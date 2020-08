Les jeux de société ont connu une renaissance au cours de la dernière décennie, et il ne faut pas beaucoup de fouilles dans le Google Play Store pour voir que c’est également le cas sur Android. Si vous avez du mal à rassembler tout le monde sous un même toit ou si vous n’avez plus d’espace d’étagère pour une autre boîte, prenez votre téléphone ou votre tablette Android pour récupérer ces jeux de société.

Il convient de noter que trouver des jeux de société hautement cotés sur le Play Store est une bataille difficile. Que ce soit parce que de nouvelles mises à jour ont cassé l’interface utilisateur, que les aspects fondamentaux n’ont pas été portés correctement ou que l’esprit de l’original a été perdu dans la traduction, de nombreux jeux de société ici passent à peine mon avis. Cependant, il y a quelques gemmes.

Verizon propose le Pixel 4a pour seulement 10 $ / mois sur les nouvelles lignes illimitées

Nous avons également inclus quelques excellentes applications à avoir sous la main lorsque vous réunissez l’équipe de jeu. Et lorsque vous avez terminé ici, assurez-vous de consulter les meilleurs jeux pour Android!

Carcassonne

Carcassonne est une adaptation raffinée du jeu de société classique du développeur de renom Asmodee Digital. Il a été récemment réédité en 3D et il a l’air et joue mieux que jamais! C’est un jeu de construction de royaume basé sur des tuiles où les joueurs tentent chacun à tour de rôle de parcourir des routes, des villes et des cloîtres.

À chaque tour, les joueurs déposent également un nombre limité de « meeple » sur les points de repère pour tenter de réclamer des points une fois que la fonctionnalité est terminée. Si vous ne pouvez pas enfermer complètement une ville ou terminer une route à la fin du jeu, vous pouvez toujours obtenir quelques points.

Carcassone propose également six extensions au moment de la rédaction de cet article, toutes disponibles via des achats intégrés. Ces extensions changent le jeu, ajoutant de nouveaux éléments et embellissements de paysage, ou même des moyens d’augmenter considérablement le nombre de points que vous pouvez gagner. Tout cela semble génial, mais ils sont totalement facultatifs.

Carcassone: jeu de société officiel

Profitez de l’un des classiques, revenez sur Android. Construisez votre ville et affrontez vos amis pour voir qui peut accumuler le plus de points!

Bataille navale 2

Ne laissez personne couler votre cuirassé! Cette réinvention du jeu classique vous permet de jouer contre l’IA, un adversaire en ligne aléatoire ou la personne assise à côté de vous. Cela va au-delà des simples cuirassés pour inclure des avions, des radars, des mines et des sous-marins.

Pendant tout ce temps, vous grimpez les échelons d’une petite recrue à un amiral admiré. Nommez votre fière flotte, regardez vos scores dans le classement mondial et utilisez la fonction de chat intégrée à l’application pour discuter de la stratégie. Il y a aussi des arènes, un gameplay via Bluetooth avec des amis, des tournois et le choix entre les modes de jeu classiques et avancés.

La conception de papier millimétré de la vieille école vous ramènera directement à des parties de cuirassé sournois pendant la salle d’étude du premier cycle du secondaire. Aller contre des personnes aléatoires en ligne est une explosion; c’est un exemple parfait de la façon dont Internet peut s’intégrer à la vieille école.

Bataille navale 2

Un classique réinventé, Sea Battle 2 est essentiellement un cuirassé sur votre téléphone. Jouez contre l’IA, des adversaires locaux ou des méchants en ligne.

Risque

Risk est un jeu de société classique incroyablement amusant à jouer, mais il est difficile à mettre en place et prend généralement des heures (voire des jours ou des semaines). La version mobile automatise la plupart des aspects les plus fastidieux du jeu et vous permet de jouer seul contre l’IA, hors ligne avec des amis en utilisant le pass and play, ou en ligne pour jouer à distance contre des amis ou des inconnus.

