Breaking Bad et Rick & Morty

Quand on parle de Rick & Morty, tout est possible, voyage dans le temps, différents mondes et réalités alternatives. Cela signifie que dans toute autre dimension, Rick & Morty pourrait se consacrer à la création autre chose de totalement différent à ce qu’ils font dans l’univers d’origine.

Par exemple, ils pourraient tous deux être des trafiquants professionnels s’ils décidaient voyagez dans l’univers Breaking Bad. Heureusement, un artiste Reddit nommé Aldrichdevouerofgods a montré à quoi chacun d’eux ressemblerait s’ils faisaient réellement partie de ladite série. Dans l’image suivante, vous pouvez voir l’illustration.

aye je mista sanchez! de r / rickandmorty

Rick comme Walter White et Morty comme Jesse Pinkman assis dans le désert avec les costumes de protection. Le plus cool de tous est que l’artiste a pris le temps de le faire dans une résolution parfaite pour le fond d’écran mobile, quelque chose de parfait pour les fans des deux franchises. Si vous êtes intéressé, vous pouvez voir à quoi ressemblerait Naruto s’il était un personnage de Rick & Morty.

