Avec autant d’émissions et de films parmi lesquels choisir sur les principaux services de streaming australiens, il peut souvent être difficile de trouver les meilleures nouveautés ajoutées chaque semaine.

Dans un effort pour faciliter les choses, chaque lundi, nous sélectionnerons les meilleurs nouveaux films et émissions ajoutés chaque semaine aux plates-formes de streaming australiennes, couvrant des sites comme Netflix, Disney Plus, Binge, Stan et Amazon Prime Video.

Ci-dessous, vous trouverez une liste des faits saillants de ce week-end, séparés par un service de streaming, avec de nouvelles émissions dignes d’une frénésie aux côtés de nouveaux arrivants de films à gros budget – et quelques entrées étranges de Dark Horse, juste pour une certaine variété.

Cette semaine est plutôt chargée en termes de nouveautés, avec des émissions et des films extrêmement médiatisés à espérer. Voici nos choix de diffusion pour la semaine du 31 août au 6 septembre 2020.

Netflix

Je pense à la fin des choses (film – disponible le 4 septembre)

De l’esprit créatif de Charlie Kaufman (Être John Malkovich, Enternal Sunshine of the Spotless Mind) vient Je pense à la fin des choses, un film qui emmène le style incomparable du cinéaste dans un territoire plus sombre. Basé sur le roman acclamé de Iain Reid, le film voit une jeune femme (Jessie Buckley) accompagner son petit ami (Jesse Plemons) pour rencontrer sa famille pour la première fois. Dès le départ, quelque chose ne va pas chez ces gens …

Chef’s Table: BBQ (série télévisée – tous les épisodes sont disponibles le 2 septembre)

Est-ce que l’idée de côtes et de poitrine cuites lentement vous met l’eau à la bouche comme Mark Zuckerberg quand il est près d’une bouteille de Sweet Baby Ray’s? Vous allez adorer le dernier épisode de la fantastique série Chef’s Table de Netflix, entièrement dédiée à différents types de barbecue du monde entier. Mieux vaut préparer votre bavoir …

Vidéo Amazon Prime

The Boys: Saison 2 (série télévisée – tous les épisodes sont disponibles le 4 septembre)

Sans doute la meilleure émission de super-héros à la télévision, The Boys revient pour sa deuxième saison très attendue, et les premiers mots disent que c’est encore mieux que la première. Après la révélation de la bombe de la saison dernière concernant l’épouse de Billy Butcher (Karl Urban), les garçons intensifient leur guerre contre les « supes ». Malheureusement pour eux, ils ont un nouveau (et extrêmement volatil) supe à gérer dans Stormfront (Aya Cash).

Disney Plus

Disney’s Mulan (Film – disponible à l’achat à partir du 4 septembre)



C’est officiel – le live-action Mulan saute complètement les théâtres pour faire ses débuts sur Disney Plus, mais il vous en coûtera une forte prime de 34,99 AU $ en plus de votre abonnement mensuel pour le regarder. Heureusement, cet achat, que Disney appelle l’accès Premier à Mulan, sera lié en permanence à votre compte Disney Plus, ce qui signifie que vous pourrez le regarder autant de fois que vous le souhaitez (tant que vous êtes toujours abonné au un service).

Frénésie

Doom Patrol (série télévisée – tous les épisodes sont disponibles le 2 septembre)

Le succès surprise de la programmation télévisée originale de DC, Doom Patrol est une émission de super-héros décalée sur une équipe de parias qui ont été réunis sous la direction d’un scientifique fou (Timothy Dalton). Une série de bandes dessinées hilarante pour adultes, la deuxième saison de Doom Patrol semble encore plus folle que la première (dans le bon sens).

Stan

Power Book II: Fantôme (Série TV – Saison 1, épisode 1 disponible le 6 septembre)

Reprenant après la fin du choc de la sixième saison de Power, Power Book II: Ghost prend l’histoire dans une toute nouvelle direction, agissant presque comme une série entièrement nouvelle qui se déroule dans le même univers. Dans Ghost, nous suivons Tariq (Michael Rainey Jr.) alors qu’il navigue dans sa nouvelle vie tout en essayant de se débarrasser de l’héritage de son père. Cela dit, il ne reculera devant rien pour protéger sa famille.