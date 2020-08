Meilleur

Les meilleurs écouteurs et écouteurs bon marché n’ont peut-être pas la même reconnaissance de nom que les modèles populaires comme AirPods Pro ou Sony WH-1000XM3, mais rien ne dit que vous devez dépenser beaucoup pour obtenir de bons écouteurs pour une écoute occasionnelle. Les Audio-Technica ATH-M40x sont un excellent point de départ pour les meilleurs écouteurs bon marché, grâce à un solide mélange de performances audio, de confort et de fonctionnalités qui en font une véritable aubaine.

Meilleur casque sans fil bon marché: Audio-Technica ATH-M40x

Source: Audio-Technica

Si vous recherchez un son de qualité à petit prix, l’Audio-Technica ATH-M40x est imbattable en tant que meilleur casque bon marché. Audio-Technica n’est pas allé trop loin d’une manière ou d’une autre avec ceux-ci, maintenant un équilibre constant dans de multiples facettes. Pour cette raison, il n’y a rien de particulièrement sophistiqué ici – juste des écouteurs supra-auriculaires filaires qui sonnent mieux que leur prix ne l’indique.

La raison principale est le réglage plus plat dès la sortie de la boîte. Cet accord donne au casque une scène sonore vibrante sans trop d’aigus ni de graves. Ils s’inclineront légèrement vers l’extrémité inférieure du spectre audio, de sorte que les auditeurs de basse n’ont pas besoin d’être déconcertés, mais ils ne vont pas gronder comme une paire de Beats. L’accordage plat donne à chaque genre une bonne chance de sonner bien, ce qui en fait l’idéal pour plus d’un type d’utilisateur.

Remarquez que si vous êtes en mesure d’utiliser un égaliseur pour régler le son manuellement, vous pouvez probablement tirer encore plus de performances de ces écouteurs. Cependant, le confort peut être subjectif, l’ajustement pouvant être resserré en fonction de la forme de votre tête. Ils sont également connus pour être un peu « disquette » dans la manipulation. Et enfin, étant des écouteurs filaires, vous devrez vous assurer d’avoir un adaptateur pour téléphones sans prise casque.

Avantages:

Super son pour le prix

Accordage plat pour tous les genres

Livré avec deux longueurs de câble

Rembourrage plus épais

Les inconvénients:

Pas de Bluetooth

Peut être serré

Conception de disquette

Meilleur casque sans fil bon marché

Audio-Technica ATH-M40x

Beaucoup de fidélité pour chaque dollar

Une construction impressionnante et une superbe qualité audio font de ces écouteurs supra-auriculaires une excellente affaire pour tous ceux qui recherchent un son équilibré.

Meilleure qualité sonore à petit budget: TaoTronics Soundsurge 85

Source: TaoTronics

Bluetooth et suppression active du bruit? Et à ce prix? Bien sûr, d’autres écouteurs bon marché existent avec ces trois facteurs impliqués, mais il y a une immense valeur à considérer le Soundsurge 85 de TaoTronics. Ils jettent même dans une pochette de voyage décente pour les écouteurs et les accessoires.

Mais c’est le son qui les met sur cette liste. Conçu dans un souci de neutralité et d’équilibre, le Soundsurge 85 ne favorise pas un genre par rapport à un autre. Les basses seront évidentes, mais pas trop puissantes, et la même chose est vraie à l’autre extrémité avec les aigus. Cela permet une large scène sonore qui dément le prix, et l’ajustement confortable aide à une isolation acoustique passive décente. Si vous voulez faire un effort supplémentaire, cochez l’ANC et bloquez encore plus de bruit ambiant. Il ne fonctionnera pas aussi bien que sur des canettes plus chères, mais c’est toujours une fonctionnalité intéressante à avoir.

TaoTronics les évalue à 40 heures par charge, ce qui dépendra en grande partie de la cohérence avec laquelle vous augmentez le volume et utilisez ANC. Leur esthétique est presque aussi neutre que le son, donc si vous cherchez quelque chose de flashy, cela ne le fera probablement pas. Il en va de même pour la courbe d’apprentissage sur les commandes intégrées. Ils prennent en charge Bluetooth 5.0, ce qui est excellent, tout comme le port USB-C et la capacité de charge rapide.

Avantages:

Super son

Prise en charge de l’ANC

Bluetooth 5.0 et USB-C

Vie de la batterie solide

Livré avec pochette de voyage

Les inconvénients:

Pas un design flashy

Rembourrage moins épais

Les commandes à bord ont besoin de temps pour être maîtrisées

Meilleure qualité sonore à petit budget

TaoTronics Soundsurge 85

Quelques cloches et sifflets pour moins cher

Le Soundsurge 85 augmente dans presque tous les sens, à l’exception du prix, vous offrant un excellent équilibre en termes de son et de performances.

