qui concerne les lewks.

L’hôte demande à chaque fille de dire pourquoi elle devrait être la Next Drag Superstar américaine. Dans le premier épisode. C’est une erreur de production. Demander à chaque reine pourquoi elle devrait être la superstar américaine du drag est très ennuyeux. Ils disent presque tous «ils dirigeront la communauté avec leur expression artistique». Patty Pam Pam explique ce que cela fait de Miss Univers. Cela pourrait être intéressant dans un concours mais sa télé-réalité terne. Roem dit qu’elle devrait être la superstar des Amériques Next Drag parce qu’elle n’écoute pas les autres. Fille au revoir. Le seul reproche que nous avons à propos du jugement est que l’hôte ne devrait pas avoir une composition pire que la plupart des concurrents. Elle est peinte comme une femme et elle a besoin d’être peinte comme une drag queen.

Janey Jacke remporte le défi de cette semaine. Ce n’est pas le bon choix. Son lewk est cool mais ce n’est pas aussi gagworthy que ChelseaBoy ou Sederginne. Roem est en bas, tout comme Megan, qui a fait le lewk de Diana Ross. Ce sont absolument les bons choix. Ils obtiennent une chanson emblématique de Madonna et Roem noircit un espace pour sa dent mais oh wow elle ne peut pas bouger. Du tout. Roem pointe à Megan pour le lyrique « N’allez pas pour le deuxième meilleur »! C’est à peine engagé et c’est vraiment le signe évident qu’une reine ne va pas gagner quand elle se concentre sur l’autre fille. Ils ont coupé court à la synchronisation labiale parce que c’était vraiment très mauvais.

Ils auraient dû tous les deux s’éloigner, mais Megan est gardée. En fin de compte, il est difficile de lire les sous-titres et de regarder les lewks, mais cela vaut la peine de regarder cette émission pour l’incroyable traînée que ces poupées apportent sur la piste!

Drag Race Hollande diffusé les jeudis à 18 h HE sur WOW Presents Plus aux États-Unis et dans certains territoires.

Source: Wow présente plus