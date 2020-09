Meilleur

Les tablettes Android sont de toutes formes et tailles différentes et choisir la meilleure tablette Android peut être difficile pour un étudiant. Mais il est plus facile de choisir la tablette parfaite lorsque vous en avez une aussi puissante que la Galaxy Tab S7 Plus sur le marché. Avec la prise en charge du S Pen et 8 Go de RAM, cela gérera tout ce que vous rencontrez.

Meilleur global: Samsung Galaxy Tab S7 Plus

Si vous avez besoin d’une tablette capable de gérer presque toutes les tâches, vous ne voulez pas regarder au-delà du Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Vous serez également heureux de savoir que Samsung inclut un S Pen à chaque achat, vous n’avez donc pas à débourser de l’argent supplémentaire pour une productivité accrue.

Sous le capot, la Tab S7 Plus arbore 6 Go ou 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage extensible. Cela a été combiné avec le dernier chipset Snapdragon 865 Plus, qui se trouve dans beaucoup de vos téléphones phares préférés de la fin de 2020. Cela vous permettra de profiter du mode Samsung Dex, qui transforme votre Tab S7 Plus en une expérience de bureau. Pouvoir jouer sur ce qui est essentiellement un ordinateur de bureau sur un écran de 12,4 pouces est une expérience extrêmement portable que vous ne voudrez pas laisser derrière vous. Il est également évalué jusqu’à 14 heures avec la lecture multimédia, vous pouvez donc l’utiliser toute la journée.

Bien que vous n’ayez pas à payer de supplément pour l’incroyable S Pen et ces fonctionnalités, vous le ferez si vous voulez le package complet. Cela signifie une pâte supplémentaire à l’avance pour obtenir la coque de clavier Samsung ou un autre clavier Bluetooth pour rester productif pendant les cours.

Avantages:

S Pen inclus

Évalué pour 14 heures d’autonomie

Jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage

Écran Super AMOLED 120 Hz

Prise en charge du mode Samsung Dex

Les inconvénients:

Option la plus chère

La couverture du clavier est extra

Meilleur dans l’ensemble

Samsung Galaxy Tab S7 Plus

Meilleure tablette pour faire tout votre travail et jouer

La Galaxy Tab S7 Plus est fantastique de haut en bas avec la prise en charge du stylet S Pen et un couvercle de clavier en option pour travailler.

Meilleure valeur: Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Avec la Tab S6 Lite, la société a choisi de remplacer la S5e qui était auparavant l’une de nos tablettes de valeur préférées. Avec cette nouvelle tablette, vous obtiendrez un design familier, léger et élégant, ainsi que les spécifications que vous attendez.

Samsung a équipé le S6 Lite d’une autonomie de 12 heures, ainsi que d’un emplacement pour carte microSD, ce qui en fait une tablette parfaite pour la consommation multimédia. La société a également dévoilé un S Pen mis à jour, qui arbore un nouveau design, une pointe plus fine et une latence améliorée par rapport au S Pen trouvé avec la Galaxy Tab S6 standard. Tout cela en fait une tablette Android impressionnante, dotée de nombreuses fonctionnalités et plus encore pour faire presque tout pour vous.

Étant donné que la Tab S6 Lite est destinée au marché de la valeur, certains coins ont dû être coupés. Pour en revenir à la consommation multimédia, Samsung a inclus deux haut-parleurs AKG, au lieu des quatre qui l’ont trouvé frère, l’onglet S6. De plus, l’emplacement pour carte microSD ne peut utiliser qu’une carte jusqu’à 512 Go, tandis que d’autres tablettes offrent une prise en charge jusqu’à 1 To.

Avantages:

Conception légère

12 heures d’autonomie

Prise en charge de la carte MicroSD

Nouveau S Pen inclus

Les inconvénients:

Extension de stockage limitée à 512 Go

Juste deux haut-parleurs

Meilleure valeur

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Économisez quelques dollars avec une très bonne tablette

La Galaxy Tab S6 Lite de Samsung vous offre un appareil de productivité presque parfait sans un prix élevé.

