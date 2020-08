No Man’s Sky a connu un lancement difficile en 2016, mais au cours des années qui ont suivi, le jeu d’exploration spatiale s’est considérablement amélioré. À cette époque, il a ajouté des vaisseaux capitaux et la possibilité de former des flottes, des bâtiments de base, des exocraft pilotables, y compris des mechs, la possibilité de créer de la musique et bien d’autres choses. La mise à jour la plus récente permet aux joueurs d’explorer des cargos abandonnés qui ne sont peut-être pas entièrement inhabités. No Man’s Sky a déjà eu des éléments d’horreur, mais ce nouvel élément de jeu optionnel peut être assez terrifiant, en particulier en réalité virtuelle. Il y a tellement de choses à faire maintenant dans No Man’s Sky.

Malgré le fait que No Man’s Sky possède plus de 18 quintillions de planètes grâce à la génération procédurale, elles commencent toutes à se ressembler après un certain temps. Les mods sont un excellent moyen d’ajouter de la longévité aux jeux, de mettre à niveau les graphiques ou d’ajouter des améliorations à la qualité de vie.

Le problème avec les mods est que parfois, lorsqu’un jeu sort avec une nouvelle mise à jour, cela signifie que les mods ne fonctionnent plus ou ne fonctionnent pas comme prévu. En effet, il y a eu des mods fascinants créés dans le passé qui ne fonctionnent plus avec la version actuelle de No Man’s Sky. Les mods listés ci-dessous fonctionnent avec la version actuelle du jeu, qui s’intitule Désolation Patch 2.62. Ces mods sont uniquement pour la version PC du jeu. Désolé pour les joueurs Xbox et PlayStation, mais les mods sont beaucoup plus difficiles à faire fonctionner sur ces systèmes. Les mods ici ont été trouvés sur nexusmods.com et nomansskymods.com.

2 Comment installer des mods dans No Man’s Sky

Quelques étapes sont nécessaires pour installer les mods dans No Man’s Sky:

Trouvez le dossier No Man’s Sky, puis accédez à GAMEDATA, puis PC BANKS. Le document texte DISABLEMODS contient des instructions pour faire fonctionner les mods, mais c’est aussi ce qui empêche les mods de se charger dans No Man’s Sky. Le fichier peut être supprimé, mais il est recommandé de simplement changer le nom en quelque chose comme _DISABLEMODS ou ENABLEMODS.Créez un nouveau dossier dans PCBANKS appelé MODS.Lors du téléchargement d’un nouveau mod, ajoutez les fichiers mod .pak dans le dossier MODS.

Désormais, au démarrage du jeu, les joueurs recevront un message les avertissant qu’ils exécutent une version modifiée de No Man’s Sky, ce qui pourrait causer des problèmes. C’est à prévoir. Si un mod pose des problèmes, ou si le joueur décide de ne plus utiliser un mod particulier, il doit simplement supprimer le fichier .pak approprié du dossier MODS.

