Il ne reste qu’une semaine avant le début officiel du Black Friday, mais la plupart des magasins ont déjà commencé la période des offres maximales. Et souvent de bonnes affaires de chasse que nous avons aujourd’hui: Si vous devez changer de téléphone, vous avez de la chance. Nous avons compilé de nombreuses offres pour vous.

Les mobiles que nous avons trouvés en vente en valent vraiment la peine. Du Xiaomi Poco F2 Pro au Xiaomi Mi 10T Lite: le haut de gamme a un prix spectaculaire. Sans oublier une sélection milieu de gamme variée, il ne faut pas la rater.

Meilleures offres sur les mobiles Android d’entrée de gamme

Motorola Moto G8. Un téléphone parfait pour la plupart des utilisations qui a un prix assez juteux sur Amazon: 129 euros. En échange, vous obtenez un smartphone avec un écran HD + de 6,4 pouces, une triple caméra arrière, 6,64 Go, une batterie de 4000 mAh et d’autres fonctionnalités: le Motorola Moto G8 est un bon mobile abordable.

OPPO A72. Un bon milieu de gamme qui n’a pas de mauvais prix: vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 189 euros. En échange, vous obtenez un mobile avec un écran de 6,5 pouces, une caméra arrière quadruple, un Snapdragon 665 et 4/128 Go.

Meilleures offres sur les mobiles Android de milieu de gamme

‌Xiaomi Mi Note 10 Lite. Vous avez le Xiaomi Mi Note 10 Lite sur Amazon pour seulement 239 euros, c’est fou. Le mobile a 6/64 Go, Snapdragon 730G, une caméra arrière quadruple et un écran AMOLED de 6,47 pouces, entre autres spécifications.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Un excellent milieu de gamme qui offre ce dont vous avez besoin pour profiter d’Android. Et vous l’avez à un prix super réduit sur Amazon: 199 euros. Ce Xiaomi Redmi Note 9 Pro est la version 6/64 Go, offre un écran FHD + de 6,67 pouces, dispose de NFC, d’une caméra arrière quad et d’une batterie de 5020 mAh.

Samsung Galaxy M51. L’un des Samsung milieu de gamme les plus récents et aussi l’un des mobiles commerciaux avec la plus grande batterie: pas moins de 7 000 mAh. Cette “ centrale nucléaire ” de poche peut être la vôtre sur Amazon pour 299 euros: c’est un mobile qui, outre une grosse batterie, propose un écran AMOLED FHD + de 6,7 pouces, 6/128 Go, une caméra arrière quadruple et plus de spécifications.

Smartphone FHD + de 6,7 po Galaxy M51 de Samsung | Mobile gratuit | Super batterie 7000 mAh et charge rapide | 6 Go de RAM et 128 Go de ROM – Couleur noire [Versión española] [Exclusivo Amazon]

Samsung Galaxy M31. Un bon téléphone que vous pouvez acheter en solde pour le Black Friday: vous l’avez sur Amazon pour 199 euros. Le Samsung Galaxy M31 dispose, entre autres, d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces, d’une caméra arrière quadruple et d’une gigantesque batterie de 6000 mAh.

Realme 7 5G. L’un des mobiles 5G les moins chers qui, pour le Black Friday, est encore plus abaissé: vous pouvez obtenir un Realme 7 5G sur Amazon pour 229 euros. En échange, vous obtenez un mobile qui donne beaucoup plus qu’il n’y paraît, surtout si l’on regarde la puissance: le Dimensity 800U, c’est beaucoup de processeur. Et vous avez un écran de 6,5 pouces, 6/128 Go, une batterie de 5000 mAh …

Meilleures offres sur les mobiles Android haut de gamme

Xiaomi Mi 10T Lite. Les offres Amazon pour Black Friday ont un prix très bas pour l’un des meilleurs téléphones Xiaomi au rapport qualité / prix: vous pouvez obtenir un Xiaomi Mi 10T Lite pour seulement 249 euros. Le mobile dispose de la 5G, d’un Snapdragon 750G, de 6/64 Go, d’un écran FHD + de 6,67 pouces, d’une batterie de 4820 mAh et d’une caméra arrière quad.