Écouteurs bon marché les plus confortables: Skullcandy Ink’D + Wireless

Source: Skullcandy

Skullcandy donne la priorité au confort avec une coupe que vous pouvez porter toute la journée grâce aux écouteurs et au tour de cou bien conçus qui soulagent le poids et la pression sur vos oreilles. Esthétiquement, la seule chose de fantaisie ici peut être les différentes options de couleur, mais sinon, ces excellents écouteurs sans fil sont un bourreau de travail qui tiendra bien tous les jours. Lorsque vous oubliez que vous portez quelque chose, vous vous sentez à l’aise.

Rien de tout cela n’aurait d’importance si le son était horrible. Heureusement, ce n’est pas le cas. Il y a une qualité sonore décente à apprécier, même si cela dépend fortement de l’obtention d’une bonne étanchéité. C’est la meilleure façon de tirer le meilleur parti des modestes haut-parleurs à l’intérieur. Skullcandy a également judicieusement installé un excellent microphone pour faciliter la conversation au téléphone aux deux extrémités de l’appel. Les commandes en ligne sont faciles à apprendre, en gardant la courbe d’apprentissage courte.

Il est discutable de savoir dans quelle mesure ils résisteront à la sueur. Contrairement à la variante « Active » de ces écouteurs, il n’y a pas de classification IP ici, donc la durabilité n’est pas quelque chose que vous devriez prendre pour acquis. La durée de vie de la batterie est estimée à huit heures, mais attendez-vous à moins, car vous augmenterez probablement le volume.

Avantages:

Coupe confortable

Qualité sonore décente

Bon pour les appels téléphoniques

Contrôles en ligne

Bluetooth

Les inconvénients:

La basse a besoin d’un joint plus serré

Pas de classification IP

Autonomie de la batterie

Écouteurs bon marché les plus confortables

Skullcandy Ink’D + sans fil

Portez quelque chose toute la journée sans vous en rendre compte

Skullcandy donne à l’Ink’D + Wireless un aspect et une sensation confortables, tout en facilitant la gestion de la musique et des appels téléphoniques.

Meilleur casque à réduction de bruit économique: COWIN E7 Pro

Source: COWIN

Il y a une autre paire d’écouteurs antibruit sur cette liste, mais cela ne devrait pas être mal interprété avec la norme. C’est généralement une fonctionnalité premium réservée aux canettes plus chères, mais les écouteurs E7 Pro de COWIN s’avèrent être une exception notable à cette règle. La construction volumineuse a une bonne excuse – de gros haut-parleurs de 45 mm et un coussin d’oreille plus épais pour pousser un son plus grand et aider vos oreilles à se détendre.

L’ANC ne correspondra pas nécessairement à celui des modèles premium, mais cela ne disqualifie pas sa présence ici. Il fait un excellent travail de blocage de la plupart des sons ambiants, bien qu’il puisse réduire un peu de basses lorsqu’il est actif. La bonne nouvelle est que la signature sonore globale ne vous laissera pas indifférent lorsque l’ANC est désactivé. Ces écouteurs sont vivants et confortables à porter pendant des périodes plus longues, bien qu’une version ultérieure de Bluetooth aurait été bien. D’un autre côté, avoir sept couleurs au choix ajoute une certaine personnalité.

La construction est un mélange de plastique, comme on peut s’y attendre dans cette gamme de prix. Cela les rend assez légers, mais aussi parfois enclins à faire des grincements lors de leur manipulation. Cela peut être une chose subjective plutôt que quelque chose d’indicatif de chaque unité hors de la chaîne de montage. La batterie est conçue pour durer jusqu’à 30 heures, mais cela dépend de la quantité d’ANC que vous utilisez et de l’emplacement régulier du volume.

Avantages:

Grands pilotes de 45 mm

Coussinets plus épais pour plus de confort

Prise en charge de l’ANC

Bonne autonomie

Sept options de couleurs

Les inconvénients:

ANC peut affecter les basses

La construction en plastique pourrait craquer

Bluetooth 4.0 signifie moins de portée

Meilleur casque d’écoute à réduction de bruit

COWIN E7 Pro

Une alternative colorée à porter

COWIN remporte une victoire avec l’impressionnant E7 Pro et un ensemble de fonctionnalités qui serait compétitif par rapport à des écouteurs plus chers.

