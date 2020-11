Ont actuellement les meilleurs outils de développement commercial il est essentiel pour notre entreprise de se développer. Surtout à cette époque où la concurrence s’intensifie.

Nous vivons une époque de changements constants et les années à venir pourraient être encore plus difficiles. C’est pourquoi nous avons besoin de logiciels puissants pour nous aider à développer notre activité et à atteindre le plus de clients possible.

Mais pour cela, nous devons couvrir plusieurs aspects. Nous ne devons pas seulement atteindre nos clients. Sinon, notre groupe de travail doit être organisé de manière optimale pour fonctionner de manière plus productive. C’est précisément pourquoi nous avons besoin des meilleurs outils de développement commercial.

Outils de développement commercial 2020

Ensuite, nous verrons une liste de les meilleurs outils de développement commercial cela aidera votre entreprise à survivre dans une période complexe, pleine de défis et d’obstacles.

Twitter

Nous ne pouvons nier que Twitter est l’un des réseaux sociaux les plus simples mais les plus puissants du marché. Bien que son évolution ne ressemble pas à celle des autres réseaux sociaux. C’est l’un des meilleurs outils de développement commercial aujourd’hui.

Fondée en 2006, Twitter facilite la conversation publique où nous pouvons envoyer et recevoir des tweets. De plus, il est assez simple à utiliser et nous connecte avec des milliers de personnes de manière rapide et agile, contrairement à d’autres réseaux sociaux.

Prezi

Prezi est une plateforme de présentation basée sur le cloud. Elle a été fondée en 2009, c’est un outil puissant qui nous permet de nous connecter de manière plus directe et graphique avec le public.

La plateforme nous donne une liberté impressionnante, ce qui augmente sans aucun doute l’interaction et la collaboration entre vous et vos téléspectateurs. Il en résulte des présentations plus naturelles, attrayantes et percutantes.

LinkedIn

Fondé en 2003, LinkedIn est un portail de développement des affaires axé sur l’emploi. Pendant de nombreuses années, un espace a été créé dans le monde des affaires, offrant une connexion directe entre les professionnels.

Il est utilisé par les professionnels où vous pouvez rechercher du travail en publiant votre CV. En même temps, c’est un outil très important pour recruter des professionnels de haut niveau pour votre projet.

Trello

Trello est une application assez cool avec de nombreuses fonctionnalités utiles. Idéal pour l’organisation, la collaboration, les logiciels et les projets permettant aux équipes de travailler en collaboration.

L’application dispose de tableaux, de cartes et de listes qui nous permettront d’organiser toutes les tâches et de les répartir entre les différents membres du groupe. Tout cela de manière très flexible et dynamique.

Google Drive

De toute évidence, cela devrait figurer sur la liste et ce n’est pas étonnant. Il s’agit d’un service de stockage en nuage cela nous permet d’enregistrer des fichiers sur les mêmes serveurs Google.

Google Drive est un outil spécialisé dans le stockage et le partage de fichiers. À l’heure actuelle, c’est le meilleur service de stockage cloud gratuit avec 15 Go d’espace pour télécharger ce que nous voulons.

À notre tour, nous pouvons télécharger l’application Drive et l’installer sur notre ordinateur. Créez un dossier et ajoutez-y des fichiers comme s’il s’agissait d’un dossier du système d’exploitation. Ils seront automatiquement téléchargés sur Google Drive. Idéal pour partager des fichiers entre les membres du groupe.

Rejoins moi

Quant à Join.me, c’est un logiciel d’entreprise basé sur le cloud qui sert à plusieurs choses: collaboration, partage d’écran, tableau blanc collaboratif, connectivité, réunions, etc.

Il est considéré comme l’un des outils fondamentaux que toute entreprise devrait avoir (surtout à l’heure actuelle) pour les équipes distantes sans aucune restriction. De cette façon, organiser des réunions en ligne en partageant des tâches est simple.

La société derrière ce logiciel est LogMeIn. Par conséquent, nous sommes assurés de la qualité de ce programme.

Rocketbolt

Rocketbolt est un simple outil de suivi des leads, mais avec beaucoup de potentiel. Ce qui nous fait gagner beaucoup de temps dans la recherche et le suivi des prospects.

Avec cette application moderne, nous pouvons gérer nos emails d’une manière simple et rapide. Nous pouvons également facilement ajouter n’importe quel site Web en quelques secondes et générer des ventes rapidement.

Mou

Dans le cas de Slack, il nous offre connectivité et facilite le travail de groupe à distance. C’est un outil très utile pour partager des fichiers, faire des collaborations de groupe et se connecter via des appels.

L’outil nous offre la fonction de style IRC, cela signifie que nous avons des salles de discussion persistantes organisées par groupes, sujets et même messagerie directe.

Canva

Canva est un outil qui peut être utilisé à de nombreuses fins. Il est efficace pour la conception graphique, vous permettant de créer différents graphiques pour médias sociaux, présentations, documents, affiches et plusieurs choses très utiles pour toute entreprise.

Avec Canva est trop facile à concevoirlittéralement n’importe quoi. Nous pouvons même utiliser les centaines de modèles dont vous disposez ou en créer un à partir de zéro.

Mieux encore, vous n’avez pas besoin de beaucoup de connaissances en conception graphique pour utiliser la plate-forme. Quiconque a de l’imagination et un œil attentif peut réaliser des choses vraiment incroyables avec Canva.

Classeur

Pour finir avec cette longue liste, nous avons Fileboard. Application spécialisée dans les réunions en ligne, le partage d’écran, l’analyse de suivi et la présentation des ventes.

Le logiciel nous permet de voir facilement comment les professionnels de la vente s’impliquent dans la tâche de connaître leurs prospects. De plus, il est possible d’automatiser différentes tâches, améliorant ainsi la productivité.