Meilleure puissance portable: Lenovo Smart Tab M8

C’est bien beau d’avoir un grand écran pour prendre toutes vos notes de cours pendant les cours, mais que se passe-t-il si vous avez un ordinateur portable pour gérer les tâches lourdes et que vous voulez quelque chose de plus portable? C’est ce qui fait de la Lenovo Smart Tab M8 l’une des meilleures tablettes Android pour les étudiants avec son écran de 8 pouces.

Le Lenovo Smart Tab M8 dispose de 32 Go de stockage intégré, ainsi que d’une prise en charge d’une carte microSD jusqu’à 1 To. La plupart des cartes mémoire que vous achetez aujourd’hui fonctionneront parfaitement, y compris certaines des plus récentes avec cette plus grande capacité. Mais le plus grand avantage vient de la station de chargement incluse. Une fois ancré, le Smart Tab M8 se transforme en un écran Google Assistant, avec une interface personnalisée, vous donnant essentiellement un Google Home Hub dans votre dortoir.

Le micro-USB a été progressivement éliminé de nombreux autres appareils sur le marché, mais on ne peut pas en dire autant de la Lenovo Tab M8 FHD. Pour une raison quelconque, Lenovo a choisi de conserver Micro-USB sur l’USB Type-C largement supérieur pour ses besoins de charge. Le panneau IPS conviendra parfaitement avec sa résolution de 1280×800, mais il ne résiste certainement pas à des tablettes de prix similaire.

Avantages:

18 heures d’autonomie

Fente pour carte microSD

Prise casque 3,5 mm

Comprend la station de chargement intelligente Google Assistant

Les inconvénients:

Micro-USB pour le chargement

L’affichage IPS est juste OK

Meilleure puissance portable

Lenovo Smart Tab M8

Idéal pour ceux qui ne veulent pas du « grand » écran

Si vous voulez travailler mais ne voulez pas d’un grand écran, la Smart Tab M8 de Lenovo fait l’affaire.

Idéal pour la lecture multimédia: Samsung Galaxy Tab A 10.1

La polyvalence est le nom du jeu quand il s’agit de retourner à l’école, et la Galaxy Tab A 10.1 est assez impressionnante. Cette tablette dispose d’un écran presque bord à bord avec des cadres minimaux, ce qui permet une meilleure expérience de visualisation que la concurrence.

Samsung affirme que l’onglet A 10.1 durera jusqu’à 13 heures et se décline en trois options de stockage différentes. De plus, il existe un emplacement pour carte microSD pouvant contenir jusqu’à 512 Go pour que vous ne manquiez jamais d’espace.

Cependant, les coins ont dû être coupés avec l’onglet A 10.1 et cela commence par l’écran Full HD de 10,1 pouces, qui est une résolution inférieure à celle des autres modèles. Il n’y a pas non plus de support S Pen et vous devrez utiliser un clavier Bluetooth tiers lorsque vous aurez besoin de faire quelques travaux.

Avantages:

Écran bord à bord de 10,1 pouces

13 heures d’autonomie

Options de stockage de 32 Go / 64 Go / 128 Go

Prise en charge de la carte MicroSD jusqu’à 512 Go

Les inconvénients:

Pas de prise en charge du S Pen

Aucune option de clavier OEM

Écran FHD

Idéal pour la lecture multimédia

Samsung Galaxy Tab A 10.1

Conçu pour la consommation de médias

La Galaxy Tab A 10.1 de Samsung est un bon choix de budget avec la consommation multimédia à l’esprit sans beaucoup de fonctionnalités supplémentaires.

Idéal pour Amazon Life: Amazon Fire HD 10

La gamme de tablettes Fire HD d’Amazon a été considérée comme une valeur extrêmement intéressante pour ce que vous obtenez. Non, vous n’obtenez pas les spécifications haut de gamme, mais le Fire HD 10 est devenu un compagnon très utile et constitue l’une des meilleures tablettes Android pour les étudiants, sans se ruiner.

