Les jeux de combat sont tombés au bord du chemin sur les dernières consoles (et moins on en dit sur l’état des arcades, mieux c’est) mais pendant longtemps, les jeux de combat ont régné en maître dans le monde du jeu vidéo. Ils étaient souvent le champ de bataille où les joueurs montraient leurs compétences dans des tournois d’arcade ou se blottissaient autour d’un téléviseur avec vos meilleurs amis. Heureusement, le genre est toujours bien représenté sur les appareils mobiles, avec un excellent mélange de ports et de titres originaux pour satisfaire les fans de poings.

En espérant voir plus de ports de titres de combat classiques, mais en attendant, profitez de ces grands combattants. Et lorsque vous avez terminé ici, assurez-vous de vous diriger vers la meilleure liste de jeux Android pour découvrir d’autres excellents jeux!

Combat d’ombre 3

Shadow Fight 3 est la dernière entrée de la série de combats soyeux et doux pour Android, et représente un énorme progrès en termes de qualité. Cela dit quelque chose parce que Shadow Fight 2 était assez incroyable en soi.

Alors que le deuxième jeu avait un style d’art 2D dans lequel vous contrôliez un combattant de l’ombre de la silhouette, Shadow Fight 3 offre des arènes rendues en 3D avec une quantité surprenante de détails. Vos combattants sont sortis de l’ombre, pour ainsi dire, et ont fière allure.

Shadow Fight a toujours eu des contrôles et des animations fluides et ceux-ci reviennent ici. La physique est également parfaite – une attaque lourde au bon moment avec une épée peut faire que votre ennemi lâche son épée et l’envoie voler. Il y a une campagne complète à jouer et une tonne d’armes, d’armures et d’attaques spéciales pour déverrouiller et personnaliser votre combattant. Il n’y a pas de multijoueur ici, sauf pour jouer aux personnages contrôlés par l’IA d’autres personnes, mais l’accent mis sur la fourniture de graphismes exceptionnels et d’un gameplay fluide est payant.

Mieux encore, ce jeu est gratuit, bien qu’il y ait de la monnaie dans le jeu dont vous aurez besoin pour acheter de nouvelles armes et d’autres améliorations, ainsi que des achats intégrés disponibles si vous avez besoin d’un afflux de pièces.

Combat d’ombre 3

Shadow Fight 3 est une expérience magnifique et amusante et l’un des meilleurs jeux de combat sur Android.

Le roi des combattants ’97

Les fans inconditionnels de jeux de combat connaissent déjà le nom de King of Fighters. Il est là-haut aux côtés de Street Fighter comme l’un de ces jeux de combat d’arcade vénérés qui a résisté à l’épreuve du temps. Il s’agit d’un portage assez complet du jeu de la console d’arcade domestique Neo Geo, qui – le plus important de tous pour un jeu de combat porté – prend en charge les contrôleurs Bluetooth.

Vous pouvez choisir entre 34 personnages du jeu original et créer une équipe de combattants de rêve pour affronter un adversaire IA ou un ami via le mode multijoueur local.

Il y a une bonne quantité de personnalisation disponible pour les commandes et le gameplay est exactement ce que vous attendez d’un jeu de combat porté. Cependant, je ne peux pas recommander de jouer à ce jeu sans contrôleur Bluetooth, car les commandes tactiles à l’écran sont tout simplement trop difficiles lorsque vous vous battez contre l’IA difficile.

Le roi des combattants ’97

Une grande partie de la bibliothèque de SNK sur le Play Store est assez bonne, mais nous avons un faible pour The King of Fighters ’97. C’est aussi un bon port.

Combat mortel

Mortal Kombat prend l’action horrible de l’édition de console bien reçue, la réduit et l’optimise pour votre téléphone Android. Tous vos personnages préférés de Mortal Kombat sont ici, avec quelques nouveaux ajoutés au mélange. Si vous aimez l’ultra-violence, vous adorerez ce que ce jeu vous réserve. À ce stade, ce jeu n’est certainement pas recommandé pour les jeunes enfants.

Le jeu utilise des commandes à écran tactile qui ne semblent pas du tout vous empêcher d’avoir un contrôle total sur vos personnages. Vous combattez principalement dans des batailles à 3 contre 3, vous pouvez donc associer stratégiquement différents combattants au besoin.