Meilleurs écouteurs bon marché: OnePlus Bullets 2 Wireless

Source: Daniel Bader / Android Central

Le rappel de OnePlus avec des écouteurs Bluetooth sans fil s’est avéré être un gagnant à certains égards clés. Les Bullets 2 Wireless ne sont pas dotés d’une multitude de fonctionnalités. Bien qu’il soit dommage qu’ils ne coupent pas complètement le cordon comme un véritable ensemble sans fil, leur conception est utile. Lorsque les deux écouteurs se fixent magnétiquement, l’audio s’interrompt automatiquement. Le tour de cou les empêche de s’emmêler et soulage une partie du poids des écouteurs eux-mêmes.

Ce qui rend ces écouteurs bons, c’est le son, qui est excellent pour le prix. Sans surprise, le spectre audio s’incline dans le bas de gamme, mais il maintient un bon équilibre. L’isolation passive du bruit est acceptable, cependant, sans ANC à bord, vous ne pourrez pas bloquer complètement le monde extérieur. Les commandes en ligne sont réactives avec un micro décent pour les appels téléphoniques, quel que soit l’appareil que vous utilisez.

Il existe un accès facile à Google Assistant, bien que la véritable expérience mains libres ne fonctionne qu’avec les téléphones OnePlus. Il en va de même pour la fonction d’appairage rapide, qui est également exclusive au OnePlus. Dans le vrai style OnePlus, il existe une charge en chaîne, avec jusqu’à 10 heures de lecture après une seule charge de 10 minutes. Vous devez cependant utiliser le câble inclus pour cette vitesse.

Avantages:

Excellent son

Contrôles en ligne réactifs

Assistant Google mains libres

Chargement Warp

Les inconvénients:

Les fonctionnalités supplémentaires sont réservées à OnePlus

Pas de support ANC

Ce serait génial s’ils étaient TWE

Meilleurs Neckbuds bon marché

OnePlus Bullets 2 sans fil

OnePlus sonne bien avec ce rappel

Avec un son exceptionnel, un excellent confort et des fonctionnalités utiles, OnePlus convient à tous ceux qui portent le Bullets 2 Wireless.

Meilleurs écouteurs économiques: Écouteurs à son réfléchissant Hi-Fi Monoprice

Source: Monoprice

Ces écouteurs compatibles Bluetooth conviendraient à pratiquement tous les budgets serrés pour des écouteurs bon marché, et ils sont vraiment un produit « bon marché ». Lorsque vous voulez que chaque dollar s’étire aussi loin que possible, c’est une façon de le faire. Ce qui rend le casque Hi-Fi de Monoprice agréable, c’est que la conception «réfléchissante» éloigne les haut-parleurs des oreilles pour les refléter. L’idée est de réduire la fatigue auditive sur des sessions d’écoute plus longues.

Le câble plat est un bon choix de conception pour éviter les enchevêtrements, et les commandes en ligne sont basiques, avec un seul bouton pour lire ou mettre en pause. Il n’y a pas de commandes de volume. Le micro en ligne est décent, mais ne soyez pas surpris s’il se débat dans des environnements plus bruyants. La qualité audio est raisonnablement équilibrée, mais les basses seront probablement source de division. Cela peut être trop ou pas assez selon ce que vous recherchez.

Ils sont également fragiles et doivent être traités avec des gants pour enfants. Ils ne dureront probablement pas longtemps si vous prévoyez de transpirer ou de vous entraîner avec eux. Il y a une garantie d’un an qui les couvre, bien que cela dépendra de la cause des dommages, alors gardez cela à l’esprit. Monoprice ne mentionne pas la durée de vie de la batterie, et pour cause, car votre kilométrage variera en fonction de la fréquence à laquelle vous les écoutez et de leur intensité.

Avantages:

Son décent

Le câble plat évite les enchevêtrements

Comprend un micro intégré

Très abordable

Les inconvénients:

Construction fragile

L’autonomie de la batterie varie

Les appels téléphoniques doivent être silencieux

Meilleurs écouteurs économiques

Écouteurs à son réfléchissant Hi-Fi Monoprice

Lecture sans fil à un prix très bas

Monoprice est à zéro avec ces écouteurs Bluetooth très abordables qui sonnent mieux que vous ne le pensez.