C’est l’action de jeu de stratégie classique que vous connaissez et aimez, mais améliorée avec des animations amusantes et un rythme de jeu plus rapide. Si vous faites partie de ces personnes qui aiment vraiment jouer à Risk mais ne peuvent pas trouver d’amis pour jouer en personne, c’est une excellente version à emporter avec vous. C’est incroyable ce que la technologie peut faire, hein?

Risque: domination mondiale

Obtenez un jeu Risk et lancez-vous directement sur votre téléphone! Pas besoin de fixer des horaires pour se réunir chez un ami ou dans une salle de classe après l’école, il suffit de charger Risk en déplacement où que vous soyez.

Ticket to Ride

Ticket to Ride permet aux joueurs de construire de vastes empires ferroviaires en rassemblant des voitures colorées pour relier les villes. À chaque tour, un joueur peut choisir deux voitures, réclamer une ligne en dépensant des voitures ou prendre un nouveau ticket, ce qui met les joueurs au défi de connecter deux villes avant que le premier joueur ne soit à court de voitures.

Pendant tout ce temps, vos camarades vont essayer de construire leurs propres chemins de fer et entraver votre progression, il est donc dans votre intérêt de les empêcher de réussir. Il existe un mode multijoueur solo, local et en ligne.

Dans l’ensemble, Ticket to Ride est une belle combinaison de compétition et de construction. L’achat intégré vous donne accès à un nouvel ensemble de cartes et de tableaux, qui valent tous le prix.

Ticket to Ride

Profitez d’une autre expérience de jeu de société amusante et compétitive sur votre téléphone. Il y a beaucoup de plaisir à avoir avec Ticket to Ride.

Splendeur

Splendor est un jeu rapide et facile à apprendre, mais difficile à maîtriser. Vous incarnez de riches marchands à la Renaissance dans le but de gagner 15 points de prestige avant vos adversaires. Le jeu vous oblige à collecter des gemmes, qui sont à leur tour dépensées en cartes lorsque vous construisez votre empire.

Vous payez un prix initial pour l’expérience complète avec des extensions optionnelles que vous pouvez acheter séparément. Unique à Splendor sur mobile est le mode Défis, qui est basé sur des événements historiques et vous permet de jouer divers scénarios en jeu. Chaque défi a son propre objectif à compléter, comme gagner des points ou terminer un combo de cartes spécifique dans un laps de temps limité ou des mouvements. Il y a 48 défis à relever.

La version mobile est une adaptation fidèle de la version de table et vous permet de jouer en pass-and-play avec des amis, en solo contre l’IA ou dans des matchs multijoueurs en ligne. Le jeu est assez rapide à prendre en main et agréable à jouer avec toute la famille.

Splendeur

Lancez-vous dans ce jeu amusant qui se déroule à la Renaissance. Découvrez tous les modes classiques et découvrez les défis supplémentaires, qui ajoutent un tout nouvel élément de gameplay et de valeur.

Jack sauvage: Card Gobang

Source: Android Central

C’est mon jeu de société à base de cartes préféré du moment auquel je peux maintenant jouer sur mon téléphone. Vous connaissez peut-être ce jeu sous le nom de séquence de jeu de cartes des années 80. Il s’agit d’un jeu pour deux ou trois joueurs où le but est de faire deux lignes de cinq jetons sur le plateau en jouant des cartes qui correspondent aux emplacements du plateau.

Si vous êtes contre un autre joueur, vous n’avez besoin de terminer qu’une séquence. Cependant, si c’est vous et deux autres, vous avez besoin de deux séquences pour gagner.

Cela semble vraiment nul de l’expliquer dans un texte, mais c’est très amusant à jouer. Vous pouvez jouer contre l’IA et des adversaires en ligne, selon ce qui vous convient. Vous obtiendrez un matchmaking automatique pour garder votre expérience de jeu aussi fluide que possible.

Jack sauvage: Card Gobang

Revivez la séquence de votre enfance sur votre téléphone. Affrontez-vous à l’IA ou à d’autres joueurs, que vous participiez à un match 1v1 ou 1v1v1.