Les graphismes ici sont presque de qualité console, mais cela a un prix pour votre stockage. Ce jeu prend beaucoup de place. Si vous êtes un grand fan de Mortal Kombat, je suis sûr que vous pourrez faire de la place sur votre téléphone pour ce jeu glorieux et sanglant. Malheureusement, la monétisation est dans votre visage. Dans les achats d’applications (IAP), vous obtenez des âmes, que vous utilisez ensuite pour acheter des pièces, qui peuvent ensuite être utilisées pour acheter des boosters.

Combat mortel

Mortal Kombat sur mobile semble être une excellente idée, mais méfiez-vous de la monétisation. Pourtant, c’est un excellent jeu de combat si vous aimez l’ultra-violence.

Vraie boxe 2

Real Boxing 2 est un jeu de boxe à succès, en particulier compte tenu des critiques plus récentes, mais il est toujours très populaire parmi les fans de boxe. Malgré une monétisation douteuse, Real Boxing 2 est assez robuste et possède de nombreuses fonctionnalités et contenus.

Vous pouvez y aller seul ou jouer contre d’autres joueurs en ligne. Créez un boxeur et gagnez votre chemin vers le sommet. Certains des défis ultérieurs peuvent être assez difficiles. Si vous recherchez la meilleure expérience de boxe sur Android, même avec des publicités supplémentaires et des bagages de microtransaction – qui est votre tarif cosmétique typique en plus d’un abonnement premium – Real Boxing 2 est-il.

Vraie boxe 2

Real Boxing 2 est le meilleur jeu de boxe sur Android et l’un des meilleurs jeux de combat sur le Play Store, malgré quelques réticences avec le modèle freemium.

Injustice 2

Les fans de DC ont Injustice pour les divertir sur Android. L’injustice est une franchise assez connue à l’heure actuelle, et la suite de Gods Among Us a été assez bien accueillie. Il manque malheureusement beaucoup de profondeur, le gameplay revenant à taper sur l’écran jusqu’à ce que vous gagniez ou perdiez. Au moins, cela a l’air bien pendant que vous le faites (et ce serait mieux pour l’espace de stockage que cela prend) et la liste des personnages est assez impressionnante.

À la base, Injustice 2 est remarquablement similaire à Mortal Kombat, que nous avons mentionné ci-dessus. Je dirai qu’il y a beaucoup à faire dans ce jeu, des matchs 3 contre 3 à une arène où vous pouvez montrer votre collection et vos compétences.

Si vous aimez DC et les jeux de combat, celui-ci est pour vous. Soyez juste prêt pour beaucoup de trucs freemium comme les publicités et les microtransactions, tout comme avec Mortal Kombat.

Injustice 2

Si nous sommes honnêtes, il s’agit de la version DC de Mortal Kombat à bien des égards. Pourtant, la liste des personnages et la liste des activités sont impressionnantes.

Fighting Tiger – Libéral

Fighting Tiger est un jeu de combat vraiment amusant, bien qu’il ait l’air d’être sorti tout droit de la fin des années 90 / début des années 00 (surtout avec son titre). L’histoire est faible et datée, mais ce n’est pas si important que ça. Vous êtes ici pour pratiquer votre kung-fu sur les méchants, et vous pouvez le faire ici.

Si vous vous souciez de l’histoire, vous essayez d’échapper à votre gang, mais ils ne vous laisseront pas partir. C’est à vous de survivre et de sauver votre petite amie. Ce n’est pas mal pour un jeu de ce calibre.

Vous pouvez ramasser une variété d’objets – épées, armes à feu, casques de moto, etc. – au fur et à mesure que vous affrontez plusieurs adversaires. Les combos et le choix du bon style de combat sont le nom du jeu ici et vous le ferez beaucoup en combattant les méchants. C’est juste bon, amusant sans réfléchir.

Fighting Tiger – Libéral

Sauvez-vous et votre petite amie dans ce beat-em-up de kung-fu. C’est un jeu incroyablement bon étant donné qu’il est gratuit.

Skullgirls

Skullgirls est quelque chose de différent. C’est un jeu de combat, mais c’est aussi un RPG. Je dis que c’est un jeu de combat avec des éléments RPG, mais d’autres pourraient dire le contraire. Quoi qu’il en soit, Skullgirls est un jeu super cool. Vous collectez de nouveaux personnages, les construisez et les envoyez au combat pour remporter la victoire.