1 Les meilleurs mods de 2020 dans No Man’s Sky

Stsh4lsons vrais nuages – Les nuages ​​dans No Man’s Sky sont bizarres. Ils se déplacent incroyablement rapidement et changent constamment de forme. Peut-être y a-t-il un mérite scientifique pour ces types de formations nuageuses sur une planète avec des températures et des conditions météorologiques extrêmes comme le vent toxique violent, la grêle enflammée ou les éclosions d’humidité mortelle. Ou peut-être pas. Dans tous les cas, ce mod fait que les nuages ​​ressemblent davantage à ceux trouvés sur Terre. Ils sont plus plats sur le fond, ont plus de détails et se déplacent plus lentement, ce qui les fait apparaître comme des cumulus.Actions rapides 2.4 – Une conception de jeu étrange dans No Man’s Sky est que les joueurs doivent souvent maintenir les boutons enfoncés pour effectuer des actions. C’est pour que les joueurs aient un temps limité pour changer d’avis, mais certains joueurs peuvent trouver ennuyeux d’avoir à appuyer sur une touche pendant presque une seconde entière. Ce mod change le temps requis. Il existe différentes versions, permettant des actions rapides ou des actions instantanées, ainsi que la réduction du curseur. Ce mod peut faire gagner beaucoup de temps sur le long terme.Les vaisseaux apparaissent pour ceux qui ne veulent pas se punir – Une partie importante du vol dans l’espace est d’avoir l’air cool tout en le faisant. Il existe un certain nombre de types de navires, et les navires de classe S sont ceux avec les meilleures statistiques et le plus d’espace d’inventaire. Ceux-ci se trouvent dans les systèmes riches et sont incroyablement rares. Afin d’en obtenir un dans le jeu de base, les joueurs visiteront un starport et attendront une version de classe S du navire qu’ils veulent débarquer, qu’ils pourront ensuite acheter. Cela peut prendre des heures. Le mod améliore les apparitions. Il existe deux versions, une qui améliore un peu les apparitions et une qui les rend beaucoup meilleures, afin que les joueurs puissent obtenir ce vaisseau sophistiqué dont ils ont toujours rêvé.Meilleures icônes de numérisation – Il s’agit d’un mod assez simple qui rend les icônes de la vue du scanner plus colorées que leur bleu clair standard. Désormais, les icônes des plantes sont vertes, les technologies enfouies sont brunes, les pierres de connaissance sont violettes, etc. Plus de couleur dans le jeu est toujours une addition bienvenue.Décalcomanies avancées V1.2 – Ce mod ajoute des décalcomanies plus variées aux navires. Cela ne change rien à la forme des navires, mais change plutôt les décalcomanies qui peuvent être trouvées sur les coques d’un navire, y compris des écritures extraterrestres intéressantes. No Man’s Sky est généré de manière procédurale, mais offrir plus d’options empêche les choses de se ressembler.Palette de couleurs de vaisseau avancée V1.0 – Dans la même veine que Advanced Ship Decals V1.2 énumérés ci-dessus, ce mod ajoute une plus grande variété de couleurs de navire. Dans No Man’s Sky, les navires peuvent être disponibles dans l’une des 64 couleurs différentes. Bien que ce mod n’ajoute aucune nouvelle couleur, il remplace la palette de couleurs. Il y a des couleurs plus vives, et aussi certaines beaucoup plus sombres, ce qui donne une plus grande variété. Désormais, les joueurs peuvent voler dans un bateau rose vif, ou un bateau bleu marine, par exemple.Plus de couleurs de ciel pour les biomes froids – Ce mod est assez explicite. Cela donne au ciel au-dessus des biomes froids une palette plus diversifiée. C’est utile pour ceux qui veulent construire une base de neige.Planètes intégrées 1.1 – No Man’s Sky est déjà un jeu magnifique, mais ce mod le rend encore plus. Plus précisément, cela rend les planètes beaucoup plus belles en ajoutant un effet d’atmosphère lorsqu’elles sont vues de l’espace, ce qui les rend plus réalistes et plus belles.Nuits naturelles 2.0 – Cela change la façon dont l’éclairage fonctionne dans le jeu, de sorte que les nuits deviennent réellement sombres. Il y a maintenant une raison d’utiliser à nouveau la lampe de poche. Cela peut venir en tant que mod autonome ou peut être associé au mod Integrated Planets mentionné ci-dessus.DÉMARRAGE RAPIDE + PAS DE TUTORIEL + Alterner le multitool et le navire – Au démarrage d’un nouveau jeu, les joueurs devront suivre un tutoriel. Il n’y a aucun moyen de l’ignorer normalement. Ce mod le permet. Il existe deux versions de cela. Le premier est le démarrage rapide sans tutoriel, mais avec le vaisseau standard et le multitool. La deuxième version donne au joueur un multitool aléatoire et un vaisseau aléatoire lors du démarrage d’une nouvelle partie.

No Man’s Sky est maintenant disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4.