Meilleurs écouteurs bon marché pour les entraînements: Anker Soundbuds Curve

Source: Anker

Trouver quelque chose de robuste à un prix aussi bas n’est pas toujours facile, mais il y a des joyaux parmi la foule. Les Anker Soundbuds Curve (recherchez l’édition «Upgraded 2019») sont conçus pour la course et les entraînements en raison d’un indice IPX7 qui offre une résistance à l’eau et à la transpiration. La conception des crochets d’oreille est essentielle pour les maintenir en place dans vos oreilles, mais vous devrez expérimenter les différentes pointes et ailes pour obtenir l’ajustement le plus confortable.

Certes, ceux-ci ne correspondront pas à l’ajustement et à la fonctionnalité des écouteurs de sport coûteux, mais ce n’est pas une attente réaliste. Pour quelque chose d’aussi abordable, c’est un régal juste d’obtenir ce genre de protection. Cependant, il y a une mise en garde. Vous devez les nettoyer et les essuyer pour les éviter de dommages potentiels après avoir été exposés à l’eau ou à la sueur. Dans tout cela, la qualité sonore est d’un excellent rapport qualité / prix, avec suffisamment de basses pour satisfaire tout auditeur qui le recherche.

La durée de vie de la batterie est longue, jusqu’à 18 heures par charge. Une charge rapide rapide de 10 minutes alimentera jusqu’à trois heures de lecture pour vous permettre de faire un entraînement ou une course. La batterie dure, mais c’est la longévité globale de ces écouteurs que vous devez toujours prendre en compte. Ils ne peuvent supporter que tant de coups.

Avantages:

Bonne qualité sonore

Classement IPX7

Beaucoup de pointes et d’ailes

Excellente autonomie de la batterie

Les inconvénients:

Peut-être trop « bassy » pour certains

Besoin de soins supplémentaires pour durer

Le confort n’est pas assuré

Meilleurs écouteurs bon marché pour les entraînements

Courbe Anker Soundbuds

Casser une sueur, mais pas la banque

Les Soundbuds Curve d’Anker sont conçus pour fonctionner lorsque vous vous entraînez et que vous disposez d’une batterie pour durer confortablement.

Meilleur casque à dos ouvert: Philips SHP9500

Source: Philips

Les fans d’écouteurs ouverts apprécieront l’occasion d’éviter de dépenser une fortune pour obtenir un son de qualité. C’est pourquoi les Philips SHP9500 sont toujours là après plusieurs années sur le marché. Leur conception et leur efficacité audio fonctionnent bien, en grande partie, car la scène sonore est à la fois large et spatiale. Il y a beaucoup de basses si c’est ce que vous recherchez, mais il y aura aussi beaucoup d’aigus.

Ils ne sont pas uniquement destinés à la musique. La scène sonore plus large fonctionne pour les films, les émissions et les jeux vidéo, et si vous les utilisez comme moniteurs pour tout type de travail audio sur un ordinateur, c’est un moyen plus abordable de suivre cette voie. Les écouteurs plus grands doivent bloquer passivement le bruit extérieur et la conception à dos ouvert crée une petite réverbération lors de l’écoute de musique live.

Cela dit, ils ne sont peut-être pas confortables pour tout le monde, mais comme avec n’importe quel casque, c’est souvent une chose subjective. Les aigus peuvent aussi être trop nets avec une sibilance qui ressort. La source musicale peut également jouer un rôle. Prenez le temps d’utiliser un égaliseur, un DAC ou d’écouter de l’audio haute résolution, et vous pourrez en tirer encore plus.

Avantages:

Excellente qualité sonore

Large scène sonore

Grands écouteurs pour une isolation passive

Écoutez plus que de la musique

Les inconvénients:

La sibilance pourrait être élevée

L’ajustement peut ne pas être confortable

Pas facile de voyager avec

Meilleur casque à dos ouvert

Philips SHP9500

Un son immersif pour tout entendre

Le Philips SHP9500 est resté longtemps car il peut toujours émettre un son au-delà de son prix.

Meilleurs écouteurs sans fil véritables bon marché: Écouteurs sans fil Aukey EP-N5 True

Source: Ted Kritsonis / Android Central

Les meilleurs vrais écouteurs sans fil peuvent être disponibles dans une variété de styles et de prix, mais en ce qui concerne les modèles les plus abordables, certains se démarquent pour les bonnes raisons. À première vue, les écouteurs sans fil Aukey EP-N5 True se présentent comme une ramification des AirPod, mais il y a beaucoup plus de flexibilité ici. Ils sont bien conçus avec une coupe confortable qui ne se détache pas aussi facilement que les autres.