Signe aîné: présages

C’est l’une des entrées les plus anciennes de cette liste, mais Elder Sign: Omens est néanmoins l’un des meilleurs jeux de société disponibles sur Android. Pour seulement 2 $ d’avance, vous obtenez un mystère arcanique spectaculaire où vous êtes en compétition pour trouver les objets, les indices et plus encore les plus magiques.

Vous vous battez pour vous opposer aux Anciens qui approchent, comme Yig, Azathoth, Cthulu et Ithaqua. Bien que l’accent soit moins mis sur les horreurs eldritch, c’est toujours un jeu amusant et vaut le prix d’entrée et le coût pour débloquer les anciens supplémentaires. Ce jeu a été adapté du jeu de dés de la vieille école Elder Sign, mais il a subi quelques modifications pour le rendre plus acceptable pour le public mobile moderne.

Bien qu’il y ait une foule de choses à faire, Elder Sign: Omens est un titre hors du commun qui vaut votre temps si vous aimez les jeux de société mystérieux avec un décor lovecraftien.

Signe aîné: présages

Course pour sauver l’humanité de l’approche des Anciens. Rejoignez la chasse et résolvez le mystère.

Camionneur Galaxy

Jusqu’à présent, les jeux de société de cette liste ont été plutôt … ancrés. Prenons donc le plaisir dans l’espace avec Galaxy Trucker. Construisez vos navires en combattant la dernière frontière et toutes ses tentatives les plus dures pour vous tuer. Vous assemblez votre navire en utilisant une variété de tuiles, puis vous êtes parti pour faire face à des terreurs comme les météores, les pirates et les contrebandiers. Celui qui finit avec le plus de crédits à la fin du jeu gagne.

Le jeu propose un mode temps réel et tour par tour, selon vos préférences. Bien sûr, vous pouvez jouer localement avec vos amis, ou aller en ligne et essayer vos compétences là-bas; vous pouvez même exécuter plusieurs jeux en ligne à la fois! Cette version mobile du jeu de société du même nom propose des bonus supplémentaires, comme une campagne, des parties spéciales, etc.

Vous pouvez commencer avec Galaxy Trucker pour 5 $ et profiter de l’extension optionnelle pour 5 $ supplémentaires. Pour le type d’expérience que ce jeu offre, c’est tout à fait l’affaire.

Camionneur Galaxy

Rejoignez cette formidable aventure spatiale pendant que vous construisez votre vaisseau et affrontez ce qui se cache dans le noir. Le joueur avec le plus de crédits à la fin gagne.

Tsuro

Vous voulez une expérience de jeu totalement nouvelle à chaque fois que vous chargez un plateau? Alors Tsuro, un jeu de tuiles, est fait pour vous. Posez vos tuiles et suivez le chemin que vous avez créé pendant que vous essayez également de faire dérailler vos adversaires alors qu’ils tracent leurs propres chemins. C’est une aventure extrêmement amusante de patience et de fiel. Ai-je mentionné que c’est aussi un jeu magnifique?

Tsuro propose des succès, un mode multijoueur local et en ligne (jusqu’à huit joueurs!), Et de nouveaux modes exclusifs à la version mobile. C’est un autre de ces types de jeux faciles à apprendre, difficiles à maîtriser et cela vaut bien votre temps. Si vous voulez perfectionner vos compétences, il existe trois niveaux d’IA différents auxquels vous opposer avant d’affronter des adversaires humains.

C’est de loin l’un des meilleurs jeux de cette liste et ça vaut vraiment le coup. Si vous recherchez un nouveau jeu de société pour passer le temps pendant cette pandémie et cette quarantaine, assurez-vous de consulter Tsuro.

Tsuro – Le jeu du chemin

Une valeur incroyable et un jeu très amusant, Tsuro est l’un des meilleurs jeux de société de cette liste. Tracez votre chemin et suivez-le, mais méfiez-vous de vos ennemis qui vous égarent.

Stratego

Quand il s’agit de jeux de société de stratégie, Risk et Stratego sont deux qui me viennent à l’esprit. Bien que j’aie passé beaucoup plus de temps avec le premier enfant (Lord of the Rings Risk, n’importe qui?), Stratego s’est toujours senti comme un proche second. Tout comme Risk, il a vu une nouvelle vie sur Android.