C’est un jeu exagéré, même en ce qui concerne les jeux de combat. Le style artistique est incroyable et j’adore la conception des personnages, les animations et les arrière-plans. Les effets sonores sont également fantastiques et ils vous entraînent vraiment dans les batailles.

Le PvP en ligne est seulement OK, mais vous n’êtes pas obligé de vous y engager pour profiter du jeu. Vous avez le choix entre de nombreux modes, y compris un mode histoire, et vous ne manquerez pas de vous divertir pendant un certain temps. Il y a cependant des achats intégrés, vous demandant d’acheter des reliques pour invoquer de nouveaux personnages et des pièces pour améliorer vos personnages.

Skullgirls

Skullgirls est un combattant-RPG hybride avec un art fantastique, des effets sonores incroyables et un gameplay addictif.

Street Fighter IV

Street Fighter IV est un monstre en matière de jeux de combat sur Android malgré certains problèmes de serveur. Il pourrait également utiliser une mise à jour pour mieux prendre en charge les téléphones plus récents et plus puissants avec des affichages à taux de rafraîchissement plus élevé, mais la réputation de Street Fighter va loin.

En dépit d’être un peu cassé au lancement, Capcom a amélioré Street Fighter IV ces derniers mois. Le jeu propose une belle sélection de personnages, des mécanismes amusants à maîtriser et la prise en charge du contrôleur Bluetooth. Le téléchargement est gratuit, mais si vous payez plus de cinq dollars, vous débloquez tous les personnages et modes de jeu.

Il y a pas mal de fans inconditionnels de Street Fighter qui ont trouvé quelque chose à aimer dans cette version mobile. Donc, si vous êtes dans ce camp, alors donnez peut-être une chance si vous ne l’avez pas déjà fait. J’ai passé un bon moment, même si Street Fighter n’est pas exactement mon préféré.

Édition Champion de Street Fighter IV

Il a quelques problèmes à certains endroits, mais Street Fighter IV est un jeu de combat populaire pour une raison. C’est en grande partie le nom, mais le cœur de Street Fighter est ici, même sur mobile.

Prizefighters

Prizefighters est la chose la plus proche de Punch Out de Mike Tyson sur Android, comme nous le ferons jamais. Il s’agit d’un jeu de boxe de style rétro très similaire au classique, mais il possède des fonctionnalités sociales, un mode campagne qui vous permettra de grimper au sommet et des options de personnalisation.

J’ai apprécié à quel point les Prizefighters de l’époque de SNES sont un retour en arrière. Les joueurs investis verront leur travail acharné porter ses fruits avec un bon système de progression. Si le mode carrière ne vous convient pas ou si vous recherchez plus de contenu, il existe également de nombreux modes arcade.

Les IAP sont assez typiques. les pièces vous permettent d’améliorer votre boxeur. Cependant, pour 3 $, vous pouvez débloquer l’édition Premium, ce qui signifie plus de publicités, vous pouvez changer de compétences et gagner des statistiques redistribuables.

Prizefighters

Les fans de jeux de boxe rétro adoreront Prizefighters. C’est très amusant.

Real Steel World Robot Boxe

Nous vous avions au nom, non? Qui ne veut pas voir les robots s’y attaquer dans un match complet? Real Steel World Robot Boxing, que j’appellerai désormais simplement Real Steel, est un robot bagarreur amusant. Ce n’est peut-être pas le dernier de la série, mais c’est de loin le meilleur.

Il y a pas mal de choses à faire, même si le mode multijoueur ou mode lutte pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de personnalisation et vous avez le choix entre de nombreux robots imposants. Il existe également un mode carrière pour vous occuper et vous pouvez tenter votre chance avec le multijoueur.

Real Steel est un jeu freemium, alors attendez-vous à la fois aux publicités et aux IAP pour les articles cosmétiques. Pourtant, c’est un jeu de combat de robot vraiment amusant avec l’un des meilleurs noms du secteur.

Real Steel World Robot Boxe

Testez votre courage / métal dans ce robot combattant. Choisissez parmi près de 100 robots, personnalisez-les et prouvez que vous êtes le meilleur.

