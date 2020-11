Le jour où les offres deviennent réalité est arrivé: c’est aujourd’hui le Black Friday, ce qui signifie qu’il y a des tonnes de téléphones et de tablettes en vente. Si après la semaine marathon d’offres, votre portefeuille demande grâce, dans cet article, nous collectons les meilleures offres sur les mobiles à moins de 200 euros.

200 euros donnent de très bons téléphones portables et même plus lorsqu’ils sont en solde. Pour vous faciliter la recherche de l’offre qui vous intéresse le plus, nous avons commandé les mobiles par prix, afin que vous puissiez trouver facilement une offre correspondant à votre budget, même si elle n’est que de 100 euros.

Téléphones à moins de 200 euros

Samsung Galaxy A31. Le Samsung Galaxy A31 est un milieu de gamme avec un écran de 6,4 pouces, quatre objectifs au total, un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran et une batterie de 5000 mAh. Il a été lancé pour 299 euros et maintenant vous pouvez l’obtenir, sur Amazon, pour 199 euros avec 128 Go ou pour 179 euros en Worten, le 4 + 64 Go.

Motorola Moto G Pro: Si vous manquez de mobiles avec un stylet -ou stylet- vous avez le Moto G Pro avec Snapdragon 665, écran de 6,4 pouces et batterie de 4000 mAh pour 199 euros.

Xiaomi Redmi Note 9S: Le Xiaomi Redmi Note 9s est un mobile de milieu de gamme avec Snapdragon 720G, une caméra quad 48 mégapixels et une batterie de 5020 mAh avec une charge rapide de 18 W. Chez Amazon, il passe en dessous de 200 euros et vous le trouverez pour 196,69 euros.

OPPO A72. En descendant de la barrière psychologique de 200 euros, nous avons l’OPPO A72, un mobile avec Snapdragon 665, une triple caméra 48 MP et une grande batterie de 5000 mAh. Vous l’avez pour 189 euros sur Amazon.

Xiaomi POCO X3 NFC. Le Xiaomi POCO X3 est l’un des téléphones à bas prix de l’année, avec Snapdragon 732G, une caméra quad 64 mégapixels, un écran 120 Hz et une grande batterie de 5160 mAh. Il avait un bon prix de départ, et est maintenant encore plus réduit: seulement 185,99 euros sur eBay avec 64 Go.

Xiaomi Poco X3 NFC 64GB 6.67 ” Smartphone Phone 64MP 5160mAh Version globale

Samsung Galaxy A30s. Le Samsung Galaxy A30s est un milieu de gamme avec Exynos 7904, écran AMOLED de 6,4 pouces et batterie de 4000 mAh. Vous le trouverez un peu moins cher à Worten: 185 euros.

Samsung Galaxy M31. Le Samsung Galaxy M31 dispose également d’une excellente batterie: 6000 mAh, avec Exynos 9611 à la barre, une caméra quad 64 mégapixels et un écran AMOLED de 6,4 pouces. Son prix de lancement était de 279 euros et vous pouvez désormais le faire vôtre pour seulement 179,99 euros, à Worten.

Realme 7. Le Realme 7 est un mobile équilibré, avec Helio G95, une batterie de 5000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 30 W et un écran de 6,5 pouces avec rafraîchissement à 90 Hz. Il a été lancé pour 249 euros et peut être le vôtre maintenant pour 179 euros, sur Amazon.

Téléphones à moins de 175 euros

Xiaomi Redmi Note 9 ProSi vous cherchez un téléphone portable pas cher avec une bonne batterie, le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est sur eBay pour 169,99 euros. Ce terminal a Snapdragon 720G, une caméra quad 64 MP et une batterie de 5020 mAh

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6 Go 64 Go 6,67 “64MP NFC Version globale du téléphone

Realme 6. Le Realme 6 est également en vente ce Black Friday. Il s’agit d’un milieu de gamme avec Helio G90, un écran LCD pouvant atteindre un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une caméra quad 64-mégapixels. Il vous appartiendra pour 169 euros dans sa version 4 + 64 Go.

OPPO A53. L’OPPO A53 est un mobile d’entrée de gamme très intéressant, car il augmente le rafraîchissement de l’écran à 90 Hz. Il a Snapdragon 460, batterie de 5000 mAh et ce Black Friday vous pouvez l’obtenir pour 169 euros.

