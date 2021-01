Ces 4 mobiles milieu de gamme et haut de gamme sont à portée de main.

Il y a quelques années, acheter un milieu de gamme mis en vente il y a plusieurs mois n’était peut-être pas une bonne idée. Cependant, les choses ont beaucoup changé. Smartphones économiques sont plus intéressants et complets chaque année, cela vaut peut-être la peine de regarder en arrière.

Certains des mobiles que nous recommandons le plus l’année dernière ils n’ont rien fait d’autre que baisser leurs prix Au cours des derniers mois. Il y a des terminaux qui sont encore un bon achat aujourd’hui, et vous pouvez les emporter avec réductions assez intéressantes.

Redmi Note 9T

Il Redmi Note 9T Il a été l’un des milieux de gamme récemment présentés par Xiaomi. Il a une dalle IPS de 6,53 pouces et une résolution Full HD +, avec un corps en verre et un petit trou dans l’écran qui cache la caméra frontale.

Sous son châssis, le Dimensity 800U, processeur de solvant que nous avons testé de nombreuses fois. Vous pouvez choisir entre les versions de 4 Go + 64 Go et 4 Go + 128 Go. Ce Redmi Note 9T dispose également de trois caméras à l’arrière, dirigées par un capteur de 48 mégapixels. L’autonomie est également remarquable, grâce à sa 5 000 mAh capacité.

Écran: IPS 6,53 pouces, résolution Full HD + et 401 DPIProcesseur: MediaTek Dimensity 800UMémoire RAM: 4 GoAppareils photo: triple caméra arrière 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels | Caméra frontale de 13 mégapixelsTambours: 5 000 mAh

Xiaomi Mi 10T

Le smartphone Xiaomi arrive avec un design caractéristique et une façade presque entièrement occupée par son écran IPS de 6,67 pouces et sa résolution Full HD +. Au dos, des détails qui reflètent la lumière et lui donnent un aspect original.

Il Snapdragon 865 Qualcomm est en charge de lui donner de la puissance, qui s’accompagne de 6 Go de RAM. À l’arrière, une triple caméra formée par Capteurs 64, 13 et 5 mégapixels, avec grand angle et macro. L’appareil chinois dispose également d’une batterie qui atteint 5 000 mAh.

Écran: IPS 6,67 pouces, résolution Full HD + et 144 HzProcesseur: Qualcomm Snapdragon 865Mémoire RAM: 6 GoAppareils photo: triple caméra arrière 64 + 13 + 5 mégapixels | Caméra frontale 20 mégapixelsTambours: 5 000 mAh

PETIT X3

est PETIT X3 arrive avec un écran de 6,67 pouces et une résolution Full HD +, avec un trou dans l’écran pour la caméra frontale assez sobre dans la zone centrale. Fabriqué en verre, il a un dos également avec des bords incurvés et des côtés métalliques.

À l’intérieur, nous rencontrons un processeur conçu pour le jeu, le Snapdragon 732G. Vous pouvez le trouver avec les versions de 6 +64 Go et 6 +128 Go. Le POCO X3 dispose également de 4 capteurs à l’arrière, dirigé par un appareil photo de 64 mégapixels.

Écran: IPS 6,67 pouces, résolution Full HD + et 120 HzProcesseur: Qualcomm Snapdragon 732GMémoire RAM: 6 GoAppareils photo: caméra arrière quad 64 + 13 + 2 + 2 mégapixels | Caméra frontale 20 mégapixelsTambours: 5 160 mAh

Huawei P40 Lite

Nous terminons cette sélection avec l’un des terminaux les plus populaires du milieu de gamme. Le Huawei P40 Lite a un beau design en verre et un Panneau IPS de 6,4 pouces avec résolution Full HD +, avec un petit trou dans l’écran pour la caméra frontale.

Votre cerveau est le Kirin 810, un processeur très solvant que vous pouvez trouver avec une version unique de 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. À l’arrière, une caméra arrière quadruple dirigée par un capteur de 48 mégapixels. Le terminal Huawei dispose également d’une batterie de 4 200 mAh.

Écran: IPS 6,4 pouces, résolution Full HD + et 398 DPIProcesseur: Kirin 810Mémoire RAM: 6 GoAppareils photo: Caméra arrière quad 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels | Caméra frontale de 16 mégapixelsTambours: 4 200 mAh

Notre recommandation

Le rythme impressionnant de présentation de la firme chinoise peut nous dérouter, mais le Xiaomi Mi 10T C’est toujours l’un des derniers lancements de l’entreprise. Il Capteur de 64 mégapixels C’est l’une de ses principales caractéristiques, mais elle présente également d’autres avantages. Il Snapdragon 865 c’est un processeur très puissant qui saura tout faire et sa batterie de 5000 mAh vous donnera excellente autonomie.