Dans un monde de réseaux sociaux et de téléphones portables avec des caméras pratiquement professionnelles. Il est évident que nous aurons besoin les meilleures applications de retouche photo pour iPhone. De cette façon, nous donnons à toute photographie un aspect professionnel.

Applications pour éditer des photos sur iPhone

Peut-être que vous avez pris une photo et que vous n’aimiez pas le fond, les couleurs, le contraste, etc. Vous avez peut-être même pris un selfie et souhaitez supprimer certaines imperfections de votre visage. Avez-vous besoin d’être un professionnel de l’édition pour obtenir un meilleur résultat? La réponse simple est non, pas du tout. Avec les meilleures applications de retouche photo pour iPhone, nous pouvons y arriver rapidement.

VSCO

Peut-être VSCO, est l’un des applications pour retoucher des photos sur des appareils mobiles mieux connu aujourd’hui. L’application nous permet d’effectuer un grand nombre de modifications et d’ajustements de saturation, de luminosité, de contraste, le tout de manière équilibrée et assistée afin que les photographies aient un aspect professionnel. Nous avons même la possibilité de consulter toutes les questions que nous avons via la communauté de l’application.

Dès que nous entrons dans l’application, nous apprécierons que l’interface est assez simple, dans des tons gris et très élégante. L’une des choses les plus importantes de cette application est la barre d’outils en bas de chaque page, nous pouvons basculer entre quatre pages. La couleur noire indique l’onglet actif tandis que les couleurs plus claires seront les autres pages que nous pouvons voir.

L’application dispose de quatre fonctionnalités qui la distinguent des autres. Pour vous donner une petite idée, nous avons la possibilité d’appliquer plus de 200 effets prédéfinis, ce type de paramètres peut être appliqué en fonction du style de photo que nous prenons. Evidemment, une photo que l’on prend de nuit dans un parc ne peut pas avoir le même effet qu’une photo que l’on prend dans la piscine.

La possibilité de modifier avec des résultats professionnels est quelque chose qui attire fortement l’attention de la plupart des utilisateurs. Avec des options très avancées, peut-être un peu complexes pour ceux qui débutent. Mais avec un peu de patience, il ne faudra pas trop de temps pour s’y habituer.

VSCO, a sa propre communauté, l’application nous permet de partager tout notre travail avec elle pour obtenir des commentaires, entre autres. Un autre grand avantage que nous aimons est la possibilité de créer des GIF animés, ce que de nombreuses applications n’ont pas. Avec cette fonction, nous pouvons créer nos propres GIF de différentes photos que nous avons capturées.

Adobe Photoshop FIX

Dans ce cas, l’application se concentre sur portraits et selfies. C’est une application au sein de tous simple, simple à utiliser et surtout avec beaucoup de potentiel. Adobe Photoshop Fix est idéal pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose en technologie ou en retouche photo.

Il a une variété de fonctions clés qui sont assez intéressantes et efficaces. Avec juste quelques touches, nous pouvons modifier le visage d’une photo, agrandir les yeux, effacer les taches de rousseur ou l’acné, entre autres.

Une autre chose que nous pouvons faire est de faire pivoter les photos jusqu’à 360 degrés. Bien que probablement l’une des meilleures caractéristiques soit la correction. Idéal pour supprimer certains détails qui apparaissent sur le visage.

Nous pouvons utiliser la fonction de lissage pour effacer l’acné ou les taches de rousseur. Quelque chose qui les fait disparaître complètement et peut être appliqué avec une simple touche. Nous avons même la possibilité d’utiliser le flou rapide. Ensuite, nous pouvons le partager sur les réseaux sociaux avec tous nos followers.

PicsArt

PicsArt Photo Editor nous permet de créer des éditions uniques à partir de notre appareil mobile. L’application nous permettra de créer de véritables œuvres d’art à partir de photos prises avec le téléphone ou téléchargées. Vous pouvez même créer des collages ou appliquer des cadres rapidement et facilement. Il est assez courant de vouloir se démarquer et d’avoir une photographie unique, PicsArt nous permet de le réaliser avec peu d’effort.

Mais cela ne nous permet pas seulement d’utiliser des cadres. Nous avons également la possibilité d’ajouter divers effets, ce qui serait le point fort de l’application. On peut éliminer le fond des photographies, effacer les détails de l’image que l’on n’aime pas et le tout de manière assez simple. Même si vous aimez ajouter des autocollants à vos photos, nous en aurons plus de 3 millions assez différents.

L’application dispose d’un grand nombre de filtres qui vous aideront à améliorer la qualité de la photo de manière simple et rapide. Des effets sont constamment ajoutés, nous aurons donc toujours de nouveaux effets à appliquer à toutes sortes de photographies.

Nous avons également Remix Chat, qui serait un chat pour parler entre les utilisateurs, envoyer des photos et demander un avis sur ce que nous faisons.

Comme vous pouvez le constater, les meilleures applications de retouche photo pour iPhone sont assez variées, utiles et ont de nombreuses fonctions. Qu’attendez-vous pour les essayer?