Amazon « nerfs » ces tablettes pour maintenir le prix bas, mais le Fire HD 10 arbore 32 Go de stockage de base, avec une extension microSD jusqu’à 256 Go. Il existe également un stockage cloud illimité pour tous vos contenus Amazon, vous n’aurez donc pas à vous soucier de prendre de précieux biens immobiliers. Ceci combiné avec Alexa intégré et vous avez un appareil compagnon fantastique. Et cet écran de 10 pouces sera plus que capable de gérer certaines sessions de visionnage excessif de Netflix.

Le premier gros piège avec le Fire HD 10 est l’absence de Play Store. Au lieu de cela, vous devrez vous fier à l’Amazon App Store qui n’a pas autant d’applications que le Play Store. Les tablettes Fire sont alimentées par Fire OS, qui est basé sur Android mais n’est pas exactement le même Android que vous trouverez ailleurs. Les différences incluent l’écran d’accueil et les moyens de naviguer parmi les options de la tablette.

Avantages:

Amazon Alexa intégré

Prise en charge de la carte MicroSD jusqu’à 256 Go

Stockage illimité dans le cloud pour le contenu Amazon

Les inconvénients:

Pas d’accès à Google Play Store

Fire OS n’est pas tout à fait Android

Affichage Full HD

Pas de couverture de clavier OEM

Idéal pour l’Amazonie

Amazon Fire HD 10

Grand écran à petit budget

Si vous avez besoin d’un écran plus grand et d’Amazon Alexa, le Fire HD 10 vous aidera à traverser les jours les plus difficiles.

Idéal pour la lecture: Amazon Fire HD 8

Comme c’est le cas avec la Fire HD 10, la Fire HD 8 n’est pas non plus conçue pour être une tablette puissante. C’est pour ceux qui veulent lire du contenu en déplacement et qui ne veulent pas prendre un tas de biens immobiliers dans leur sac.

Amazon Alexa est intégré et vous offre tout ce que l’assistant intelligent a à offrir en termes d’assistant vocal et plus encore. Cela inclut Alexa Skills, qui peut être installé pour vous aider à trouver les bonnes réponses lors des sessions d’étude. De plus, il est léger et portable avec son écran de 8 pouces, vous pouvez donc profiter de l’application Kindle intégrée pour lire un peu sans transporter de livres.

D’autre part, le multitâche peut être problématique avec les 2 Go de RAM du Fire HD 8. Il n’y a également que 32 Go ou 64 Go de stockage, ce qui vous permet de compter sur une carte microSD pour tout travail lourd du côté du stockage. Vous utiliserez également Fire OS, basé sur Android mais qui n’est pas exactement le même. Il offre un accès rapide aux services Amazon tout en optant pour l’Amazon App Store sur le Google Play Store.

Avantages:

Plusieurs options de couleur

Processeur quatre coeurs

Ultra-portable et léger

Alexa intégré

Chargement USB-C

Les inconvénients:

Seulement 2 Go de RAM

Amazon App Store a des applications limitées

Seulement 32 Go ou 64 Go de stockage

Idéal pour lire

Amazon Fire HD 8

Faites un peu de lecture sans les livres

L’Amazon Fire HD 8 est la tablette compagnon idéale pour faire des lectures sans vous alourdir.

En bout de ligne

Il existe de nombreuses tablettes Android parmi lesquelles choisir, surtout si vous êtes étudiant. Les cas d’utilisation sont différents pour tout le monde, mais notre tablette Android préférée pour chaque situation est la Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Il a toute la puissance dont vous avez besoin pour le multitâche et pour effectuer un peu de travail, mais le meilleur de tous, Samsung inclut un S Pen dans la boîte, vous permettant de prendre des notes n’importe où en utilisant les fonctionnalités du S Pen.

Vous pouvez profiter du nouveau mode Samsung DeX pour une expérience plus semblable à celle d’un ordinateur de bureau lorsque vous prenez le couvercle du clavier de Samsung. Il existe même une variante compatible 5G, ce qui en fait la première tablette Android à profiter des vitesses de réseau les plus rapides. Être capable de passer d’une classe à l’autre et ne pas avoir besoin de compter sur un Wi-Fi irrégulier peut vraiment changer la donne.

