Orange est l’une des principales entreprises de télécommunications dans le panorama espagnol, et un intérêt particulier suscite chez ses utilisateurs, ou ceux qui envisagent d’être, le Offres Orange orienté vers entreprises et indépendants.

Dans les lignes suivantes, nous allons essayer de connaître certaines des options les plus attractives parmi lesquelles nous pouvons choisir, à la fois en contactant directement la firme française, ainsi que par l’intermédiaire de certains de ses principaux distributeurs sur le marché national, tels que C’est le cas de One Telecom, leader dans le contexte espagnol, et deuxième en importance sur tout le continent pour les PME et les indépendants.

En fait, cette stratégie commerciale est l’une de celles qui expliquent l’énorme croissance qu’Orange a connu ces derniers mois dans la région, avec des firmes comme celle-ci de Murcie qui sont en charge de fournir aux entreprises et aux indépendants l’accès à certaines de ses principales propositions. .

Dans la perspective de ce que sera ce Black Friday 2020, Orange Telecom n’a pas voulu rester les bras croisés, et nous connaissons déjà certaines de ses solutions les plus notables pour les indépendants et les petites et moyennes entreprises.

Offres Orange pour les entreprises et les indépendants – novembre 2020

Comme nous l’avons déjà dit, Orange a été l’un des premiers à faire connaître ses offres Black Friday incluant des réductions pour les indépendants et les entreprises. Parmi eux, certains équipements se démarquent, comme la réduction de 30% appliquée sur les tarifs Love Company. Ceci, bien sûr, sans perdre de vue les réductions sur les appareils, ni les cadeaux qui sont inclus dans l’achat de smartphones.

Love Empresas, plus accessible que jamais

L’une des grandes surprises que nous a apportées cet avant-première du Black Friday à Orange sont les baisses des tarifs de Love Company 1, 3 et 5, qui se composent des éléments suivants:

Orange Love Company 1 – pendant la première année 40,6 euros par mois. A partir de cette date, le coût de la mensualité s’élève à 58 euros par mois Orange Love Company 3: la première année, 58,1 euros par mois. A partir de cette date, le coût de la mensualité s’élève à 83 euros par mois Orange Love Company 5: la première année, 79,1 euros par mois. A partir de cette date, le coût de la mensualité s’élève à 113 euros par mois

En ce qui concerne les caractéristiques de ces tarifs, il faut dire que tous incluent la fibre symétrique, un certain nombre de lignes mobiles qui sont détaillées à côté du nom du forfait, Amazon Prime Video gratuit pendant deux ans, le service d’assistance juridique de Legálitas, et une assistance experte pour d’éventuels inconvénients.

De même, en pensant toujours aux besoins des entreprises et des indépendants, cette promotion comprend également la possibilité d’avoir la suite Microsoft 365 aux tarifs Love Company 3 et 5.

Enfin, oui, le séjour minimum est d’un an si nous n’avons pas acheté de matériel avec.

Et qu’en est-il des téléphones professionnels et indépendants?

Bien sûr, de nombreuses entreprises et freelances penseront plutôt à acquérir des smartphones ou autres appareils, profitant des offres d’Orange pour ce Black Friday et cette fin d’année.

Pour le segment des entreprises et des indépendants, il y a non seulement des remises de 30% pendant un an sur les tarifs des contrats Love Empresa 1, 3 et 5, mais également des économies importantes sur les terminaux tels que:

0 €: Huawei Y6p, Alcatel 1S 1 € par mois: Samsung Galaxy A21s, Xiaomi RedMi 9, Huawei MediaPad T5 10 WiFi 9 € par mois: Lenovo Ideapad 3 15AST 8 Go + 256 Go 11 € par mois: Xiaomi 10T Pro, avec scooter gratuit 14 € par mois mois: Samsung Galaxy Note 10 Lite

Dans le même temps, il y aura d’autres propositions tout aussi attrayantes, les suivantes:

iPhone 12: jusqu’à 148 euros d’économies LG Velvet et LG Wing: Smart TV en cadeau

À cela il faut ajouter, enfin, que grâce au Flexible Teleworking Pack, les clients de l’entreprise Orange disposeront d’un combo d’outils pour seulement 11 euros par mois, en plus d’embaucher Love Company 5. Nous parlons d’un ordinateur portable Lenovo de 15,6 pouces, une tablette Huawei T5 et trois Huawei Y6p pour 11 euros par mois.

Partage-le avec tes amis!