Il existe deux versions de Stratego, une version solo et une version multijoueur. Le premier vous oppose à un adversaire IA en mode 40v40 classique ou en mode 16v16 plus rapide. Il y a une tonne de rejouabilité dans le mode solo, mais si vous dépensez quelques dollars de plus, vous pouvez obtenir la version multijoueur.

Avec le multijoueur, vous obtenez des matchs classés, une liste d’amis pour un jeu rapide et le même choix entre 40v40 et 16v16. Entre les deux versions, il y a beaucoup de Stratego à faire.

Stratego: Solo

Profitez d’une action classique de Stratego contre l’IA, que ce soit en mode classique ou rapide. Libérez votre créativité stratégique!

Stratego: multijoueur

Emportez vos compétences Stratego dans le monde ouvert dans la version multijoueur du jeu de stratégie classique. Profitez de jeux sans fin en vous opposant à d’autres joueurs.

Tokaido

Source: Google Play Store

Dans cette interprétation numérique du jeu de table populaire, vous incarnez un voyageur qui tente de marcher de Kyoto à Edo. Malgré une destination, vous serez concentré sur le voyage. Arrêtez-vous pour admirer de beaux paysages, essayez de nouveaux aliments, trouvez les meilleures sources chaudes et participez à d’autres choses qui font du Japon un endroit si charmant en cours de route.

Le joueur qui a le parcours le plus satisfaisant – c’est-à-dire qui trouve toutes les choses les plus cool le long de la route – gagne. La façon dont vous faites votre voyage dépend de vous, mais votre objectif est de découvrir autant de merveilles cachées que possible.

Tokaido est un jeu peu coûteux qui est relaxant, amusant et idéal pour plusieurs joueurs. mais il a une énorme longueur d’avance uniquement sur les visuels.

Tokaido

Voyage de Kyoto à Edo par la route de Tokaido. Le joueur qui trouve les choses les plus cool gagne!

Jeux AI Factory Limited

Source: Google Play Store

J’ai eu du mal à choisir un jeu de cet excellent développeur, nous proposons donc toute sa bibliothèque. AI Factory Limited repousse les jeux traditionnels sur lesquels beaucoup d’entre nous ont grandi – échecs, dames, backgammon, etc. – mais il le fait de manière excellente. Les échecs de l’IA, par exemple, sont mon jeu d’échecs préféré sur Android, et je l’ai installé sur mon téléphone depuis de nombreuses années.

Il existe également des jeux de cartes, des sudoku, des tic-tac-toe, etc. Si vous aimez les classiques, AI Factory Limited est là pour vous. La plupart des jeux, sinon tous, ont des versions gratuites disponibles, ou vous pouvez payer quelques dollars pour déverrouiller la version sans publicité si vous le souhaitez.

Jeux AI Factory Limited

Si vous recherchez des jeux de société classiques, ne cherchez pas plus loin que la bibliothèque d’AI Factory Limited. Avec des versions gratuites et payantes de classiques comme les échecs, les dames, le backgammon et plus encore, vous ne manquerez pas de vous divertir.

De meilleurs colons

Source: Android Central

Il existe quelques versions de Catan disponibles sur le Google Play Store, mais elles semblent désespérément brisées ces jours-ci, même après d’innombrables plaintes et critiques d’utilisateurs. C’est vraiment dommage car, à mon avis, Catan est l’un des plus grands jeux de société jamais réalisés.

Better Settlers est une application qui vise à corriger toute injustice en utilisant des algorithmes pour créer un tableau qui encourage le fair-play. Bien que ce ne soit pas un émulateur Catan autonome auquel vous pouvez jouer lors de vos déplacements, c’est une excellente option si vous êtes un fan de Catan et que vous souhaitez une nouvelle façon de profiter d’un jeu classique avec vos amis et votre famille.

Oui, cette application s’appelait « Better Catan Board Generator », mais je suppose que le développeur a reçu une demande de changement de nom.