OPPO A9 2020. L’OPPO le moins cher de ce Black Friday est l’OPPO A9 2020, un mobile avec Snapdragon 665, une caméra quad 48 mégapixels et une batterie de 5000 mAh. Ce sera le vôtre pour 167,84 euros, sur Amazon.

Téléphones à moins de 150 euros

OnePlus Nord N100: Si il y a quelques années on nous disait qu’on verrait un mobile OnePlus pour 149 euros, on ne le croirait pas, mais le voici, le OnePlus Nord N100 avec Snapdragon 460, triple caméra et batterie de 5000 mAh.

OnePlus N100 Midnight Frost | Écran HD + LCD 6,52 “| 4 Go de RAM + 64 Go de stockage | Triple caméra | Batterie de 5000 mAh | Double SIM | 4G

Realme 6i. Le Realme 6i est un mobile simple avec Helio G80 et une grande batterie de 5000 mAh qui se recharge à 18W. Il a été lancé avec un prix déjà ajusté, environ 179 euros, et pour le Black Friday, vous pouvez l’obtenir pour environ 30 euros de moins: 149 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy A21s. Le Samsung Galaxy A21s fait partie des mobiles les moins chers de la série A, avec un écran HD + de 6,5 pouces qui se distingue par le montage de quatre objectifs et une grande batterie de 5000 mAh avec une charge de 15 W. Il a été lancé pour environ 210 euros et maintenant vous le trouverez sur eBay pour 140,99 euros.

Motorola Moto G9 Play: Le Moto G9 Play appartient à la gamme d’entrée et a été lancé avec un prix serré de 199 euros, avec Snapdragon 662, batterie de 5000 mAh et triple caméra 48 MP. Maintenant c’est pour 140 euros, sur Amazon.

Samsung Galaxy A20s. La version de l’année dernière, le Samsung Galaxy A20s, dispose de trois caméras, d’une batterie de 4000 mAh et d’un prix encore plus bas. Pour le Black Friday, 139 euros, soit environ 10 euros de moins qu’il y a quelques semaines.

Samsung Galaxy M11. Le Samsung Galaxy M11 est un mobile d’entrée de gamme avec une grosse batterie, un appareil photo à trois objectifs et un écran de 6,4 pouces que vous pouvez obtenir maintenant pour 135 euros, un peu moins que les 159 euros avec lesquels il a été officiellement lancé il y a quelques semaines à peine. semaines.

Xiaomi Redmi Note 9: Le Xiaomi Redmi Note 9 n’est pas perdu ce vendredi noir. Avec Helio G85, une batterie de 5020 mAh et une caméra quad 64 MP, il avait déjà un bon rapport qualité-prix avec son prix officiel, et encore plus pour les 129,99 euros que vous avez sur eBay.

Motorola Moto E7 Plus: Le Motorola le moins cher de ce Black Friday est le Moto E7 Plus, avec une batterie de 5000 mAh, un Snapdragon 460 et un joli design pour sa gamme de prix. Vous l’avez pour 129 euros.

Téléphones à moins de 125 euros

Realme 5i. Si votre budget pour ce Black Friday n’est que de 100 euros, une option est le Realme 5i, pour seulement 115 euros sur eBay. C’est un simple mobile, avec Snapdragon 665, batterie de 5000 mAh, quad caméra et 4 Go de RAM, plus que suffisant pour une utilisation normale.

Xiaomi Redmi 9C: Le Xiaomi Redmi 9C est l’un des moins chers de Xiaomi cette année. Il a Helio G35, une triple caméra et une batterie de 5000 mAh et cela ne vous coûtera que 109 euros.

Xiaomi POCO M3. Le POCO M3 n’existe que depuis quelques jours, et il est déjà réduit à un prix irrésistible. Avec Snapdragon 662, 4 Go de RAM, une triple caméra 48 MP et une batterie de 6000 mAh, vous trouverez rarement quelque chose de mieux que les 99 euros d’Aliexpress, si vous utilisez le coupon ESBFPOCO10 et choisissez la livraison depuis la Chine.

Plus d’offres