Xiaomi Mi 10T Lite 5G – Smartphone 6 + 64 Go, 6,67 “FHD + DotDisplay, Snapdragon 750G, Quad Camera 64 MP avec AI, 4820 mAh, Pearl Grey (Version officielle), avec Alexa Hands-Free

‌Xiaomi Poco F2 Pro. Vous ne trouverez rien de mieux pour ce prix: 299 euros sur Amazon. Et c’est que le Poco F2 Pro a le processeur vedette de ce 2020 sous Android: le Snapdragon 865; sans oublier un excellent écran AMOLED de 6,67 pouces, une batterie de 4700 mAh, 6/128 Go et une caméra arrière quad, entre autres caractéristiques. Ils vont voler.

Realme X50 Pro 5G. Un mobile clé pour la marque qui, en plus de la connectivité 5G, comprend un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une quadruple caméra arrière avec un capteur principal de 64 MP et une double caméra frontale de 32 MP + 8 MP. Sur Amazon, vous pouvez obtenir le Realme X50 Pro 5G 12/256 Go pour 499 euros.

Accessoires réduits

Montre Huawei GT Sport. Ce n’est pas la smartwatch la plus moderne de la marque, mais c’est suffisant et plus que suffisant si vous voulez une montre intelligente qui soit sportive, fonctionnelle, belle et capable de répliquer les notifications du mobile sur l’écran de la montre. Pour 69 euros c’est le vôtre chez Amazon: la Huawei Watch GT est un vrai cadeau à ce prix.

Montre Huawei GT2 Sport. Pièce de prix pour cette montre Huawei dans sa version 46 mm: vous l’avez pour 124,95 euros chez Amazon. Écran OLED de 1,39 pouces, batterie 455 mAh, GPS, lecteur de fréquence cardiaque et compatibilité avec les smartphones: pour ce prix, la Huawei Watch GT2 est l’une des meilleures montres intelligentes que vous puissiez acheter.

Huawei Watch GT2 Sport – Montre intelligente avec boîtier de 46 mm (batterie jusqu’à 2 semaines, écran tactile Amoled 1,39 “, GPS, 15 modes sportifs, appels Bluetooth), noir mat

Huawei Band 4. Un bracelet d’activité plus que décent qui a un prix spectaculaire sur Amazon: 19,90 euros. Avec écran couleur, surveillance du sommeil et de l’activité, enregistrement de la fréquence cardiaque et bien plus encore.

Huawei Band 4 Pro. Plus complet que le modèle précédent et sans que cela implique de dépenser beaucoup d’argent: vous avez le Huawei Band 4 Pro sur Amazon pour seulement 39 euros. Écran AMOLED 0,95 pouces, enregistrement de l’activité et du sommeil, fréquence cardiaque, saturation en oxygène du sang …

Haut-parleurs Amazon Echo. Certaines enceintes intelligentes d’Amazon sont en vente: vous pouvez obtenir la troisième génération Echo Dot pour 19,99 euros, la quatrième génération Echo Dot pour 29,99 euros, la quatrième génération Echo Dot avec horloge pour 39,99 euros, la nouvel Amazon Echo pour 69,99 euros, l’Echo Show 5 pour 49,99 euros, l’Echo Show 8 pour 64,99 euros et le Echo Show de deuxième génération pour 179,99 euros.

Applications et jeux Android proposés

Cytus II 1,99 euros gratuit

SnipBack – Enregistreur vocal Smart PRO HD 2,99 euros gratuits

Shimu – Pack d’icônes 0,99 euros gratuit

Repos – Pack d’icônes 0,99 euros gratuit

Brillant de couleur – Pack d’icônes 0,99 euros gratuit

Annabelle UI – Pack d’icônes 0,99 euros gratuit

Amons – Pack d’icônes 0,99 euros gratuit

Pixel Ring – Pack d’icônes 1,39 euro gratuit

Arrière-plans – Pack d’icônes 0,59 euros gratuit

Récupérer la corbeille: restaurer les photos, vidéos et fichiers PDF supprimés Acheter pour € 0,59 € euros

DISTRAINT 2 € 7,49 € 2,99

Codex of Victory – Stratégie de science-fiction 3,99 euros 0,69 euros

Voisins de l’enfer: Saison 1 3.99 euros gratuit

Touche Accueil Square – Lanceur: style Windows 4,39 euros 2,19 euros

Mindroid 🧠 PRO Unlock Acheter pour 4,99 € euros

Plus d’offres?

Remarque: certains des liens publiés ici proviennent d’affiliés. Malgré cela, aucun des articles cités n’a été proposé ni par les marques ni par les magasins, leur introduction étant une décision unique de l’équipe de rédaction.