La qualité audio ne sera pas spectaculaire, mais quand elle sera à son meilleur, ce sera plus qu’agréable pour le prix. La clé, sans surprise, est d’obtenir une étanchéité aussi bonne que possible pour tirer plus de basses de toute la scène sonore. L’ANC est décent, éliminant la plupart des bruits de fond, mais vous n’en aurez peut-être pas besoin aussi souvent si le joint est suffisamment étanche. La qualité des appels téléphoniques est correcte, et vous pourriez vous attendre à mieux étant donné qu’il y a plusieurs micros à l’intérieur. Les commandes intégrées aux deux extrémités sont réactives et tiennent bien.

C’est bien de voir l’USB-C pour le boîtier, et quatre charges supplémentaires en plus des (jusqu’à) sept heures que les écouteurs peuvent durer. Le volume et l’ANC réduiront probablement cela, donc cinq heures et un changement sont probablement plus réalistes. Bien qu’ils aient un indice de résistance à l’eau IPX5, soyez prudent lorsque vous les utilisez pour la course ou au gymnase, car il n’y a pas de résistance officielle à la transpiration ici.

Avantages:

Bonne qualité audio

Construction légère

Prise en charge de l’ANC

Contrôles à bord

Résistance à l’eau IPX5

Les inconvénients:

Les appels téléphoniques pourraient être mieux

Les basses pourraient être plus profondes

Pas de traitement anti-transpiration officiel

Meilleurs écouteurs véritables sans fil bon marché

Écouteurs sans fil Aukey EP-N5 True

Découpez chaque cordon et écoutez

Les écouteurs Aukey EP-N5 True Wireless prouvent qu’être complètement sans fil ne signifie pas sacrifier trop pour vos oreilles.

Meilleurs écouteurs USB-C bon marché: écouteurs Google Pixel USB-C

Source: Daniel Bader / Android Central

Pour le meilleur ou pour le pire, la plupart des téléphones sont aujourd’hui livrés sans prise casque, les écouteurs USB-C sont donc votre meilleur choix pour l’audio filaire portable. Ils sont venus dans la boîte avec les Pixel 3 et 3 XL, mais pas avec les Pixel 4 ou 4 XL, ils sont donc maintenant vendus séparément. Un coup d’œil sur eux indique clairement que ceux-ci s’intègrent parfaitement dans l’esthétique du matériel Google, mais vous n’avez pas besoin d’utiliser un appareil Pixel. Ils fonctionnent avec la plupart des téléphones Android.

Les écouteurs Pixel sonnent mieux que leur prix ne l’indique. Ils ont un son vibrant et offrent beaucoup de basses qui se démarquent encore plus par l’absence de distorsion. Cela aide qu’ils prennent également en charge l’audio numérique 24 bits, de sorte que vous en tirerez quelque chose si vous préférez la lecture audio haute résolution. Le bouton du micro intégré contrôle la lecture mais a également une autre fonction cruciale, qui consiste à faire apparaître Google Assistant. Cela fonctionne mieux avec les téléphones fonctionnant sous Android 10, et lorsqu’il est branché sur un appareil Pixel, Google Traduction fonctionne également en temps réel – même si vous aurez besoin du téléphone pour faire le travail.

Bien que les boucles aident à stabiliser les écouteurs, il n’y a pas d’embouts en caoutchouc, vous ne pouvez donc pas ajuster l’ajustement avec des pièces supplémentaires. Obtenir un bon sceau n’est pas une garantie, mais ils sont assez bruyants en eux-mêmes, ce n’est donc pas une perte totale. Avec une qualité d’appel solide en plus de tout le reste, ils sont bons pour la sauvegarde lorsque Bluetooth n’est pas disponible.

Avantages:

Bonne signature sonore

Fonctionne avec les téléphones non Pixel

Assistant Google et traduction

Une qualité d’appel solide

Les inconvénients:

Pas de conseils pour resserrer le joint

L’assistant n’est pas aussi bon sur les téléphones non Pixel

Meilleurs écouteurs USB-C bon marché

Écouteurs USB-C Google Pixel

L’USB-C vient à la rescousse

Les écouteurs Google Pixel n’ont pas la commodité sans fil des autres écouteurs, mais ils le compensent par d’autres moyens.

En bout de ligne

En ce qui concerne les meilleurs écouteurs bon marché, il en existe un nombre surprenant. Et être bon marché ne signifie pas automatiquement qu’ils ne sonneront pas bien. Optez pour l’Audio-Technica ATH-M40x si vous êtes d’accord avec des écouteurs intra-auriculaires qui feront plus que vous ne le pensez. Ils sont étonnamment portables, confortables, sonnent bien et sont câblés, vous n’avez donc pas à vous soucier de la charge des batteries ou de la latence.

