Meilleur

Casque pour Mac mini

iMore

2020

Si vous voulez un Mac, mais pas sous la forme d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau tout-en-un, vous pouvez opter pour le Mac mini. C’est la solution de bureau abordable d’Apple, mais vous devrez apporter votre propre écran, clavier et souris (BYODKM). Récemment rafraîchi en 2020 avec de nouvelles capacités de stockage, il utilise toujours les processeurs Intel Core i3 et i5 d’avant. Le Mac mini est toujours une excellente option à considérer si vous voulez un Mac de bureau, à condition que vous ayez vos propres périphériques à utiliser. Et bien sûr, vous aurez besoin d’une bonne paire d’écouteurs pour l’accompagner! Voici quelques-uns des meilleurs écouteurs pour mac mini sur le marché à l’heure actuelle.

Le favori du personnel

Les AirPods Pro d’Apple ont des embouts en silicone qui s’adapteront parfaitement à vos oreilles pendant des heures. La qualité sonore est excellente compte tenu de la taille, et l’annulation active du bruit (ANC) est superbe, avec le mode transparence si vous avez besoin de filtrer le bruit ambiant. Vous obtiendrez environ cinq heures d’écoute, mais l’étui de chargement sans fil peut contenir jusqu’à 24 heures de charge. Les AirPods Pro font partie des meilleurs écouteurs pour mac mini.

Si les AirPods Pro ne correspondent pas à vos oreilles ou si vous n’avez pas besoin de l’ANC, les AirPods réguliers sont toujours un excellent choix à un prix raisonnable. Les AirPods ont la puce H1 qui permet Siri mains libres, cinq heures d’écoute avec 24 heures de plus avec l’étui de chargement, et la qualité sonore est correcte. Vous avez le choix entre un étui de chargement régulier ou sans fil.

Le HyperX Cloud Mix est commercialisé comme un casque de jeu, mais il est également idéal pour écouter de la musique et d’autres sons avec sa grande qualité sonore. Il peut fonctionner avec ou via Bluetooth, et il est suffisamment léger et confortable pour être porté pendant des heures. Il dispose d’un micro à flèche amovible et d’une télécommande en ligne pour vos besoins de jeu. J’utilise celui-ci tous les jours, c’est donc l’un des meilleurs écouteurs pour mac mini.

Si vous recherchez du confort et un son de qualité Bose, le QuietComfort 35 II est un excellent casque. Bien qu’il s’agisse d’un modèle obsolète, il est toujours très populaire. Il a une qualité sonore incroyable, différents niveaux d’ANC, et il est léger et super confortable.

Sony fabrique des produits audio de qualité, et le WH1000XM4 en fait partie. Avec le WH1000XM4, vous obtenez la plus haute qualité, la meilleure annulation de bruit de l’industrie avec la technologie Dual Noise Sensor, réduisant le bruit jusqu’à 20% par rapport au modèle précédent WH1000XM3. La qualité sonore est incroyable, les appels sont limpides avec une prise de voix précise, et il existe des commandes à capteur tactile avec talk-to-chat qui réduit automatiquement le volume pendant les conversations.

Si le QuietComfort 35 II est un bon casque, le Bose 700 est un digne successeur. Il existe 11 niveaux d’annulation du bruit, vous pouvez donc choisir la quantité d’ANC qui correspond le mieux à vos besoins pour le moment. Siri est accessible d’une simple pression sur un bouton, vous pouvez donc exécuter une variété de commandes avec simplement votre voix. Il est également léger et confortable – vous les remarquerez à peine.

Le Tribit XFree Tune est l’un des meilleurs écouteurs pour mac mini qui ne coûtera pas un bras et une jambe. Ces canettes abordables ont un son stéréo Hi-Fi, de sorte que vos jams sonneront parfaitement avec des basses riches. Bien qu’il n’y ait pas d’ANC dans ceux-ci, il a une réduction passive du bruit pour aider à réduire le bruit ambiant. Ils sont légers, confortables et dureront environ 40 heures sur une seule charge.

Un autre excellent casque abordable à considérer est le Jabra Move Style Edition. Il offre un son riche et immersif de haute qualité, est limpide et confortable à porter pendant de longues périodes. Cela ne fera pas sauter la banque non plus!

Anker est bien connu pour ses accessoires d’alimentation (câbles de charge, batteries portables, etc.), mais ils font également de bons produits audio. Les écouteurs SoundCore Life Q20 sont légers et confortables à porter et offrent une excellente qualité sonore avec un son Hi-Res. Il dispose d’un ANC hybride afin que vous puissiez réduire le bruit ambiant de 90% et augmenter les basses de 100%.

Travaillez, étudiez et jouez en paix

Le Mac mini est une excellente machine pour travailler, étudier et jouer, tant que vous BYODKM. Mais bien sûr, vous avez besoin d’une bonne paire d’écouteurs pour l’accompagner, et ce sont quelques-uns des meilleurs écouteurs pour mac mini sur le marché à l’heure actuelle.

Si vous voulez des recommandations, nous aimons les AirPods Pro car ils sont super portables et emballés dans un incroyable ANC avec mode Transparence lorsque vous devez laisser entrer du bruit extérieur. Et bien qu’ils soient tous les deux chers, les Sony WH1000XM4 et Bose 700 sont les deux meilleurs choix pour les écouteurs à réduction de bruit haut de gamme en ce moment – si vous pouvez vous les offrir, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un ou l’autre (c’est plutôt une préférence de marque). Et pour les options économiques, nous aimons l’Anker SoundCore Life Q20, car ils offrent un son exceptionnel avec l’ANC hybride sans se ruiner.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.