De meilleurs colons

Ajoutez une nouvelle touche à vos jeux de société Catan avec ce générateur de tableaux. Cependant, vous avez toujours besoin du jeu physique complet pour obtenir quoi que ce soit de Better Settlers.

Sélecteur de doigt Chwazi

Source: Android Central

Choisir qui joue en premier dans un jeu ou diviser un groupe en équipes n’a jamais été aussi simple et amusant qu’avec l’application Chwazi Finger Chooser. Avec Chwazi, tout le monde place simplement un doigt sur l’écran du téléphone ou de la tablette et l’application sélectionne un doigt au hasard. C’est comme dessiner des pailles, mais en utilisant la technologie!

Alternativement, vous pouvez demander à l’application de choisir plus d’un doigt et d’éliminer quelqu’un. Il existe également une option pour créer des groupes. Chwazi dit qu’ils peuvent prendre en charge jusqu’à 32 doigts à la fois, mais vous pourriez être limité au nombre d’entrées simultanées que votre téléphone ou appareil peut gérer.

Sélecteur de doigt Chwazi

Besoin de sélectionner au hasard quelqu’un pour commencer, choisir des groupes, etc.? Essayez Chwazi, qui choisit une personne au hasard.

Dés simples RPG

Source: Android Central

Il n’y a rien de plus frustrant que de se préparer à jouer à un jeu de société pour constater que les dés sont manquants. Heureusement, il existe une application qui contient également d’autres fonctionnalités utiles. L’application RPG Simple Dice vous offre une sélection infinie de dés virtuels à lancer et vous permet de lancer jusqu’à 100 dés à la fois en un seul clic. Il y a aussi une fonction d’historique, vous pouvez donc vérifier quel était votre dernier rouleau.

Comme son nom l’indique, c’est également une application idéale pour tous les fans de RPG de table ou pour les jeux qui nécessitent des dés de toutes sortes – du dé standard à six faces aux d100. Il existe même la possibilité de créer un dé personnalisé pour répondre à tout besoin ou situation que vous pourriez souhaiter.

C’est absolument fou que cette application soit gratuite, surtout sans publicité à voir. Si j’avais des amis D&D, ce serait une application indispensable sur mon appareil.

Dés simples RPG

Indispensable pour tous les joueurs de RPG de table, RPG Simple Dice vous permet de simuler un jet de dés pour n’importe quel type de dés auquel vous pouvez penser. Mieux encore, cette application est entièrement gratuite et sans publicité.

Évitez l’ennui avec ces jeux de société

Rien ne vaut vraiment l’expérience de s’asseoir avec des amis et de la famille pour jouer à un jeu de société, mais lorsque ce n’est pas possible, ces versions mobiles le font tout aussi bien. Je recommanderais tous les jeux de notre liste, mais en particulier, je pense que Carcassonne et Tsuro sont parmi les meilleurs jeux de société pour Android que vous pouvez acheter. Les jeux eux-mêmes sont vraiment amusants et ils ont été recréés avec amour en 3D pour les smartphones.

Un autre jeu que je recommande vivement est Elder Sign: Omens. J’adore la fiction lovecraftienne et même s’il n’y a aucune sorte d’horreurs eldritch dans Elder Sign, c’est toujours un jeu fantastique. Et Galaxy Trucker est un autre excellent moyen de perdre du temps, d’autant plus que sa prémisse est unique dans cette liste.

Enfin, je dois saluer Chwazi, qui est le moyen le meilleur et le plus simple de choisir qui joue en premier dans n’importe quelle situation de jeu de société ou aussi de diviser un groupe en équipes pour d’autres jeux amusants pendant la saison des vacances. C’est un téléchargement gratuit et une application incontournable si vous aimez jouer à des jeux de société.

Chargez votre compte Google Play

Carte cadeau Google Play

Pour chaque fois que vous devez payer pour jouer

Obtenir une carte-cadeau Play est le moyen le plus sûr de charger votre compte Google avec du crédit à utiliser pour des achats intégrés ou des jeux premium sans dépenser trop.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.